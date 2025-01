2025 endlich in Deutsch: Hard-Rock-Fans können sich auf Musik-Brettspiel freuen

Ihr seid Rockfans und liebt Brettspiele? Dann haben wir gute Nachrichten für euch! In diesem Jahr erscheint ein ganz besonderes Spiel. Alles, was ihr wissen müsst – in unserem Kauftipp.

Werdet zum Rockstar

Es ist das Jahr 1977 und ihr seid ein aufstrebender Musiker. Ihr wollt die ganz große Karriere einschlagen – natürlich stehen euch Hürden im Weg, die ihr erfolgreich umgehen müsst. Wie verdient ihr Geld, mit wem schließt ihr euren Plattenvertrag ab, wie laufen eure Alben und wo spielt ihr eure Konzerte? Findet es in 2025 heraus mit dem Spiel Rock Hard: 1977.

Wie läuft das Spiel ab?

In insgesamt neun Runden durchlauft ihr die typischen Tage eines Musikers in den Monaten April bis Dezember 1977. Euer Ziel ist es dabei möglichst viel Ruhm einzufahren und der berühmteste Musiker unter allen Spielern zu werden. Dafür müsst ihr euren Ruf und eure musikalischen Fähigkeiten verbessern.

Jeder Spieler erhält einen Manager, der individuelle Fähigkeiten hat. Mithilfe von Boni, die ihr durch die Produktion von Songs und guten Auftritten erhalten könnt, wird euer Ansehen weiter steigen und ihr kommt dem Sieg Schritt für Schritt näher.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Das Spiel ist für alle Personen ab 14 Jahren empfohlen. Ihr könnt das Spiel zu zweit spielen, maximal ist eine Gruppengröße von fünf Personen vorgesehen. Insgesamt wird eine Spieldauer von 45 bis 90 Minuten angegeben. Rock Hard: 1977 richtet sich sowohl an Musik- als auch an Brettspielfans.

Spiel wurde von ehemaliger Musikerin entwickelt

Das in Deutschland von Strohmann Games vermarktete Spiel wird in diesem Jahr auf Deutsch erscheinen. Im vergangenen Jahr wurde es erstmals in einer spanischen und englischen Version veröffentlicht. Die ehemalige amerikanische Rockmusikerin der Band The Runaways, Jackie Fox, hat bei der Entwicklung des Spiels federführend mitgewirkt.

In den USA wird das Spiel für 49,99 Dollar verkauft. Ein genauer Preis für Deutschland steht noch nicht fest. Auch der genaue Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

