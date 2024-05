„1923“ Staffel 2: Wann starten die neuen Folgen?

Die zweite Staffel des „Yellowstone“-Prequels „1923“ ist bestätigt. Nun stellt sich nur noch die Frage, wann wir auf die Ranch in Montana zurückkehren.

Wie bereits „1883“ erzählt „1923“ eine Vorgeschichte der Familie Dutton aus „Yellowstone“. Das Spin-off führt in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als wirtschaftliche Nöte die Farmen in Montana bedrohen und das Alkoholverbot in den Vereinigten Staaten die Bevölkerung strapaziert. Die erste Staffel ist am 27. Mai 2023 auf Paramount+ gestartet. Wann es mit „1923“ Staffel 2 weitergeht, verraten wir euch hier.

Paramount+ startete erst Ende 2022 in Deutschland. Wie der Streamingdienst funktioniert, erfahrt ihr im Video unserer Kino.de-Kollegen.

Paramount+: So funktioniert das Streaming-Angebot

Wann startet „1923“ Staffel 2 auf Paramount+?

Im Dezember 2023 bestätigte Produktions-Manager Charlie Skinner gegenüber „NBC Montana“, dass Staffel 2 von „1923“ in Butte, Montana gedreht werden soll. Ob die Dreharbeiten mittlerweile begonnen haben, ist unklar. Der Autoren- und Schauspielerstreik in Hollywood hatte die Produktion im letzten Jahr verzögert.

Wann es mit der Westernserie weitergeht, können wir derzeit nur spekulieren. Da die Dreharbeiten noch nicht abgeschlossen sind, vermuten wir, dass noch ein wenig Geduld angesagt ist. Wir schätzen, dass die zweite Staffel frühestens im Sommer 2024 an den Start geht. Realistischer dürfte aber ein Starttermin zwischen Herbst 2024 und Frühling 2025 sein.

„1923“: Wird es eine dritte Staffel geben?

In den USA war „1923“ die meistgesehene Premiere auf Paramount+. Daher verwundert es kaum, dass der Streamingdienst bereits eine zweite Staffel bestellt hat. Die Ankündigung erfolgte im Februar 2023. Seitdem warten Fans geduldig darauf, dass ein Starttermin preisgegeben wird.

Fest steht bereits, dass „1923“ Staffel 2 die letzte sein wird. Demnach erwarten uns bis zum Serienende noch acht neue Folgen epischer Western-Action. Harrison Ford, Helen Mirren und der restliche Haupt-Cast werden darin zurückkehren.

