Wie kann man bei Tolino Bücher kaufen?

Der beste eBook-Reader taugt nichts, wenn man nicht das passende Lesematerial hat. Mit einem Tolino-Gerät gibt es verschiedene Methoden, wie ihr neue Bücher kaufen könnt. Das geht entweder direkt über das Gerät oder mit dem Tolino-Account im Browser am PC und in der Tolino-App auf dem Smartphone.

Tolino Facts

Wo ihr Bücher für euren Tolino-Reader kaufen könnt, hängt davon ab, bei welchem Händler ihr das Lesegerät erworben habt. Der Zugang zum Bücher-Shop richtet sich danach, ob ihr den Tolino bei Weltbild, Thalia, Hugendubel oder einem anderen Anbieter bekommen habt.

Wo kann man Tolino-eBooks online kaufen?

Mit eurem Kundenkonto beim jeweiligen Online-Shop lassen sich die Bücher für Tolino ohne Reader im Browser kaufen. Ruft dafür den eBook-Bereich des jeweiligen Händlers auf und wählt die passende Kaufoption (ePUB). Habt ihr das eBook mit eurem Tolino-Account gekauft, steht es anschließend auf eurem Lesegerät zum Download bereit. Ihr könnt es aber auch auf den PC herunterladen und anschließend per Kabel auf den eBook-Reader übertragen. Verbindet dafür das Lesegerät per USB-Kabel mit dem Computer. Sucht dann die heruntergeladene eBook-Datei im Festplattenspeicher des PCs, kopiert sie und verschiebt die Buchdatei in den Ordner „Books“ auf dem Reader. Unter anderem findet ihr eBooks für Tolino bei diesen Anbietern:

In der Tolino-App auf dem Android-Smartphone und iPhone lassen sich aufgrund der „Geschäftsbedingungen von Apple und Google“ keine eBooks kaufen (Quelle: Tolino). Auf dem Smartphone könnt ihr in der App die Informationen wie den Titel oder die „ISBN“ eines Buches kopieren, um anschließend in der Browser-App im Bücher-Store danach zu suchen. Dort könnt ihr es dann auch kaufen.

Neue Bücher direkt auf Tolino-Reader kaufen & herunterladen

So kauft man Bücher auf dem Tolino-Reader:

Um auf einen Online-Shop für eBooks zugreifen zu können, muss das Tolino-Gerät mit dem Internet verbunden sein. Falls noch nicht geschehen, richtet also die WLAN-Verbindung über die „Einstellungen“ ein. Im Hauptmenü des eBook-Readers drückt ihr auf „Jetzt anmelden“. Das Menü lässt sich über das Symbol mit den drei Strichen in der Ecke links oben öffnen. Meldet euch mit eurem Account des jeweiligen Buchhändlers an. Habt ihr den Tolino bei Thalia gekauft, nutzt ihr also ein Thalia-Online-Konto. Habt ihr noch kein Konto, richtet ihr ein neues Profil ein. Das geht entweder im Browser oder direkt auf dem Tolino-Reader. Mit dem Button „Zum Shop“ erreicht ihr die Auswahl an eBooks auf dem Reader. Sucht euch ein digitales Buch aus und wählt „Kaufen“. Danach wählt ihr eine Bezahlmethode aus. Schließt den Kauf mit der Eingabe eures Kundenkennworts ab. Anschließend könnt ihr das eBook auf den Tolino-Reader laden und anfangen zu lesen.

Gekaufte Tolino-Bücher werden mit der Tolino-Cloud synchronisiert (Tolino Cloud einrichten & einloggen). Ihr könnt mit dem jeweiligen Kundenkonto also dann auch mit einem anderen Gerät wie einem Smartphone in der Tolino-App oder einem Laptop über den Webreader weiterlesen. Der Lesestatus wird geräteübergreifend synchronisiert. Einmal gekaufte Bücher können zudem mit anderen Familienmitgliedern geteilt werden.

Eigene Bücher auf Tolino-Reader laden

Neue Bücher gibt es für den Tolino nicht nur, wenn man sie direkt in einem der verknüpften Shops kauft. Ihr könnt auch bereits vorhandene eBooks und eigene Werke auf den Reader laden. Voraussetzung ist, dass die Buchdatei im „EPUB“-Format oder als PDF-Datei vorliegt. Die Bücher bekommt ihr am schnellsten auf den Reader, indem ihr sie zunächst in die „Tolino Cloud“ ladet.

Die Tolino-Cloud bietet 25 Gigabyte Online-Speicherplatz für eigene Bücher. Ihr erreicht den Speicherplatz am PC über den Webreader (direkt zum Webreader). Hier könnt ihr die eBook-Datei als PDF oder EPUB ganz einfach per „Drag & Drop“ in den Speicher kopieren. Liegt das Buch im Online-Speicher, öffnet ihr den Bücher-Bereich auf dem Tolino-Reader, um es auf das eBook-Gerät herunterzuladen. Alternativ kopiert ihr die Buchdatei von der Festplatte und fügt sie in den Ordner „Books“ auf dem Reader ein.

Habt ihr eBooks bei Amazon gekauft, müsst ihr sie zunächst umwandeln. Wie das geht, erfahrt ihr hier: Amazon-eBooks herunterladen und auf Tolino lesen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.