Wie viele andere Läden und Restaurants, hat auch Subway sein eigenes Treueprogramm, bei dem man Punkte sammeln kann. Wie bekommt man Punkte, wofür lassen sie sich einlösen und wie lange sind sie gültig?

Früher wurden Punkte gesammelt, indem man eine Plastikkarte bei seiner Bestellung vorgezeigt hat. Mittlerweile ist man hier digital und die Punkte gibt es per Subway-App auf dem Android-Smartphone und iPhone. Das Bonusprogramm läuft unter der Bezeichnung „Subway Rewards“ (Teilnahmebedingungen bei Subway lesen).

Subway Rewards: So funktioniert es

So sammelt man Punkte mit Subway Rewards:

Ladet die kostenlose App der Schnellrestaurant-Kette auf euer Android-Smartphone (zum Download) oder iPhone (zum Download) herunter. Erstellt in der App einen Account. Bei den nächsten Besuchen in einem Subway-Laden öffnet ihr den QR-Code in der App und lasst ihn an der Kasse einscannen. Danach bezahlt ihr und erhaltet so Punkte für eure Bestellung gutgeschrieben.

Daneben gibt es einige Sonderaktionen, bei denen man zusätzliche Punkte erhalten kann. In der App findet man zum Beispiel einen Einladungs-Code. Melden sich darüber neue, aktive Nutzer bei Subway Rewards an, gibt es 200 Gratis-Punkte. Innerhalb eines „Subsquads“ kann man weitere Zusatzpunkte erhalten. Manchmal gibt es auch Einladungs-Codes, bei denen man direkt Gratis-Produkte mit der App erhält, etwa ein Sub gratis nach der erste Anmeldung oder 250 Bonus-Punkte. Im Webangebot von Subway findet ihr eine Übersicht mit aktuellen Subway-Rewards-Aktionen.

Subway: Punkte einlösen – das sind die Prämien

Hat man genug Punkte mit der Subway-App gesammelt, kann man sie gegen eine Gratis-Mahlzeit eintauschen. In der App schaltet man dafür einen Coupon frei. Das sind die Prämien:

100 Punkte : Heißgetränk

: Heißgetränk 500 Punkte : 15-cm-Sub oder Wrap nach Wahl

: 15-cm-Sub oder Wrap nach Wahl 1.000 Punkte: Footlong

Wie lange sind Punkte gültig?

Achtung: Man sollte sich nicht zu lange Zeit zum Sammeln der Punkte lassen, um seine Wunsch-Belohnung zu erhalten.

Ihr müsst innerhalb von 12 Monaten mindestens einmal die Subway-Rewards-App einsetzen , um neue Punkte zu sammeln.

, um neue Punkte zu sammeln. Werden innerhalb eines Jahres keine neuen Punkte registriert, verfallen alle bisher gesammelten Punkte . Das Konto wird dann also auf Null gesetzt und ihr müsst von vorne anfangen.

. Das Konto wird dann also auf Null gesetzt und ihr müsst von vorne anfangen. Bevor die Punkte ablaufen und verschwinden, werdet ihr von Subway darüber per E-Mail informiert.

informiert. Punkte aus Aktionen können bereits früher verlorengehen. Das geht aus den jeweiligen Aktionsbedingungen hervor.

Es können maximal 5.000 in einem Subway-Rewards-Konto gesammelt werden. Danach erfolgt bei weiteren Bestellungen keine Gutschrift mehr.

