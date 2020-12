Noch gibt es keine Exklusivspiele für die Xbox Series X/S – doch das könnte sich bald ändern. Ein just angekündigtes Spiel soll der neuen Microsoft-Konsole unter die Arme greifen – denn für die PS5 wird es nicht erscheinen.

ARK 2: Dinosaurier-Survival-Spiel erscheint exklusiv für die neuen Xbox-Konsolen

Während der Game Awards sind einige Neuigkeiten zum Nachfolger des erfolgreichen Ark: Survial Evolved bekannt geworden. Die offizielle Ankündigung von ARK 2 wird durch die Enthüllung einer animierten Serie zum ersten Teil begleitet. Seht euch den Cinematic-Trailer zu Ark 2 an:

Im Nachgang an die Ankündigung ist auf Twitter bekannt gegeben worden, dass auf Konsolenseite nur Xbox Series X/S-Besitzer in den Genuss von Ark 2 kommen werden. Nach jetzigem Stand sieht es so aus, als ob das Survival-Game seinen Weg wohl nicht auf die PlayStation 5 finden wird.

Allerdings ist es keine reine Exklusivität, da das Spiel ebenfalls für den PC erscheinen wird. Dies ergibt auch völlig Sinn, schließlich ist Microsoft im Zuge seines Xbox Game Pass bestrebt, alle Spiele auf möglichst vielen Endgeräten verfügbar zu machen.

Die Produktion von Ark 2 ist mit dem Auftritt des Schauspielers Vin Diesel hochkarätig besetzt. Erscheinen wird das Prähistorische Dino-Abenteuer voraussichtlich 2022 für die Xbox Series X/S und den PC. Die animierte Serie zu ersten Teil von Ark wird vermutlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt starten.

