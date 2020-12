Sky bietet seinen Kunden in Deutschland Pay-TV, Sport und Streaming-Inhalte. Jetzt hat das Unternehmen eine neue Kooperation geschlossen und erweitert damit sein Programm. GIGA erklärt, welches Studio seine Filme demnächst exklusiv bei Sky anbietet.

Sky und Studiocanal kooperieren: Mehr Filme für Sky-Kunden

Sky hat mit dieser Ankündigung ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für seine Kunden parat: Im neuen Jahr beginnt eine Kooperation mit dem französischen Filmstudio Studiocanal. Beide Unternehmen haben sich auf einen mehrjährigen Deal geeinigt, der Sky Deutschland ab 2021 die Exklusiv-Rechte an Produktionen des Filmstudios sichert.

Sky erwerbe damit umfassende lineare und On-Demand-Rechte und zeige zukünftige Kinofilme von Studiocanal als exklusive Pay-TV- und Streaming-Premieren in Deutschland und Österreich, heißt es in einer Mitteilung des Streaming-Anbieters. Demnach sehen Sky-Kunden alle Filme des Studios künftig auf einem der Sky-Cinema-Sender. Sie werden ebenfalls über Sky Q und Sky Ticket vertrieben und stehen dort jederzeit zur Verfügung. Es ist einer von mehreren Schritten, die Sky jüngst ergriffen hat, um sich breiter aufzustellen. Eine Kooperation ist man auch mit Amazon eingegangen und die Inhalte von Warner Media bleiben dem Streaming-Anbieter ebenfalls erhalten.

Exklusive Highlights zuerst bei Sky sehen

Einige kommende Highlights im Programm von Studiocanal sind laut Ankündigung etwa der Actioner „Gunpowder Milkshake“ mit Karen Gillan oder „Chaos Wakling“, Sci-Fi-Fantasy mit Tom Holland, Nick Jonas, Mads Mikkelsen und Daisy Ridley, die damit ihrem Erfolgsgenre treu bleibt. Sky-Kunden werden außerdem auf die frühere Erfolge von Studiocanal zugreifen können, darunter die Tribute-von-Panem-Reihen. Mit der Zusammenarbeit werden auch lokale Produktionen von Studiocanal unterstützt, die dann bei Sky laufen sollen, heißt es.

„Wir blicken voller Vorfreude in eine spannende Zukunft mit der neuen Partnerschaft mit Sky Deutschland, die unserem starken Line-Up ein zu Hause in bester Gesellschaft gibt“, meint Hooman Afshari, ausführender Vizepräsident von Studiocanal. Auch bei Sky freue man sich, einen neuen Premiumpartner gewonnen zu haben, so Matthias Kistler, als Vizepräsident zuständig für Akquise bei Sky Deutschland.