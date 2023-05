Sollte man V-Sync ein- oder ausschalten? Wie ihr die besten Grafikleistung in jeder Situation bekommt, erklären wir euch hier.

V-Sync an oder aus?

V-Sync ist die Abkürzung für „Vertikale Synchronisation“. Das ist eine Option, die ihr in Einstellungen des jeweiligen Spiels und auch in den Grafikkarteneinstellungen ein- oder ausschalten könnt. In der Regel ist die Option aktiviert, um die Darstellung von halben Frames auf dem Monitor (Screen-Tearing) zu vermeiden.

Bei aktiviertem V-Sync werden die maximalen Bilder pro Sekunde der Grafikkarte (FPS) auf die maximalen Bilder pro Sekunde des Monitors gedrosselt (Hz). Die Bildwiederholrate/Frequenz/Hz-Anzahl von Grafikkarte und Monitor werden also angeglichen.

Hat euer Monitor also eine Bildwiederholrate von 60 Hz (= 60 Bilder pro Sekunde), wird die Grafikkarte auch nur maximal 60 Bilder pro Sekunde liefern. Nachteile: Die Aktivierung von V-Sync kostet etwas Rechenleistung. Bei schwächeren Computern kann es daher sinnvoll sein, V-Sync zu deaktivieren, um ein flüssigeres Bild zu erhalten, auch wenn dadurch Screen-Tearing vorkommen kann. Ist V-Sync aktiviert, kann außerdem eine minimale Eingabeverzögerung entstehen (Input-Lag). Vor allem bei reaktionsschnellen Games, wie sie im E-Sport vorkommen, sowie bei Online- oder Multiplayer-Games könnt ihr einen Vorteil haben, wenn ihr V-Sync ausschaltet. Auch bei Monitoren, die keine 40 Hz erreichen, solltet ihr V-Sync deaktivieren, da Spiele ansonsten nicht mehr flüssig wirken.

Warum ihr auch G-Sync/FreeSync einschalten solltet

Habt ihr V-Sync aktiviert, solltet ihr zusätzlich auch G-Sync aktivieren (für Nvidia-Grafikkarten) oder FreeSync (für AMD-Grafikkarten). G-Sync beziehungsweise FreeSync ist aktueller als V-Sync und passt die Bildwiederholrate des Monitors zunächst an die Leistung der Grafikkarte an. Danach greift V-Sync, um nicht mehr FPS zu produzieren als nötig.

Beispiel:

Eure Grafikkarte kann 144 Bilder pro Sekunde darstellen, euer Monitor ist aber nur auf 60 Hz (=60 Bilder pro Sekunde) eingestellt.

G-Sync/FreeSync erhöht die Bildwiederholrate des Monitors nun auf 144 Bilder pro Sekunde. Das funktioniert aber nur, wenn euer Monitor mehr als 60 Hz darstellen kann.

Ihr würdet dann entsprechend auch maximal mit 144 Bildern pro Sekunde spielen können.

Danach greift V-Sync: Falls die Grafikkarte beispielsweise 180 FPS ausgeben kann, wird die Leistung der Grafikkarte wieder auf die maximale Bildwiederholrate des Monitors von 144 Hz gedrosselt, um Screen-Tearing zu vermeiden.

Aktuelle Gaming-Monitore unterstützen Bildwiederholraten von 144 Hz (und höher):

So aktiviert oder deaktiviert ihr V-Sync

V-Sync ist meistens eine Option in den Einstellungen eures Spiels:

Öffnet eure Spiel und dann die Einstellungen. Sucht in den Grafikeinstellungen nach Begriffen wie „V-Sync“, „Vertikale Synchronisation“ oder „Auf Vertival Sync warten“. Aktiviert beziehungsweise deaktiviert die Einstellung.

In der Nvidia-Systemsteuerung oder den Grafikkarteneinstellungen von AMD gibt es auch eine Einstellung, um die Aktivierung von V-Sync übergreifend für alle Anwendungen und Spiele zu erzwingen. In der Regel genügt es aber, die Option in den Einstellungen des jeweiligen Spiels zu aktivieren, wie oben gezeigt.

