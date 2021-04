Zeit ist bei Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Gold wert und mit dem Moped könnt ihr viel davon sparen. Es ist bei Weitem das schnellste und vor allem das wendigste Fortbewegungsmittel im Spiel. Wir erklären euch, was ihr dafür tun müsst, um den Roller freizuschalten und zeigen euch welche Farben es dafür gibt.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Facts

Moped reparieren Schritt für Schritt

Das Moped mag vielleicht nicht so schnell sein, wie ein Motorrad, dennoch ist es wesentlich schneller und einfacher zu manövrieren als alle Reittiere, die ihr im Spiel freischalten könnt. Die Entwickler von Pioneers of Olive Town haben sich aber gedacht, es wäre doch viel spanender, wenn man den kleinen Roller nicht sofort freischalten kann, sondern etwas dafür tun muss.

Stadtstufe auf 7 bringen

Das ist die erste Herausforderung, die ihr bewältigen müsst. Die Stadtstufe verbessert ihr jedes Mal, wenn ihr für den Bürgermeister Victor die von ihm angeforderten Ressourcen im Rathaus abliefert. Damit Victor überhaupt mit neuen Bitten zu euch kommt, müsst ihr Folgendes tun:

Sprecht täglich mit den Bewohnern

Überreicht den Bewohnern täglich Geschenke

Kauft Waren in Läden

Verkauft eure eigenen Waren über die Versandbox

Ihr müsst natürlich diese Schritte nicht täglich verfolgen. Wollt ihr das Moped aber so schnell wie möglich reparieren lassen, dann solltet ihr keinen Tag verpassen. Sobald Victor wieder auf euch zukommt und euch auffordert, im Rathaus auf dem Anschlagbrett zu schauen, welche Lieferungen benötigt werden, begebt euch dahin und sucht euch die Anfrage aus, die für euch am einfachsten zu erfüllen ist.

Es werden immer drei verschiedene Dorfaufträge zur Wahl gestellt, ihr müsst aber nicht alle drei, sondern immer nur einen abschließen. Welche Stufe eure Stadt erreicht hat, könnt ihr im Spiel leider nicht einsehen. Es gibt aber insgesamt zehn Dorfaufträge und ihr müsst den siebten abschließen, um die Moped-Quest freizuschalten. Ihr könnt euch an dem Dorfauftrag für mehr Sitzbänke orientieren. Das ist nämlich der sechste.

Manche Gegenstände für die Dorfaufträge könnt ihr auch einfach in den Läden von Olivingen kaufen. Wenn ihr also Geld braucht, dann schaut euch das folgende Video an. Es hilft euch dabei, schnell Geld zu bekommen.

Die Moped-Quest abschließen

Sobald ihr die Stadtstufe auf sieben gebracht habt, wird Clemens am nächsten Tag bei euch auftauchen und euch um ein paar Materialien bitten. Diese braucht er, um euer Moped reparieren zu können. Um diese Materialien zu bekommen, müsst ihr die Fertigkeit Trockenlegen anwenden. Folgende Gegenstände braucht Clemens:

1x Fulgurit - Das bekommt ihr, wenn ihr die Pfützen im ersten Bereich der Farm trockenlegt

- Das bekommt ihr, wenn ihr die Pfützen im ersten Bereich der Farm trockenlegt 1x Arthurit - Das bekommt ihr, wenn ihr die Pfützen im zweiten Bereich der Farm trockenlegt

- Das bekommt ihr, wenn ihr die Pfützen im zweiten Bereich der Farm trockenlegt 1x Olivenkristall - Das bekommt ihr, wenn ihr die Pfützen im dritten Bereich der Farm trockenlegt

Diese drei Gegenstände müsst ihr nur noch im Rathaus abliefern und schon habt ihr die Moped-Quest abgeschlossen. Euer kleiner Roller steht dann immer neben eurem Haus und selbst dann, wenn ihr ihn mal irgendwo vergesst, am nächsten Tag steht er wieder vor eurer Tür. Clemens erzählt euch auch, dass ihr bei ihm in dem Werkzeugladen die Farbe eures Mopeds ändern könnt.

Alle Farben für den Roller

Um die Mopedfarbe ändern zu können, müsst ihr also mit Clemens im Werkzeugladen sprechen. Jeder Farbwechsel wird euch 800G kosten und zudem müsst ihr auch die Farben mitbringen. Die könnt ihr mit Fertigern selbst herstellen oder einfach im Gemischtwarenladen kaufen. Folgende zehn Farben könnt ihr für euer kleines Motorrad wählen:

