18 Zitate von Mick Jagger: Die besten Sprüche des Rockstars

Mick Jagger kann auf eine lange Karriere als „Inbegriff des ewig jungen Rockstars“ zurückblicken. Der Frontmann der „Rolling Stones“ hat dabei immer wieder ein paar schlaue Worte zu sagen gehabt. Hier findet ihr die besten Zitate von Mick Jagger.

Sir Michael Phillip „Mick“ Jagger, so der gebürtige Name des britischen Rockstars, hat seine ersten Berührungen mit der Musik direkt bei sich zu Hause gehabt – die Mutter des Jagger-Haushaltes bestand nämlich darauf, dass die Familie in den eigenen vier Wänden musiziert.

Anzeige

Mit seinem Vorbild Chuck Berry im Hinterkopf, gründete Jagger schon im Teenageralter seine erste Band, in der er die Position des Sängers einnahm. Nur kurze Zeit später traf er dann auf seinen späteren Bandkollegen Keith Richards. Nach dem ersten Gig als Band 1963 kam dann der große Erfolg und der Rest ist Geschichte.

Bis heute sind die „Stones“ aktiv – erst 2023 erschien ihr neues Album:

Hackney Diamonds (Digipak) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.05.2024 11:06 Uhr

Heute kann Mick Jagger einer erfolgreichen Karriere hinterherblicken, die ihr Ende noch nicht gefunden zu haben scheint. Mit dem Image eines waschechten Rockstars kam aber nicht nur der Ruhm in Jaggers Leben – auch Drogenexzesse und andere Skandale blieben nicht fern.

Anzeige

Stand 2024 ist Jagger achtfacher Vater, Produzent und Schauspieler, Aktivist und natürlich einer der bekanntesten Musiker unserer Zeit. In all diesen Rollen hat sich über die mehr als 60 Jahre lange Karriere mehr als nur ein Zitat von Mick Jagger herauskristallisiert.

Anzeige

18 Zitate von Mick Jagger über Nostalgie, Musik und das Leben als Rockstar

„Wenn das Alter anfängt, dein Leben und deine Beweglichkeit einzuschränken, hört der Spaß allmählich auf.“

„Verlier deine Träume und du verlierst deinen Verstand.“

„Man kann nicht immer bekommen, was man will, aber wenn man es manchmal versucht, findet man vielleicht, dass man bekommt, was man braucht.“

„Es gibt keine musikalischen Formen, vor denen ich mich fürchte.“

„Denken Sie nicht, dass es manchmal klüger ist, nicht erwachsen zu werden.“

„Es ist in Ordnung, sich gehen zu lassen, solange man sich zurückholen kann.“

„Meine Mutter war immer unzufrieden mit dem, was ich tue. Ihr wäre es lieber, wenn ich etwas Schöneres mache, zum Beispiel Maurer wäre.“

„Die Drogen machten einen nicht frei, sie brachten einen um.“

„Wir waren jung, gutaussehend und dumm.“

„Ich bin ehrgeizig, ich will, dass alles vorwärtsgeht. Ich hasse Nostalgie.“

„Früher habe ich mit Drogen und anderen schlimmen Sachen vollgepumpt. Heute gehe ich lieber mit einem schönen Mädchen ins Bett.“

„Ich bin erleichtert, dass ich heute keine Frauen mehr unter meinem Bett finde.“

„Man sollte es mit der Nostalgie nicht übertreiben.“

„Ich bin ein Perfektionist, will immer alles besser machen und bin deshalb nie zufrieden. Ich werde nie zu dem Punkt kommen, an dem ich die Beine hoch legen kann und sage: Alles super, was bin ich glücklich.“

„Danke, dass Sie uns in Ruhe lassen, uns aber genügend Aufmerksamkeit schenken, um unser Ego zu stärken.“

„Anarchie ist der einzige kleine Hoffnungsschimmer.“

„Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es wert, übertrieben zu werden.“

„Solange mein Gesicht auf Seite eins ist, ist es mir egal, was auf Seite siebzehn über mich gesagt wird.“

Anzeige

Ein One-Hit-Wonder sind die „Rolling Stones“ keineswegs. Diese 50 Lieder haben aber großen Ohrwurm-Faktor und finden in jeder Playlist ihren Platz:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.