34 Hochzeitslieder für die Trauung, ersten Tanz und Feier

Egal ob bei der Trauung in der Kirche oder im Standesamt, dem ersten Tanz und der Hochzeitsfeier: Die richtigen Hochzeitslieder müssen her. Damit ihr in der Planung für euren großen Tag eine Sache weniger erledigen müsst, haben wir die besten Hochzeitslieder für euch gesammelt.

Viele Dinge dürfen auf einer Hochzeit nicht fehlen, eine davon ist die richtige Musik. Beim Gang zum Altar, dem ersten Tanz oder der Feier nach der Trauung: Die Musik begleitet das Brautpaar den ganzen Tag lang. Aber welche Hochzeitslieder sind die besten? Das ist natürlich eine ganz individuelle Frage, aber wir haben ein paar Vorschläge für euch, die euch bei der Selektion eurer Playlist helfen sollen.

14 Hochzeitslieder für den ersten Tanz des Brautpaars

Der erste Tanz zwischen den beiden frisch Vermählten ist ganz besonders. Keine Frage also, dass hier der richtige Song her soll. In der Regel eröffnet das Brautpaar mit ihm die Tanzfläche. Zwar gilt ein Walzer als die traditionellste Variante für den ersten Tanz, die endgültige Entscheidung kann aber auf jedes Lied fallen, das dem Hochzeitspaar etwas bedeutet.

Seid ihr noch auf der Suche, haben wir ein paar zeitlose Klassiker für euch:

„Can't Help Falling in Love“ - Elvis Presley „At Last“ - Etta James „All You Need Is Love“ - The Beatles „Unchained Melody“ - The Righteous Brothers „Thinking Out Loud“ - Ed Sheeran „A Thousand Years“ - Christina Perri „I Don't Want to Miss a Thing“ - Aerosmith „Perfect“ - Ed Sheeran „Unchained Melody“ - The Righteous Brothers „All of Me“ - John Legend „You Are the Best Thing“ - Ray LaMontagne „Everything“ - Michael Bublé „Make You Feel My Love“ - Adele (oder Bob Dylan) „Put Your Head on My Shoulder“ - Paul Anka

Songs für die Hochzeitsfeier

Nach dem ersten Tanz des Brautpaares kann die Party richtig losgehen. Die folgenden Lieder bringen jeden Gast auf die Tanzfläche:

„I Gotta Feeling“ - The Black Eyed Peas „Dance Monkey“ - Tones and I „Uptown Funk“ - Mark Ronson ft. Bruno Mars „Shut Up and Dance“ - Walk the Moon „Don't Stop Believin'“ - Journey „Sweet Caroline“ - Neil Diamond „Can't Stop the Feeling!“ - Justin Timberlake „Livin‘ on a Prayer“ - Bon Jovi „Happy“ - Pharrell Williams „Party Rock Anthem“ - LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

Keine Sorge, wir haben natürlich noch viele weitere Hochzeitslieder für euch parat. Schaut dafür einfach in die von uns erstellte Playlist rein:

