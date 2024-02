eBay verkauft Balkonkraftwerk mit 850 Watt und Upgrade-Funktion zum Hammerpreis

Balkonkraftwerke sind in den letzten Monaten immer günstiger und besser geworden. Aktuell bekommt ihr bei eBay von einem Händler ein komplettes Set inklusive Upgrade-Funktion und Versand für knapp über 300 Euro. Ihr wollt lieber ein Set mit Akku-Speicher? Auch das gibt es bei eBay günstiger.

Balkonkraftwerk für 300 Euro erhältlich

Die Zeiten, in denen ein Balkonkraftwerk 500, 600, 700 oder noch mehr Euro gekostet hat, sind schon lange vorbei. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr ein komplettes Set mit zwei Solarmodulen, Wechselrichter, Kabel und Zubehör schon für 300 Euro bekommen. Genau so einen Deal gibt es aktuell bei eBay. Der Händler Pianeta verkauft ein 850-Watt-Balkonkraftwerk für nur noch 305,10 Euro, wenn ihr den Gutscheincode PROJEKTSTART24 benutzt (bei eBay anschauen).

850-Watt-Balkonkraftwerk von Pianeta Mit dem Gutscheincode PROJEKTSTART24 gibt es 10 Prozent Rabatt bei eBay. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2024 14:40 Uhr

Ihr bekommt folgende Komponenten in diesem Set:

Herf-800-Wechselrichter mit 800 Watt (auf 600 Watt drosselbar)

DCU zur Kommunikation des Wechselrichters per Wi-Fi

2x Bifaziale Solarmodule mit jeweils 425 Watt

5 Meter Anschlusskabel

Anleitung

Durch die bifazialen Solarmodule dürfte der Ertrag etwas höher ausfallen als mit herkömmlichen Modulen, die nur einseitig Energie erzeugen können. Zumindest ist die Lebensdauer meist länger. Das ist also ein großes Plus für dieses Set.

Balkonkraftwerk mit Akku für 949 Euro

Vom gleichen Händler gibt es auch direkt ein Set mit Anker-Speicher im Angebot. Durch den Gutscheincode PROJEKTSTART24 bekommt ihr ein etwas stärkeren 870-Watt-Balkonkraftwerk mit Anker Solix Solarbank für schlappe 949 Euro (bei eBay anschauen). Allein der Akku-Speicher kostet normalerweise 799 Euro. Effektiv zahlt ihr für das Balkonkraftwerk also nur 150 Euro.

870-Watt-Balkonkraftwerk mit Akku-Speicher von Pianeta Mit dem Gutscheincode PROJEKTSTART24 gibt es 10 Prozent Rabatt bei eBay. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2024 15:18 Uhr

Ihr bekommt folgende Komponenten in diesem Set:

APsystems-EZ1-Wechselrichter mit 800 Watt (auf 600 Watt drosselbar)

2x Glas-Glas-Solarmodule mit jeweils 435 Watt

5 Meter Anschlusskabel

Anker Solix Solarbank Akku-Speicher

Anleitung

Damit seid ihr in jedem Fall perfekt ausgerüstet, um so wenig wie möglich Energie zu verschenken, die ihr nicht nutzen könnt. Die Anschaffung lohnt sich aber nur, wenn ihr tagsüber unterwegs seid und die produzierte Energie nicht direkt verbraucht. Seid ihr Zuhause und könnt beispielsweise die Waschmaschine oder Spülmaschine einschalten oder arbeitet am PC, dann könnt ihr den größten Teil der produzierten Energie direkt nutzen. In dem Fall solltet ihr euch nur ein Balkonkraftwerk kaufen und habt die Kosten in 2-4 Jahren schnell wieder raus.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

