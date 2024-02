Werbung trotz Adblock Plus: Das könnt ihr tun

Ihr habt keine Lust auf nervige Popup-Werbung und euch das Adblock-Plus-Plugin installiert, aber leider tauchen trotzdem immer noch Werbeanzeigen auf? Hier erfahrt ihr, welche zusätzlichen Maßnahmen ihr ergreifen könnt, um auch diese Werbung noch loszuwerden.

Netzkultur Facts

Werbetreibende bauen immer wieder neue Optionen für Werbeanzeigen. Es kann also manchmal sein, dass der Adblock-Filter für bestimmte Formen noch nicht optimiert wurde und demnach auf solche Inhalte nicht greift. Zeigt Adblock Plus generell Werbung an, die eigentlich nicht sichtbar sein sollte, könnt ihr aber die nachfolgenden Schritte durchgehen.

Anzeige

Adblock Plus: Einstellungen anpassen

Adblock Plus (ABP) gehört zu den meistverwendeten Adblockern. Tauchen auch nach der Installation weiter Werbeanzeigen auf Websites auf, ist der erste Schritt, die Einstellungen des Programms anzupassen. So geht ihr in Google Chrome vor:

Klickt im Browser auf das Symbol mit den drei horizontalen Streifen, um das Menü zu öffnen. Ruft die Einstellungen auf. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählt links „Erweiterungen“ aus. Sucht in der Liste „Adblock Plus“ und klickt auf „Optionen“. Im Reiter „Filterlisten“ sollte ein Häkchen beim Eintrag „EasyList“ gesetzt sein und die Auswahl auf „Deutsch“ stehen.

Anzeige

Damit habt ihr die Möglichkeiten des Tools ausgereizt. Trotzdem wird immer noch Werbung erscheinen. Dann geht Folgendes durch:

Stellt sicher, dass die Adblock Plus-Erweiterung auf dem neuesten Stand ist. Manchmal können Updates erforderlich sein, um neue Arten von Anzeigen zu blockieren.

Kontrolliert, ob die empfohlenen Filterlisten aktiviert sind und dass keine benutzerdefinierten Filter versehentlich Anzeigen zulassen.

Deaktiviert mögliche andere Werbeblocker. Laufen mehrere dieser Tools parallel, kann es zu Problemen kommen.

Einige Webseiten verwenden Anti-Adblock-Skripte, um Adblocker zu erkennen und zu umgehen. Versucht, Anti-Adblock- oder Adblock-Umgehungslisten in den Einstellungen von Adblock Plus zu aktivieren, um solche Skripte zu blockieren.

Adblock Plus bietet die Funktion „Element blockieren“. Damit kann man bestimmte Elemente auf einer Webseite manuell blockieren. Wenn eine bestimmte Anzeige trotzdem angezeigt wird, könnt ihrversuchen, sie mit dieser Funktion zu blockieren.

Anzeige

Werbung trotz Adblock Plus – warum?

Adblock Plus ist eine kommerzielle Software, die seit mehreren Jahren standardmäßig so konfiguriert ist, dass “akzeptable Werbung“ weiterhin angezeigt wird. Das bedeutet im Klartext, das erstmal alle Werbung entfernt wird. Nun kann aber ein Unternehmen Adblock Plus dafür bezahlen auf die sogenannte Whitelist zu kommen, wodurch die Werbung dieses Unternehmens dann trotz Adblocker angezeigt wird.

Alternative Adblocker nutzen

Wenn Adblock Plus weiterhin nicht zufriedenstellend funktioniert, könnt ihr andere Adblocker-Erweiterungen oder -Anwendungen ausprobieren. Es gibt viele Alternativen zu Adblock Plus, die möglicherweise besser für euer System geeignet sind.

Hinweis: Beachtet, dass das Umgehen von Adblockern eine Verletzung der Nutzungsbedingungen vieler Webseiten darstellt. Verwendet Adblocker nur auf Webseiten, die Anzeigen auf eine störende Weise anzeigen. Unterstützt Webseiten, die ihr regelmäßig besucht, indem ihr Adblocker auf diesen Gratis-Angeboten deaktiviert oder erlaubst, zumindest nicht aufdringliche Anzeigen anzuzeigen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.