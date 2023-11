Super Mario RPG: Geheimes Casino freischalten

In Super Mario RPG betreibt Harlepokus ein geheimes Casino, das hier und da mal kurz erwähnt wird. Es ist fast unmöglich, das Casino von alleine zu finden, weshalb wir euch in diesem Guide verraten, was ihr tun müsst.

Super Mario RPG Facts

Mitgliedsausweis für das Casino bekommen

Ohne einen Mitgliedsausweis dürft ihr das Casino nicht betreten, deswegen solltet ihr euch zuerst darum kümmern. Nachdem ihr die Ereignisse in Borstos Turm abgeschlossen und Harlepokus und Harlekling besiegt habt, trennen sich die Brüder. Während Harlepokus sein Casino eröffnet, bleibt Harlekling in Borstos Turm.

Ihr müsst deshalb noch einmal Borstos Turm hinaufsteigen und werdet Harlekling im Gang vor dem ersten Speicherraum finden. Wenn ihr mit ihm redet, könnt ihr ein Ballspiel mit ihm spielen. Dabei müsst ihr genau hinschauen und erraten, in welcher Hand der gelbe Ball ist. Schafft ihr das 12 Mal, erhaltet ihr von ihm die Luxuskarte, mit der ihr das Casino seines Bruders betreten dürft.

Aber Achtung: Jedes Mal, wenn ihr beim Minispiel verliert, wird euch auch ein Punkt abgezogen. Ihr müsst demnach bei Siegen und Niederlagen eine positive Bilanz von 12 haben.

Von Harlekling erhaltet ihr die Luxuskarte für das Casino seines Bruders. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Harlepokus‘ Casino finden

Das Casino erreicht ihr über das Bohnental. Dort, wo die fünf Röhren im Kreis stehen, müsst ihr warten, bis der Shy Guy die nördliche Pflanze gießt. Besiegt dann die Piranha-Pflanze und steigt in die Röhre.

Klettert im Bohnental in diese Röhre. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Untergrund müsst ihr dann in der nordwestliche Ecke, wo sich der Kettenhund befindet, dreimal springen. Daraufhin erscheint eine Plattform, dank der ihr nach oben gelangen und einen geheimen Ausgang findet. Über diesen Ausgang schaltet ihr auf der Weltkarte Harlepokus‘ Casino frei.

Springt an dieser Stelle dreimal. Ein Geräusch wird euch auf das Geheimnis hinweisen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sternenei bekommen

Im Casino könnt ihr euch beim Kartenknobeln oder an den Glücksblocks Items erspielen. Wenn ihr mehrmals mit Harlepokus redet, könnt ihr bei ihm ebenfalls ein Minispiel spielen. Hierbei müsst ihr euch für eine Richtung entscheiden und dürft nicht in die gleiche Richtung wie Harlepokus schauen. Ob ihr gewinnt oder verliert ist Zufall.

Wenn ihr bei diesem Minispiel insgesamt 100 Mal gewinnt, erhaltet ihr das Sternenei. Dafür braucht ihr aber ganz schön viel Geduld. Es lohnt sich aber durchaus, denn das Sternenei ist ei mächtiges Item. Setzt ihr es im Kampf ein, erhaltet alle Gegner 100 Schaden. Das Sternenei wird dabei nicht verbraucht, sodass ihr es unendlich oft einsetzen könnt.