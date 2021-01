Für jede Klasse in Star Wars Battlefront 2 gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Waffen, Aufsätze und Sternkarten. Wir zeigen euch das beste Loadout für die Angriffsklasse.

Die Angriffsklasse ist der klassische Allrounder in Star Wars Battlefront 2 und mit hoher Wahrscheinlichkeit die Klasse, mit der ihr am meisten Zeit verbringen werdet. Damit ihr dabei so effektiv wie möglich seid, empfehlen wir euch folgendes Loadout.

Loadout der Angriffsklasse: Die besten Waffen, Mods und Sternkarten

Empfohlene Waffe:

A280

Empfohlene Mods:

Verbesserte Kühlung

Verbesserte Reichweite

Empfohlene Sternkarten:

Abhärtung

Kopfgeldjäger

Intelligente Ionengranate

Solltet ihr noch nicht alle notwendigen Waffen, Mods oder Sternkarten freigeschaltet haben, empfehlen wir euch diesen Guide.

Die Angriffsklasse im Detail

Die Angriffsklasse kann sich in beinahe jeder Spielsituation gut behaupten und ist vor allem beim Erreichen oder Verteidigen einzelner Levelziele eine gute Wahl.

Das A280 Gewehr eignet sich vor allem aufgrund seiner Vielseitigkeit. Egal auf welcher Distanz, mit dieser Waffe habt ihr im Kampf immer eine Chance. Solltet ihr allerdings vornehmlich Spielmodi oder Level auswählen, die sich auf extrem engen Raum abspielen, so könnt ihr alternativ auch das CR-2 als Waffe auswählen. Wählt in diesem Fall den Reduzierten Rückstoß und den Ionenschuss als Mods aus.

Mit den Sternkarten Abhärtung und Kopfgeldjäger seid ihr in jedem Fall gut bedient, da ihr euch damit nicht nur heilen könnt, sondern auch schneller Kampfpunkte sammelt, um mächtige Helden freizuschalten. Euren dritten Slot könnt und solltet ihr hingegen der Situationen anpassen. Die Intelligente Ionengranate ist fantastisch im Kampf gegen Fahrzeuge und Energieschilde. Da ihr es mit diesen in fast jedem Match zu tun habt, ist die Sternkarte daher eine gute Wahl. Allerdings gibt es noch zwei weitere Sternkarten, die je nach Situationen infrage kommen können:

Leibwächter – Wählt diese Sternkarte, wenn das gegnerische Team euch mit Granaten das Leben schwer machen will.

– Wählt diese Sternkarte, wenn das gegnerische Team euch mit Granaten das Leben schwer machen will. Angriffstraining – Wenn gerade keine Granaten, Fahrzeuge oder Energieschilde verwendet werden, ist diese Sternkarte ein gern gesehener Bonus.

Natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, eure Charaktere in Star Wars Battlefront 2 zu modifizieren. Unser Guide soll euch den bestmöglichen Einstieg in das Spiel gewähren. Sobald ihr genügend Erfahrung gesammelt habt, empfehlen wir euch, eure eigenen Loadouts zu erstellen und die weiteren Möglichkeiten des Spiels kennenzulernen.