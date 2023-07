Bei Subway kann man mit den „Subway Rewards“ Punkte sammeln, um so Prämien wie ein Heißgetränk oder ein Gratis-Sub zu erhalten. Die Punkte erhält man, wenn man den QR-Code in seiner Subway-App oder die Subcard an der Kasse vorzeigt. Hat man das vergessen, kann man die Punkte bei Subway nachträglich erhalten.

Ratgeber Facts

Damit man die Punkte aber später noch bekommen kann, sollte man einiges beachten. Das ist nicht immer möglich.

Subway: Karte vergessen? Punkte nachtragen lassen

Um die Punkte nachtragen zu lassen, benötigt ihr auf jeden Fall die Quittung für die Bestellung. Dort ist ganz unten aufgeführt, wie viele Punkte man dafür bekommen hätte. Zudem findet ihr dort eine Nachtrag-Code. Fragt also das Subway-Personal nach der Rechnung. So erhaltet ihr die Punkte hinterher:

Öffnet diese Seite im Webangebot von Subway oder steuert in der App den Bereich „Punkte einfordern“ an. Gebt hier den 20-stelligen Nachtrag-Code ein. Drückt auf „Absenden“. Meldet euch dann in eurem Subway-Konto an. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die fehlenden Punkte nachträglich zu erhalten.

Der Code setzt sich aus den Buchstaben „A“ bis „F“ und den Ziffern „0“ bis „9“ zusammen. Die Gutschrift ist erst 48 Stunden nach dem Kauf in der Filiale möglich. Nach der Eingabe kann es 24 Stunden dauern, bis die Punkte im Konto aufgeführt werden.

So kann man Punkte nachträglich gutschreiben lassen

Ohne Quittung und den benötigten Nachtrag-Code verfallen die Punkte und man kann sie nicht mehr nachträglich erhalten. Um zu verhindern, dass ihr eure Punkte verpasst, solltet ihr zum Sammeln nicht die Plastikkarte nutzen, sondern euch einen Account erstellen und die Punkte per QR-Code in der Smartphone-App sammeln.

Falls ihr das Smartphone vergessen habt oder der Akku bei der Bestellung leer ist, bekommt ihr die Punkte wie oben beschrieben nachträglich auf euer Konto gutgeschrieben. Mit der App bekommt man zudem mehr Punkte als bei der physischen Karte (10 Punkte für je 1,50 Euro statt 5 Punkte für je 1,50 Euro).

