GTA 5: Star enthüllt unveröffentlichte Singleplayer-Inhalte

Fans warten sehnlichst auf die Veröffentlichung von GTA 6. Da das Spiel noch eine Weile auf sich warten lässt, greifen einige Spieler weiterhin auf das stets beliebte GTA 5 zurück. Dieser Teil der Reihe sollte eigentlich viel umfangreicher werden, wie der Sprecher von Trevor bestätigte.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

GTA 5: Viel Arbeit umsonst für den Trevor-Sprecher

Grand Theft Auto 5 hat im Laufe der Zeit zahlreiche Inhalte spendiert bekommen, damit das Spiel interessant bleibt – vor allem der Multiplayer. Es kam bereits raus, dass Rockstar Games in der Vergangenheit an weiteren Erweiterungen für das Spiel arbeitete, die aber nie das Licht der Welt erblickten.

Stattdessen kamen im Rahmen eines Livestreams aber ein paar Details dazu ans Licht, so bestätigte Trevor-Sprecher Steven Ogg beispielsweise, dass er an reichlich Material gearbeitet hat, dieses aber verloren gegangen wäre (Quelle: Ned Luke@YouTube).

Wir hatten auch diesen wirklich coolen Scheiß. Ich habe vergessen, ob es ein DLC war, ich habe keine Ahnung. Wo Trevor Undercover sein sollte, er arbeitet für das FBI. Und wir haben einiges davon mit James Bond Trevor gedreht. Er ist immer noch ein Versager, aber er tut sein Bestes. Wir haben ein paar Sachen gedreht und dann sind sie einfach verschwunden ... und sie haben das nie weiterverfolgt.

Ned Luke, Darsteller von Michael de Santa, verriet außerdem, dass Rockstar „ursprünglich ... die Geschichten von Michael, Franklin und Trevor fortsetzen wollte“.

Es sieht so aus, als hätte Rockstar Games all seine Ressourcen in den Multiplayer investiert und inzwischen arbeitet das Studio an GTA 6. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die ehemals geplanten Inhalte für GTA 5 noch veröffentlicht werden.

Möchtet ihr eure eigenen GTA-Bilder haben? Wir zeigen euch, wie das mIt CapCut aussieht:

Capcut: GTA Filter für eigene Fotos

auf YouTube

Wann erscheint GTA 6?

Aktuell steht noch kein fester Veröffentlichungstermin für den Nachfolger von GTA 5 fest. Die geplante Veröffentlichung ist für 2025 angesetzt, es kann allerdings passieren, dass sich dieser Termin auf 2026 verschiebt.

