10 Jahre alter Brettspiel-Hit zum reduzierten Preis: 2. Auflage schickt verwirrte Kamele ins Rennen

Etwas ältere Brettspiel-Hits probiert ihr gerne aus? Schaut euch die zweite Auflage eines beliebten Wettrennens an, das ihr auch in großer Runde spielen könnt.

Camel Up: Bei der zweiten Auflage geht’s ums verwirrte Ganze

Ein staubiges Rennen mit Wetteinsatz, großen Pyramiden und schnellen Kamelen. All das bekommt ihr beim Brettspiel Camel Up, das bereits 2014 als Spiel des Jahres eine Prämierung erhielt. Mit der Zeit erfahren viele Brettspiele jedoch eine kleine Generalüberholung mit einer gänzlich neuen Auflage oder Edition.

Dabei ändern sich manchmal sogar Spielregeln oder neue kommen hinzu. So auch bei Camel Up (Second Edition), das euch bei Amazon zur Verfügung steht und die Kamele noch einmal ein wenig durcheinanderwirbelt.

Camel Up | Familienspiel Spiel des Jahres 2014

Wie funktioniert Camel Up?

Insgesamt befinden sich fünf Kamele auf der Strecke, die ein Rennen um eine Pyramide antreten. Eure Aufgabe ist es hervorzusehen, welches Kamel das Rennen gewinnt und wie die weitere Platzierung wohl am Ende aussieht.

Je früher ihr eure Wetten setzt, umso mehr Punkte winken, doch auf der Rennstrecke passiert eine Menge. Teilweise tragen sich die Kamele sogar gegenseitig. Das ist bei Heat: Pedal to the Metal anders, denn bei diesem Rennspiel seid ihr auf dem Asphalt unterwegs.

Über die Würfel, die ihr durch den Würfelturm in Form der Pyramide würfelt, lasst ihr die Kamele Stück für Stück vorrücken. Der Zufallsfaktor bei Camel Up ist also ziemlich hoch und eure anfangs gesetzte Strategie kann sich schnell im Wüstensand auflösen, was jede Partie jedoch spannend gestaltet.

Manche Brettspiele lassen sich im Internetbrowser genießen.

8 Kostenlose Browsergames

Für wen eignet sich Camel Up besonders?

Wenn ihr die erste Auflage von Camel Up bereits gespielt habt, dann dürfte euch die zweite Edition überzeugen. Vor allem das neue Design, Spielbrett und die zusätzlichen Regeln erhöhen noch einmal den Wiederspielwert. Dieses Mal gibt es zudem verwirrte Kamele, die in die entgegengesetzte Richtung laufen, was eurer Wettstrategie einen Strich durch die Rechnung machen kann.

Auf der anderen Seite ist das Wettsystem immer noch witzig, die Spielregeln sind schnell erklärt und ihr könnt Camel Up mit bis zu sieben Mitspielern spielen. Bei größeren Spieleabenden lohnt sich das Kamelwettrennen also ungemein. Etwas strategischer geht es übrigens bei Anno 1800 zu, das sich gerade sogar im Angebot befindet.

