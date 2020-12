Ach, was für tolle Emotionen uns Spiele doch fühlen lassen! Neben so unwichtigem wie Freude, Sammlerlust oder auch Trauer, machen euch so manche Spiele vor allen Dingen eines: wütend. So richtig wütend. Zum Explodieren wütend. Steckt euren Controller in die Schutzhülle, holt das Kissen zum Herumwerfen heraus und lasst euch auf einen Wut-Cocktail bei diesen 29 Spielen ein.

Videospielkultur Facts

Seht ihr das Trauriger-Mund-Gesicht oben im Bild? Ja? Bei dem Strichmenschlein mit der blauen Jacke, genau. Dieses Gesicht zeigt euch, wie ihr euch bei den folgenden Spielen spielen fühlen werdet: wütend! Manche Titel sind nämlich so bockschwer, dass sie nahezu jeden, der sich an ihnen versucht, mindestens einmal zur Weißglut treiben. Andererseits sind sie aber umso lohnender, wenn man sie doch gemeistert hat – oder was meint ihr? Wir stellen euch einige der schwersten Spiele vor, die uns je untergekommen sind:

Bilderstrecke starten (31 Bilder) Diese 29 Spiele sind so schwer, dass sie euch verzweifeln lassen!

Nicht nur die bekannte Souls-Reihe lässt euch leiden, auch und gerade ältere Spiele hatten es oftmals faustdick hinter den Ohren. Vielleicht kennt ihr einige aus der Kindheit? Irgendwie kamen einem die Spiele damals auch gar nicht so schwer vor. Vielleicht hatten wir als Kinder einfach mehr Geduld?