Roborock zurücksetzen: So geht es bei S6 und anderen Modellen

Falls euer Saugroboter nicht mehr richtig funktioniert oder ihr das Gerät verkaufen wollt, solltet ihr das Roborock-Gerät zurücksetzen. Auch wenn ihr umzieht und die Karten gelöscht werden sollen, könnt ihr einen Reset durchführen.

Je nachdem, welches Modell ihr habt, unterscheiden sich die Wege in den Einstellungen etwas, das Prinzip ist aber gleich.

Roborock zurücksetzen & Auslieferungszustand wiederherstellen

So setzt ihr einen Roborock-Staugsauger-Roboter der S6-Reihe zurück:

Haltet die Home-Taste gedrückt. Danach benötigt ihr einen langen, spitzen Gegenstand wie eine Büroklammer. Drückt hiermit auf die Reset-Taste am Gehäuse. Der Knopf befindet sich neben der WLAN-LED. Die Lichter am Power- und Home-Button sowie am Knopf für die Punktreinigung gehen aus. Lasst den Finger weiterhin auf der Home-Taste. Erst wenn die Ein-/Aus-Taste wieder blinkt und der Saugroboter eine Sprachmitteilung von sich gibt, lasst ihr die Home-Taste los. Das System des Staubsaugerroboters fährt hoch. Das dauert einige Minuten. Danach befindet sich das Gerät im Auslieferungszustand und kann für eine neue Wohnung oder von einem neuen Benutzer eingerichtet werden.

Bei anderen Roborock-Modellen funktioniert der Reset-Vorgang ähnlich. Möglicherweise müsst ihr dort aber anstelle des Home-Buttons die Lade- und Punktreinigungstaste gedrückt halten, bis die Beleuchtung aller Buttons erlischt. Danach sollt ihr ebenfalls warten, bis der Neustart automatisch durchgeführt wird.

Roborock zurücksetzen: Was passiert?

Beim Reset werden all eure Einstellungen aus dem Speicher des Roborocks gelöscht. Das betrifft zum einen die angelegten Räume und die WLAN-Verbindung. Bevor ihr den Roboter also wieder in Betrieb nehmen könnt, müsst ihr das Gerät mit eurem Heimnetzwerk verbinden und die Anordnung der Räume neu anlernen.

Beachtet, dass beim Zurücksetzen auch die Firmware wieder auf den Auslieferungszustand gesetzt wird. Bevor ihr den Roborock also wieder in Betrieb nehmt, solltet ihr über die App ein Update durchführen.

