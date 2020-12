Die Smartwatch von OnePlus gilt mittlerweile als eine Art Phantom: Schon im Jahr 2015 angekündigt, lässt die intelligente Uhr auch fünf Jahre später weiter auf sich warten. Nun hat der CEO des Unternehmens in einem Interview ein wichtiges Detail bestätigt. Wann die Smartwatch aber auf den Markt kommt, bleibt weiter unklar.

OnePlus-Smartwatch: Hersteller setzt auf Wear OS

Lange war es unsicher, nun gibt es die offizielle Bestätigung: Die Smartwatch von OnePlus wird auf Googles ultramobiles Betriebssystem Wear OS setzen. Damit nicht genug, hat OnePlus-CEO Pete Lau auch durchblicken lassen, dass man mit Google eng zusammenarbeiten möchte, um Wear OS auf der Smartwatch von OnePlus zu verbessern. Bei Wear OS gäbe es noch viel Luft nach oben, sagte Lau in einem Interview mit dem Magazin Input.

„Wir versuchen, mit Google zusammenzuarbeiten, um die Konnektivität zwischen dem Wear-OS-Ökosystem, Android TV und Android-Smartphones zu verbessern, um eine bessere Interoperabilität der Geräte über die Ökosysteme hinweg zu ermöglichen“, meint Lau. Ihm zufolge würde Google den Stand der Dinge ähnlich sehen. Weitere Details wollte er dann aber lieber nicht nennen. Zuvor wurde spekuliert, dass OnePlus auf ein eigenes Betriebssystem setzen könnte, was für unnötige Einschränkungen gesorgt hätte.

Nutzer von Smartwatches mit Wear OS hatten in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl, dass Google nicht gerade viel Zeit und Ressourcen in die Weiterentwicklung steckt. Hier hat es in letzter Zeit aber einige Neuerungen gegeben, die darauf schließen lassen, dass Google es mittlerweile etwas ernster mit Wear OS meint. Auch die Übernahme von Fitbit wird als entsprechendes Signal gewertet. Chip-Hersteller Qualcomm hat zudem neue Prozessoren für Smartwatches vorgelegt, die für deutlich mehr Leistung am Handgelenk sorgen.

OnePlus: Wann kommt die Smartwatch endlich?

Nach langer Funkstille kam im Jahr 2020 wieder etwas Bewegung in die Smartwatch von OnePlus. Gerüchten zufolge sollte sie im Oktober 2020 zusammen mit dem Handy OnePlus 8T vorgestellt werden. Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Ursprünglich hatte man bereits im Jahr 2015 mit einer eigenen Smartwatch angreifen wollen. Nach festgestellten Mängeln bei der Qualität und einer strategischen Neuausrichtung wurde das Projekt dann zwischenzeitlich auf Eis gelegt.