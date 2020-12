Eigentlich hatte Microsoft seinen Spielern kurz vorm Jahreswechsel noch eine kleine Überraschung versprochen – doch die fällt nun flach. PC-Spieler werden aufs nächste Jahr vertröstet, damit die neue Funktion den „hohen Ansprüchen gerecht wird“.

Microsoft Facts

Xbox Game Pass: EA-Play-Einbindung für PC auf 2021 verschoben

Abonnenten des Xbox Game Pass können bereits seit dem 10. November 2020 auf die Spiele-Bibliothek von EA Play zugreifen – zumindest, wenn sie auf der Konsole spielen. Für PC-Spieler sollte das Feature rund einen Monat später am 15. Dezember 2020 starten. Doch daraus wurde nichts, wie Microsoft in einem offiziellen Blogeintrag bekannt gab:

„Eigentlich wollten wir heute die Verfügbarkeit von EA Play auf PC im Xbox Game Pass ankündigen und gemeinsam mit Dir feiern – stattdessen bitten wir Dich um etwas mehr Geduld. Um unseren hohen Ansprüchen auch zukünftig gerecht zu werden, haben wir entschieden, den Start von EA Play auf PC als Teil des Xbox Game Pass für PC und Xbox Game Pass Ultimate auf 2021 zu verschieben.„

PC-Spieler werden von Microsoft auf das nächste Jahr vertröstet. Einen genauen Termin für den Start von EA Play im Xbox Game Pass gibt es jedoch noch nicht. Microsoft versichert aber, dass man bereits Anfang des nächsten Jahres Neuigkeiten für die Spieler hat.

Xbox Game Pass Ultimate für einen Euro testen

Und was ist sonst noch in der Technik- und Gaming-Welt passiert? Wir fassen die wichtigsten Meldungen der Woche für euch in den GIGA Headlines zusammen:

EA Play über den Xbox Game Pass nutzen: Darauf können sich die Spieler freuen

Für PC-Spieler dürfte das ein harter Schlag sein, da vor allem die Zeit zwischen den Jahren oftmals dafür genutzt wird, um das ein oder andere Spiel nachzuholen. Da käme EA Play gerade recht. Darüber erhalten Abonnenten des Xbox Game Pass zusätzlich Zugriff auf mehr als 80 Spiele aus dem EA-Kosmos, darunter etwa Star Wars Jedi: Fallen Order sowie die Battlefield-, Mass-Effect- und Dragon-Age-Reihe. Jetzt heißt es also für PC-Spieler erstmal abwarten und die Weihnachtszeit genießen.