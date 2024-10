80er-Kultfilm als Brettspiel: Holt euch den Sci-Fi-Horror nach Hause

The Thing zählt zu den bekanntesten Horrorfilmen innerhalb des Science-Fiction-Genres. Für Liebhaber des Films ist das offizielle Brettspiel ein absolutes Highlight!

The Thing als Brettspiel erleben

„Das Ding aus einer anderen Welt“, weithin bekannt unter dem Titel The Thing, ist ein Werk von John Carpenter, das trotz seiner anfänglichen Misserfolge an den Kinokassen zu einem der bekanntesten Horror- und Science-Fiction-Filme avancierte. Es überrascht daher nicht, dass es inzwischen sowohl ein Videospiel als auch eine Brettspielversion gibt. Letzteres ist ideal für einen gruseligen Spieleabend und lässt euch in den Horror eintauchen (bei Amazon ansehen).

Anzeige

The Thing: Das Brettspiel Deduktionsspiel | 1-8 Spieler | Pendragon Game Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2024 23:10 Uhr

Mit dem passenden Brettspiel den The Thing-Horror erleben

Das strategische Kennerspiel führt euch in die Welt von Carpenters Kultklassiker aus dem Jahr 1982 ein. Es handelt sich um ein semi-kooperatives Spiel mit einer Verräter-Funktion. Das bedeutet, dass sich unter den Spielern ein bedrohliches Alien versteckt, das plant, aus der Forschungsstation zu entkommen.

Anzeige

Die Menschengruppe hat die Aufgabe, die wahre Identität des Aliens aufzudecken und dessen Flucht zu vereiteln. Das Verhalten des Aliens variiert stark je nach Fortschritt des Spiels und wie nah die anderen Spieler der Enthüllung kommen. Es kann sich entscheiden, entweder vollständig mit den Menschen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam zu entkommen, oder versuchen, so viele wie möglich zu assimilieren, um seine eigenen Gewinnchancen zu erhöhen. Zudem hat das Alien die Möglichkeit, sich selbst zu offenbaren und gewaltsam gegen die Spieler vorzugehen.

Horrorfilme können echt nervenaufreibend sein, vor allem, wenn sie auf wahren Begebenheiten beruhen. Drei solcher Horrorfilme stellen euch unsere kino.de-Kollegen in ihrem Video vor:

Diese Horrorfilme beruhen auf wahren Begebenheiten - Teil 2

Für wen ist das Spiel geeignet?

Ihr könnt das The Thing-Brettspiel entweder allein oder mit bis zu acht Spielern erleben. Die empfohlene Altersgrenze liegt bei 13 Jahren, und die geschätzte Dauer des Spiels beträgt etwa 120 Minuten. Solltet ihr mehr Inhalt wünschen, steht euch die Erweiterung Norwegischer Außenposten zur Verfügung, die eine zusätzliche Vorgeschichte bietet.

Anzeige

Außerdem gibt es ein weiteres Brettspiel aus dem The Thing-Universum, das auf Deduktion basiert. The Thing: Infection at Outpost 31 ist derzeit ausschließlich in englischer Sprache erhältlich.

The Thing: Infection at Outpost 31 Horror-Brettspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2024 15:01 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.