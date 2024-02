Ratgeber: Welches Balkonkraftwerk ist das richtige für mich?

Der Anbieter Kleines Kraftwerk bietet momentan seine Balkonkraftwerke im Rahmen einer Februar-Aktion mit attraktiven Rabatten an. Doch welches Modell ist für euch am besten geeignet? Die Antwort erfahrt ihr in unserem Ratgeber.

Februar-Aktion mit attraktiven Rabatten bei Kleines Kraftwerk

Bis zum 29.02.2024 bekommt ihr beim Anbieter Kleines Kraftwerk auf alle Produkte 15 Prozent Rabatt zuzüglich kostenfreier Lieferung per Spedition und mit dem Gutscheincode „giga2024“ einen zusätzlichen Rabatt von 5 Prozent exklusiv für GIGA-Leser (Angebote bei Kleines Kraftwerk ansehen). Doch welches Balkonkraftwerk ist für euch persönlich am besten geeignet? Lest mehr dazu in den folgenden Absätzen.

Anzeige

Welches Balkonkraftwerk von Kleines Kraftwerk ist das richtige für mich?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ihr bei einem Jahresverbrauch von bis zu 3.000 KWh mit einem Duo- und bei einem Verbrach ab 3.000 KWh mit einem Quattro-Balkonkraftwerk am besten beraten seid (Duo-Kraftwerke enthalten zwei Solarzellen, Quattro-Modelle vier). Der Wechselrichter lässt sich jeweils auf 600 beziehungsweise 800 Watt drosseln. Mit einem Duo-Kraftwerk könnt ihr bis zu 860 KW pro Jahr sparen und mit einem Quattro-Kraftwerk sogar 1.720 KW pro Jahr.

Anzeige

Bildquelle: Kleines Kraftwerk

Welche Vorzüge zeichnen die Balkonkraftwerke von Kleines Kraftwerk aus?

Die Photovoltaik-Module von Kleines Kraftwerk weisen eine Leistung von 430 Wp auf und sind mit der neuesten vom Fraunhofer-Institut entwickelten TOPCon-Technologie ausgestattet. Weiterhin können die Module auch über die Rückseite Strom produzieren, womit bis zu 38 Prozent höhere Energiebeträge möglich sind. Die Solarzellen werden durch 2 mm gehärtetes Sicherheitsglas vor schlechten Witterungsbedingungen geschützt. Weiterhin erhaltet ihr vom Hersteller für die Balkonkraftwerke eine Leistungsgarantie von 30 Jahren.

Anzeige

Der in den Balkonkraftwerken von Kleines Kraftwerk verbaute Wechselrichter stammt vom Marktführer Hoymiles und lässt sich über eine App auf dem Handy dauerhaft kostenlos auswerten. Zudem verfügt er über das von der VDE geforderten Relais nach der Richtlinie VDE-AR-N 4105 (Netz- und Anlageschutz). Vom Hersteller gibt es auf den Wechselrichter 12 Jahre Garantie, die von Kleines Kraftwerk auf 25 Jahre verlängert wird.

Die Halterungen der Solaranlagen sind in Deutschland hergestellt, statisch geprüft und bestehen aus hochwertigen Materialien, wie beispielsweise 3 mm V2A Edelstahl. Das Stromanschlusskabel, das den Wechselrichter mit der Steckdose verbindet und das direkte Anstecken der Anlage in eine herkömmliche Steckdose ermöglicht, ist in unterschiedlichen Längen bis zu 50 m erhältlich.

Das Wieland-Set enthält weiterhin sowohl das Kabel mit Wielandstecker als auch die passende Einspeise-Steckdose (Unterputzsteckdose und Aufputzrahmen optional). Falls ein Elektriker das erworbene Balkonkraftwerk anschließt und ein eigenes Kabel verlegt, ist lediglich eine Anschlussbuchse für den Wechselrichter erforderlich.

Anzeige

Falls vor oder nach dem Kauf eines Kraftwerks von Kleines Kraftwerk ungeklärte Fragen bestehen, stehen euch die Experten des Anbieters telefonisch zur Verfügung.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.