Die PlayStation 5 erscheint nicht nur in einer digitalen Version, sondern alternativ auch mit dem guten, alten Blu-ray-Laufwerk. Wir erklären euch, wie ihr die Disc richtig herum einlegt.

Das Einlegen von Discs in die PlayStation 5 kann auf den ersten Blick für Verwirrung sorgen. Schließlich könnt ihr die Konsole nicht nur horizontal, sondern auch vertikal aufstellen. Sobald die Konsole jedoch aufrecht steht, ist es leicht zu vergessen, wo eigentlich oben und unten ist.

So legt ihr die Disc richtig herum ein

Liegt die Konsole auf der Seite, ist der Fall klar. Das Laufwerk befindet sich auf der unteren Seite und die Disc muss mit der Beschriftung nach oben einlegt werden. Die Unterseite der Disc zeigt also von der Konsole weg,

Sobald die Konsole vertikal steht, gilt das gleiche Prinzip. Das Laufwerk befindet sich jetzt auf der rechten Seite der Konsole: Wollt ihr die Disc einlegen, muss die beschriftete Seite nach links und die Unterseite nach rechts zeigen.

So könnt ihr die Disc auswerfen

Grundsätzlich gibt es es zwei Möglichkeiten, die Disc auszuwerfen:

Erste Methode: Navigiert im Hauptmenü der PlayStation5 auf die Disc. Drückt die Options-Taste auf eurem Controller. Wählt de Option „Disc auswerfen“.



Zweite Methode: Drückt den kleineren der beiden schwarzen Knöpfe auf der Vorderseite eurer Konsole.



Solltet ihr Probleme haben, die Disc korrekt auswerfen zu lassen, solltet ihr euch an den Kundenservice wenden. Achtung! Versucht nicht die Konsole selbstständig auseinanderzunehmen, um an die Disc heranzukommen. Dies führt zum Garantieverlust.

