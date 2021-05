Die Liste der Trophäen und Erfolge von Resident Evil Village verspricht eine herausfordernde Platin-Jagd. So müsst ihr das Spiel mehrmals unter verschiedenen Bedingungen durchspielen, dieses Mal aber auch im knallharten Söldner-Modus bestimmte Herausforderungen bewältigen. Unser Leitfaden samt Roadmap hilft euch bei allen Achievements.

Resident Evil Village Facts

Wollt ihr bei Resident Evil 8 sämtlichen Gamerscore abräumen oder die Platin-Trophäe ergattern, müsst ihr etwa die Story nur mit dem Messer bewältigen, den härtesten Schwierigkeitsgrad „Dorf der Schatten“ schaffen und auch alle Söldner-Missionen mit Rang „S“ abschließen. Die Liste der Achievements ist dabei so herausfordernd wie lange nicht mehr.

Leitfaden und Roadmap für Resident Evil 8 Village

Insgesamt könnt ihr in Resident Evil 8 Village 49 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 50 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 6x Silber, 40x Bronze) freischalten.

Der Weg zu 100% in Resident Evil Village Ihr werdet ca. 20-30 Stunden benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt.

benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt. Die Spielzeit für den ersten Durchgang mit kompletten Durchsuchen der Areale betrug bei uns ca. 13 Stunden . Weitere Spieldurchgänge gehen dann wesentlich schneller.

. Weitere Spieldurchgänge gehen dann wesentlich schneller. Achtet darauf, im regelmäßigen Abstand separate Spielstände anzulegen, da es keine Kapitelauswahl im Spiel gibt. Besonders wichtig ist ein Spielstand vor dem Platzieren der vier Masken im Schloss für die Trophäe „Einen an der Scheibe“. Generell solltet ihr aber zu Beginn jedes Grafen (Dimitrescu, Angie/Donna, Moreau, Heisenberg) und bei jeder Rückkehr ins Dorf einen neuen Spielstand bei einer Schreibmaschine erstellen.

Besonders wichtig ist ein Spielstand vor dem Platzieren der vier Masken im Schloss für die Trophäe „Einen an der Scheibe“. Generell solltet ihr aber zu Beginn jedes Grafen (Dimitrescu, Angie/Donna, Moreau, Heisenberg) und bei jeder Rückkehr ins Dorf einen neuen Spielstand bei einer Schreibmaschine erstellen. Es gibt 4 Schwierigkeitsgrade im Spiel, die teilweise für Erfolge relevant sind. Den 4. Schwierigkeitsgrad „Dorf der Schatten“ schaltet ihr nach dem ersten Abschließen der Story frei.

im Spiel, die teilweise für Erfolge relevant sind. Den 4. Schwierigkeitsgrad schaltet ihr nach dem ersten Abschließen der Story frei. Für die Platin sind ca. 3-4 Spieldurchgänge nötig . Zudem gibt es zwei Erfolge, die ihr nur im separaten Spielmodus „Die Söldner“ ergattern könnt . Diesen Modus schaltet ihr nach dem ersten Durchspielen der Story mit AP (Ingame-Punkte für den Abschluss von Herausforderungen) im Boni-Shop frei.

. Zudem gibt es . Diesen Modus schaltet ihr nach dem ersten Durchspielen der Story mit AP (Ingame-Punkte für den Abschluss von Herausforderungen) im Boni-Shop frei. Unter anderem gibt es einige Erfolge, bei denen ihr die Story unter bestimmten Voraussetzungen durchspielen sollt (Nur mit Messer, maximal 10.000 Lei ausgeben, max. 4x Heil-Items benutzen usw.). Allerdings lassen sich viele dieser Herausforderungen in einem Run kombinieren. Wir empfehlen euch folgende Roadmap: 1. Run: Genießt das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad und sucht die Karte möglichst gründlich ab, so dass am Ende alle Bereiche blau sind. Rot bedeutet, dass ihr in einem Raum/Areal noch nicht alles gefunden habt. Auf diese Weise werdet ihr die meisten der Erfolge automatisch freischalten. Legt euren Fokus zudem langfristig darauf, die Magnum (M1851 Wolfsbane) komplett zu verbessern. Dies wird für den 3. Run wichtig. 2. Run: Habt ihr im ersten Durchgang gründlich gespielt, werdet ihr jede Menge AP durch Herausforderungen verdient haben, die ihr im Boni-Shop ausgeben könnt. Kauft euch hier zunächst aber nur das Messer „Karambit“ für 10.000 AP. Nutzt im 2. Run nur dieses Messer und spielt auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Achtet zudem darauf, die Story in unter 3 Stunden abzuschließen, max. 4 Heilobjekte zu benutzen und nicht mehr als 10.000 Lei im Shop auszugeben, um die entsprechenden Erfolge freizuschalten. 3. Run: Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr die Magnum maximal mit Lei verbessern können, so dass ihr euch die Version mit unendlich Munition im Boni-Shop kaufen könnt. Mit dieser wird der 3. Run auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad „Dorf der Schatten“ dann sehr einfach. Restliche Erfolge: Erledigt durch das Laden von Spielständen eventuell noch fehlende Trophäen.

Die schwierigste Trophäe im Spiel ist „Cowboy“. Hierfür müsst ihr im separaten Spielmodus „Die Söldner“ alle 8 Missionen mindestens mit einem S-Rang abschließen. Vor allem die Missionen 5-8 sind hier eine echte Herausforderung und erfordern viel Einarbeitung.

Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Resident Evil 8 Village mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem geben wir euch bei einzelnen Achievements weitere Guides und Videos, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Guides für alle Trophäen und Erfolge in RE8

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf vom Storymodus.

Erhaltet ihr nach Abschluss des Storymodus auf dem Schwierigkeitsgrad „Leicht“.

Erhaltet ihr nach Abschluss des Storymodus auf dem Schwierigkeitsgrad „Standard“.

Erhaltet ihr nach Abschluss des Storymodus auf dem Schwierigkeitsgrad „Veteran“.

Hierfür müsst ihr zunächst den Storymodus auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad (Leicht, Standard oder Veteran) abschließen. Dadurch schaltet ihr den 4. Schwierigkeitsgrad „Dorf der Schatten“ frei.

In dieser Schwierigkeit halten Feinde viel mehr aus und töten euch teilweise mit 1-2 Attacken. Wir empfehlen euch, diesen Schwierigkeitsgrad mit dem Granatwerfer, aber besser noch mit der Magnum mit unendlich Munition anzugehen. Nach dem ersten Durchspielen schaltet ihr das Herausforderungsmenü und den Boni-Shop frei, wo ihr euch mit verdienten Abschlusspunkten (AP) aus Herausforderungen neue Waffen und auch Versionen mit unendlich Munition kaufen könnt.

Damit Letztere zum Kauf freigeschaltet werden, müsst ihr die entsprechende Standardversion der Waffe im Storymodus zuvor vollständig upgraden und sämtliches Spezialzubehör anbringen. Da der Granatwerfer keine Upgrades und Spezialzubehör besitzt, steht die Version mit unendlich Munition direkt zur Freischaltung bereit.

Haltet ihr euch an unsere Roadmap oben im Guide, solltet ihr euch in den ersten beiden Runs darauf konzentrieren, die Magnum (M1851 Wolfsbane) vollständig mit genügend Lei zu verbessern, so solltet ihr sie dann im 3. Run freischalten können. Genügend AP müsstet ihr bis hierhin gesammelt haben. Mit der Magnum samt unendlich Munition ist „Dorf der Schatten“ keine große Herausforderung mehr. Es gibt dann eigentlich nur noch zwei etwas schwierigere Stellen:

Da ihr euch die Magnum erst beim Duke abholen müsst, steht sie euch nicht direkt zu Beginn zur Verfügung. Den ersten Abschnitt mit den Lycans im Dorf solltet ihr also mit dem Granatwerfer bewältigen. Nutzt hier abwechselnd Blend- und Explosivgranaten, um die Lycans zu kontrollieren und den Abschnitt zu überleben.

Nutzt hier abwechselnd Blend- und Explosivgranaten, um die Lycans zu kontrollieren und den Abschnitt zu überleben. Im Abschnitt mit Chris gegen Ende des Spiels steht euch die Magnum nicht zur Verfügung. Ihr solltet euch daher im Shop auch Chris‘ Sturmgewehr „Dragoon“ mit unendlich Munition kaufen, damit er hier die Waffe ohne Munitionsmangel benutzen kann.

Öffnet das Herstellen-Menü im Spielverlauf und stellt ein beliebiges Objekt her.

Duke ist der Händler im Spiel und begegnet euch immer wieder. Kauft einen beliebigen Gegenstand bei ihm.

Öffnet ein Schloss mit einem Dietrich. Schlösser, die einen Dietrich benötigen, werden euch auf der Karte entsprechend markiert, wenn ihr versucht sie zu öffnen.

Gesammelte Schätze werden im Menü (Dreieck/Y-Taste) unter dem entsprechenden Reiter gelistet. Ihr könnt sie beim Duke für Lei verkaufen. Manche Schätze sind allerdings mit anderen Schätzen kombinierbar, so dass letztendlich ihr Verkaufswert noch einmal signifikant steigt.

Achtet beim Beschreibungstext von Schätzen auf den Hinweis in Klammern „Kombinierbar“. Spielt dann weiter, bis ihr den zweiten bzw. dritten Teil eines Schatzes gefunden habt und kombiniert sie dann miteinander, um die Trophäe freizuschalten.

Überall im Dorf laufen Hühner, Schweine oder Ziegen herum. Zudem gibt es Fische in einigen Gewässern. Tötet ein beliebiges Tier, um diese Trophäe freizuschalten.

Kugellabyrinthe sind Minispiele, bei denen ihr eine Kugel durch ein Labyrinth durch Schwenken der Plattform zum Ziel lenken müsst. Das erste Labyrinth seht ihr bereits im Kaufmannzimmer mit dem Duke im Schloss. Es gibt insgesamt 4 Kugellabyrinthe im Spielverlauf, für den Erfolg müsst ihr allerdings nur eines lösen.

Alle Kugel-Fundorte für die Kugellabyrinthe zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Wenn ihr im Prolog des Spiels im Zimmer mit dem Babybett von Rose ankommt, könnt ihr daneben einen gelben Ball am Boden entdecken. Lauft gegen den Ball und bugsiert ihn so durch die Tür ins Nebenzimmer mit Ethans Laptop.

Krähen begegnen euch im Spielverlauf immer wieder mal, wenn ihr erstmals neue Gebiete betretet. Anschließend tauchen sie dort dann aber meist nicht mehr auf, achtet also darauf, im Spielverlauf mindestens 5 Krähen für die Trophäe abzuschießen. Sie müssen dabei nicht erst am Himmel sein. Ihr könnt sie auch noch am Boden stehend abschießen, wenn sie euch noch nicht bemerkt haben.

Im Folgenden listen wir euch einige Stellen auf, an denen euch Krähen begegnen. Es gibt aber weitaus mehr als diese.

Beim ersten Betreten des Friedhofs im Dorf nördlich der Walkürenstatue.

Beim Weinberg auf dem Weg zum Schloss.

Nach Verlassen des Schlosses beim Zeremonienplatz.

Bei Betreten des Grundstücks mit dem Anwesen von Haus Beneviento.

Hinweis: Die Krähen, die in Massen über der Festung hin und her fliegen, könnt ihr für die Trophäe nicht abschießen.

Für diese Trophäe müsst ihr in einem Spieldurchlauf alle 10 Außenklotüren im Dorf öffnen. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch alle Fundorte:

Für diese Trophäe müsst ihr in einem Spieldurchlauf alle 19 Fenster im Schloss zerstören. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch alle Fundorte:

Nach der Zwischensequenz mit Heisenerg nach Ankunft in der Fabrik, werdet ihr vom Propeller-Mutant bis zu einer Schrotthalde verfolgt. Anschließend klettert ihr über eine Bodenluke in den Fabrikbereich. Vor euch seht ihr hier in der Ferne Soldat-Modelle, die an einem Band durch die Fabrik transportiert werden. Schießt für die Trophäe ein solches Modell ab. Nutzt dafür am besten das Scharfschützengewehr.

Angriffe von herkömmlichen Monstern wie den Moroaicas (Kapuzenfeinde) könnt ihr mit der L1/LB-Taste blocken. Nach erfolgreichem Block, gibt es ein kurzes Zeitfenster, indem ihr noch einmal die L1/LB-Taste drücken könnt, um den Gegner wegzustoßen. Dadurch schaltet ihr die Trophäe frei.

Diese Trophäe könnt ihr direkt freischalten, nachdem ihr das Scharfschützengewehr im Dachgeschoss des Schlosses gefunden habt. Geht daraufhin aufs Dach hinaus und schießt eines der fliegenden Monster in der Ferne ab, um die Trophäe freizuschalten.

Im Spielverlauf gibt es mehrere Momente, wo ihr von vielen Gegnern auf einmal angegriffen werdet. Schmeißt dann einfach eine Rohrbombe in die Meute und ihr werdet diesen Erfolg früher oder später freischalten. Eine gute Stelle ist beispielsweise der Garten nach der Rückkehr von Haus Beneviento. Hier werdet ihr auf dem Weg von vielen Monstern attackiert, die sich aus dem Boden graben. Die entsprechende Stelle zeigen wir euch im Video.

Moroaicas sind die normalen humanoiden Feinde in Kapuzen, die euch immer wieder im Spielverlauf begegnen. Um einen davon in Brand zu setzen, gibt es eine spezielle Stelle im Spiel. Nachdem ihr Moreau besiegt und die Kurbel gefunden habt, kehrt zur Zugbrücke zurück, die sich zwischen Altar und Zeremonienplatz auf dem Pilgerpfad befindet.

Hier könnt ihr dank der Kurbel nun die Brücke herunterlassen und in das Motorboot steigen. Fahr damit Richtung Süden bis zum nächsten Steg. Steigt hier aus und geht rechts durch das Tor in einen unterirdischen Bereich mit der hängenden Feuerstelle, mit der ihr durch Beschuss die anderen Feuerstellen im Raum anzünden könnt.

Zündet so die rechte Feuerstelle an, damit sich rechts die Tür öffnet. Hier wird nun ein Moroaica spawnen. Platziert euch hinter die Feuerstelle in der Mitte des Raumes, so dass der Moroaica dagegen läuft und in Flammen aufgeht, wodurch die Trophäe freigeschaltet wird. Im Video zeigen wir euch noch einmal den genauen Weg und die Vorgehensweise.

Hinweis: Solltet ihr den Moroaica aus Versehen vorher töten, spawnt er immer wieder im selben Raum, bis ihr ihn erfolgreich anzünden konntet. Ihr müsst ihn nämlich benutzen, um die Feuerstelle im hinteren Raum zu entzünden, wodurch ihr euch schlussendlich einen Schatz verdient.

Manche Lycans attackieren euch im Spielverlauf immer wieder mit Feuerpfeilen aus der Ferne. Für diese Trophäe müsst ihr euer Messer ausrüsten und in dem Moment zustechen, wenn ein Feuerpfeil euch zu treffen scheint.

Eine gute Stelle für den Erfolg ist der Verbotene Wald vor der Festung von Heisenberg. Hier habt ihr genug Abstand zu den Lycans und könnt es so lange probieren, bis ihr erfolgreich seid. Im Video zeigen wir euch die Stelle.

Der Vârcolac Alfa ist ein optionaler Miniboss im Spiel. Es handelt sich dabei um einen der Werwolf-Gegner, der jedoch um ein Vielfaches mehr aushält als die Standardversion. Ihr könnt ihn erst antreffen, nachdem ihr Moreau besiegt und ins Dorf zurückgekehrt seid.

Ihr findet den Vârcolac Alfa anschließend im Brachliegenden Acker vor Luizas Haus. Wenn ihr ihn im ersten Spieldurchgang besiegen wollt, nehmt euch am besten ein paar Minen mit und platziert sie im Toreingang zu Luizas Haus. Durch dieses Nadelöhr könnt ihr ihn dann immer gut locken und kurz ausknocken, was euch Zeit verschafft, ihn mit Schusswaffen zu bearbeiten.

Alternativ erledigt ihr ihn in einem späteren Spieldurchgang mit der Magnum, so wie wir es euch im folgenden Video zeigen:

Urias ist der riesige Lycan mit dem großen Hammer, der zu Beginn des Spiels am Schluss des ersten Lycan-Angriffs im Dorf auftaucht. Für die Trophäe müsst ihr ihn an dieser Stelle bereits genug Schaden zufügen, um ihn zu töten.

In eurem ersten Spieldurchgang ist dies eher unwahrscheinlich. Hebt euch die Trophäe am besten für einen späteren Spieldurchlauf auf, wenn ihr bereits Waffen mit unendlich Munition freigeschaltet habt. Im Video zeigen wir euch die Stelle, an der er auftaucht.

Öffnet das im Spiel das Pausenmenü und wählt den Menüpunkt „Fotomodus“ aus. Nach Verlassen des Fotomodus schaltet sich die Trophäe frei.

Einen Lei-Betrag mit der ungeraden Zahl 7 am Ende könnt ihr nur durch den Verkauf von Gewehrmunition erzielen. Alle anderen Items im Spiel erzielen nur Beträge mit einer 0 oder 5 am Ende. Nach eurem ersten Spieldurchgang schaltet ihr das Sturmgewehr „WCX“ im Boni-Shop frei. Kauft es euch für 30.000 AP und holt es euch dann beim Duke ab. Dadurch schaltet ihr gleichzeitig die Herstellungsanleitung für Gewehrmunition frei.

Stellt euch Gewehrmunition her und verkauft sie dann beim Duke, um auf den Betrag von 777, 7.777 oder 77.777 Lei zu kommen. Vorher solltet ihr euch natürlich durch Kauf und Verkauf von anderen Items schon möglichst nah an die Zielbeträge heranarbeiten. Speichert zuvor am besten und ladet den Spielstand nach Erhalt der Trophäe, um eure Ressourcen und Geld zurück zu bekommen.

Hierfür müsst ihr alle Bereiche des Dorfs wenigstens einmal betreten haben, so dass der Nebel des Krieges von der Karte verschwindet. Damit sich die Trophäe freischaltet, muss eure Karte am Ende wie auf dem folgenden Bild aussehen:

Hinweis: Die Trophäe wird sich erst im Abschnitt mit Chris freischalten, wenn ihr aus dem Wald kommt und in der kurzen Zwischensequenz über das Dorf blickt.

Siehe Trophäe „Ketzer“.

Für diese Trophäe müsst ihr alle 20 Wächterziegen im Spielverlauf finden und mit Messer oder Schusswaffe zerstören. Die genauen Fundorte zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke:

Siehe Trophäe „Erfahrener Büchsenmacher“.

Für diese Trophäe müsst ihr alle Waffen, die Spezialzubehör besitzen, mit den entsprechenden Teilen komplett ausrüsten. Nicht jede Waffe besitzt Spezialzubehör, diese sind für den Erfolg also auch nicht relevant. Es gibt insgesamt 22x Spezialzubehörteile, die sich auf folgende 10 Waffen verteilen.

Mehr Infos zu allen Waffen, Spezialzubehörteilen und deren Fundorten geben wir euch im folgenden Guide:

Für diese Trophäe müsst ihr alle 11 herstellbaren Objekt mindestens 1-mal craften. Zuvor müsst ihr dafür alle 11 Herstellungsanleitungen sammeln, was zugleich die Voraussetzung für die Trophäe „Streng nach Handbuch“ erfüllt.

Die Freischaltbedingungen für alle 11 Herstellungsanleitungen sehen wie folgt aus:

Erste-Hilfe-Arznei: Von Beginn an verfügbar.

Von Beginn an verfügbar. Pistolenmunition: Automatisch in der Story nach Erhalt der LEMI.

Automatisch in der Story nach Erhalt der LEMI. Flintenmunition: Könnt ihr für 3.000 Lei beim Duke kaufen.

Könnt ihr für 3.000 Lei beim Duke kaufen. Scharfschützenmunition: Könnt ihr für 4.000 Lei beim Duke kaufen.

Könnt ihr für 4.000 Lei beim Duke kaufen. Mine: Könnt ihr für 3.500 Lei beim Duke kaufen.

Könnt ihr für 3.500 Lei beim Duke kaufen. Rohrbombe: Könnt ihr im späteren Spielverlauf für 2.500 Lei beim Duke kaufen.

Könnt ihr im späteren Spielverlauf für 2.500 Lei beim Duke kaufen. Explosiv-Geschoss: Könnt ihr im späteren Spielverlauf für 3.000 Lei beim Duke kaufen.

Könnt ihr im späteren Spielverlauf für 3.000 Lei beim Duke kaufen. Blend-Geschoss: Könnt ihr im späteren Spielverlauf für 3.000 Lei beim Duke kaufen.

Könnt ihr im späteren Spielverlauf für 3.000 Lei beim Duke kaufen. Magnummunition: Könnt ihr im 2. Spieldurchgang für 10.000 Lei beim Duke kaufen.

Könnt ihr im 2. Spieldurchgang für 10.000 Lei beim Duke kaufen. Gewehrmunition: Kauft euch nach dem 1. Spieldurchgang entweder die WCX oder Dragoon für 30.000 AP im Boni-Shop. Holt sie euch dann beim Duke im Spiel ab. Anschließend könnt ihr die Anleitung für Gewehrmunition beim Duke für 10.000 Lei kaufen.

Kauft euch nach dem 1. Spieldurchgang entweder die WCX oder Dragoon für 30.000 AP im Boni-Shop. Holt sie euch dann beim Duke im Spiel ab. Anschließend könnt ihr die Anleitung für Gewehrmunition beim Duke für 10.000 Lei kaufen. Raketenpistolmunition: Schließt die Story auf dem Schwierigkeitsgrad „Dorf der Schatten“ ab. Danach könnt ihr euch die Raketenpistole für 80.000 AP im Boni-Shop freischalten. Holt sie euch dann beim Duke im Spiel ab. Anschließend könnt ihr die Anleitung für Raketenpistolmunition beim Duke für 10.000 Lei kaufen.

Siehe Trophäe „Streng nach Handbuch“.

Hier füsst ihr im Spielverlauf alle 47 Akten und Dokumente finden. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch dafür alle Fundorte:

Kombiniert diese Trophäe mit den Trophäen „Flotter Papa“, „Sparsamer Papa“ und „Ganz nah am Geschehen“ in einem Spieldurchgang und achtet dabei auf folgende Dinge:

Maximal 4 Heilobjekte benutzen: Spielt unbedingt auf „Leicht“. Eure Lebensenergie hält dann sehr viele Attacken von Feinden aus, so dass ihr euch eigentlich nie im Spielverlauf heilen müsst. Zudem wird eure Gesundheit nach manchen Zwischensequenzen automatisch wieder regeneriert.

Spielt unbedingt auf „Leicht“. Eure Lebensenergie hält dann sehr viele Attacken von Feinden aus, so dass ihr euch eigentlich nie im Spielverlauf heilen müsst. Zudem wird eure Gesundheit nach manchen Zwischensequenzen automatisch wieder regeneriert. Storymodus in weniger als 3 Stunden abschließen: Dies klingt zwar nach wenig Zeit, allerdings reicht diese locker aus. Überspringt wann immer es geht Zwischensequenzen und geht immer den direkten Pfad, folgt der Story und vermeidet unnötige Kämpfe, dann habt ihr hier keine Probleme.

Dies klingt zwar nach wenig Zeit, allerdings reicht diese locker aus. Überspringt wann immer es geht Zwischensequenzen und geht immer den direkten Pfad, folgt der Story und vermeidet unnötige Kämpfe, dann habt ihr hier keine Probleme. Nicht mehr als 10.000 Lei ausgeben: Auf „Leicht“ ist dies kein Problem. Kümmert euch einfach nicht um den Duke und besucht für diesen Spieldurchgang nicht seinen Shop.

Auf „Leicht“ ist dies kein Problem. Kümmert euch einfach nicht um den Duke und besucht für diesen Spieldurchgang nicht seinen Shop. Nur Nahkampfwaffen benutzen: Hier müsst ihr darauf achten, im gesamten Spieldurchlauf keine Schusswaffen gegen Gegner einzusetzen. Ihr dürft nur das Messer oder das Karambit benutzen. Wählt hier unbedingt das Karambit , welches ihr euch nach dem 1. Spieldurchgang für 10.000 AP im Boni-Shop kaufen könnt. Es ist um ein Vielfaches stärker als das herkömmliche Messer. Es gibt zudem einige Ausnahmen im Spielverlauf, bei denen ihr Schusswaffen benutzen dürft. Dazu gehören: Beim Kampf gegen eine der Schwestern müsst ihr eine Rohrbombe benutzen, um die Wand aufzsprengen. Beim Glocken-Rätsel müsst ihr mit der Pistole auf ein paar Glocken schießen. In der versunkenen Siedlung müsst ihr auf eine Holzgestell schießen, damit eine Brücke entsteht. In der Fabrik müsst ihr den Ventilator mit einem Schuss auf den Punkt in der Mitte zum Stoppen bringen. Im Zerkleinerungsschacht der Fabrik müsst ihr auf die vier orangen Punkte schießen, um den Häcksler zu stoppen. Im Abschnitt mit dem Kampffahrzeug müsst ihr dieses im Bosskampf gegen Heisenberg benutzen. In Chris‘ Abschnitt müsst ihr den Laserpointer 3x auf das überwucherte Haus richten, um es zu zerstören. Im anschließenden Bosskampf in der Höhle dürft ihr den Laserpointer aber NICHT benutzen! Ihr müsst hier ungefähr 10 Minuten auf den Boss einstechen, bis er umfällt. Wundert euch also nicht. Wenn ihr am Ende vom Bosskampf gegen Miranda am Boden liegt, müsst ihr mit einer Schusswaffe auf sie schießen.

Hier müsst ihr darauf achten, im gesamten Spieldurchlauf keine Schusswaffen gegen Gegner einzusetzen. Ihr dürft nur das Messer oder das Karambit benutzen. , welches ihr euch nach dem 1. Spieldurchgang für 10.000 AP im Boni-Shop kaufen könnt. Es gibt zudem einige Ausnahmen im Spielverlauf, bei denen ihr Schusswaffen benutzen dürft. Dazu gehören:

Solltet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt aus Versehen auf einen Gegner schießen, ladet schnell den letzten Spielstand, dann solltet ihr noch auf der sicheren Seite sein.

Siehe Trophäe „Is‘ nur'n Kratzer“.

Siehe Trophäe „Is‘ nur'n Kratzer“.

Siehe Trophäe „Is‘ nur'n Kratzer“.

Den Spielmodus „Die Söldner“ könnt ihr nach dem 1. Spieldurchgang für 10 AP im Boni-Shop freischalten.

In den verschiedenen Leveln entsteht eine Kombo immer dann, wenn ihr Gegner in schneller Reihenfolge hintereinander erledigt. Vergeht zwischen zwei Tötungen hingegen zu viel Zeit, bricht der Kombo-Zähler ab. Ihr werdet diese Trophäe ganz automatisch erhalten, während ihr für „Cowboy“ die S-Ränge in jedem Level verfolgt. Für entsprechende Punktzahlen ist eine hohe Kombo nämlich unabdingbar.

Den Spielmodus „Die Söldner“ könnt ihr nach dem 1. Spieldurchgang für 10 AP im Boni-Shop freischalten.

Hierfür müsst ihr in allen 8 Leveln von „Die Söldner“ mindestens den Rang S erreichen. Dafür ist jeweils eine entsprechende Punktzahl nötig, die ihr beim Start jedes Level im Buch auf der linken Seite im Zimmer des Duke einsehen könnt.

Während es in den ersten 4 Leveln noch recht einfach ist, den S-Rang zu bekommen, müsst ihr in den Leveln 5-8 mehr Können beweisen. Es handelt sich dabei um schwierigere Versionen der ersten Level. Ihr habt hier weniger Waffen und Ressourcen zur Verfügung und müsst euch genau Positionen von Gegnern, Items usw. einprägen. Hier werdet ihr viele Versuche benötigen, um euch einzuarbeiten.

In Kürze verlinken wir euch hier einen Guide, wie ihr den S-Rang in allen Söldner-Missionen erreichen könnt.

Hierfür müsst ihr nach dem 1. Spieldurchgang im Boni-Shop alle Charakter- und Waffenmodelle kaufen und sie euch anschließend ansehen. Insgesamt benötigt ihr dafür 8.900 AP. Scrollt anschließend unter Boni → Modelle durch alle Einträge durch, um die Trophäe freizuschalten. Eine Detailbetrachtung der Modelle ist nicht nötig.

Hierfür müsst ihr nach dem 1. Spieldurchgang im Boni-Shop alle Concept-Artworks kaufen und sie euch anschließend ansehen. Insgesamt benötigt ihr dafür 12.000 AP. Scrollt anschließend unter Boni → Concept-Art durch alle Einträge durch, um die Trophäe freizuschalten. Eine Vollbildbetrachtung der Concept-Arts ist nicht nötig.