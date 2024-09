„Alex Cross“-Reihenfolge: Alle Verfilmungen der Bücher von James Patterson

Damit beim Thriller-Abend mit Polizist Alex Cross alles glattläuft, zeigen wir euch die richtige Reihenfolge der Filme und Bücher zu seinen Fällen.

„Alex Cross“: Eine der beliebtesten Krimi-Reihen

Die fiktive Figur Alex Cross stammt aus der Feder von Autor James Patterson, der den Polizeibeamten bereits in unzähligen Büchern verewigt hat. Mittlerweile erzählen über 30 Romane von den packenden Fällen des Ermittlers.

Bei so großer Beliebtheit ließ auch die Kinoverfilmung nicht lange auf sich warten. Morgan Freeman nahm 1997 und 2001 die Rolle des Alex Cross in den ersten beiden Teilen an, im bisher letzten Film aus dem Jahr 2012 war es Tyler Perry. Demnächst soll außerdem eine „Alex Cross“-Serie starten.



Ihr seid echte True-Crime-Fans?

Die 11 besten True Crime Dokus auf Netflix

Die richtige Reihenfolge für die „Alex Cross“-Filme

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Verfilmungen mit Polizist Cross zu gucken – die Reihenfolge nach Romanveröffentlichung und die Reihenfolge nach Erscheinungsdatum der Filme.

Der erste Roman Pattersons mit dem Titel „Morgen Kinder wird’s was geben“ aus dem Jahre 1993 diente als Vorlage für den Film „Im Netz der Spinne“. Pattersons zweiter Roman trägt den Titel „… denn zum Küssen sind sie da“ und wurde 1995 veröffentlicht. Dieses Buch dient als Vorlage für den Film mit gleichnamigem Titel.

Somit bleibt es nun jedem selbst überlassen, ob die „Alex Cross“-Filmreihe zuerst mit der Vorgeschichte aus dem Jahre 2001 oder dem ersten Film „…denn zum Küssen sind sie da“ begonnen wird.

Die „Alex Cross“-Reihenfolge nach Veröffentlichung der Romane

Hinweis: Die Verlinkungen auf den Film-Titeln führen euch zu unseren Kollegen bei kino.de.

Die „Alex Cross“-Reihenfolge nach Erscheinung der Filme

„…denn zum Küssen sind sie da“ (1997)

„Im Netz der Spinne“ (2001)

„Alex Cross“ (2012)

Darum geht es in den „Alex Cross“-Filmen

+++ Achtung: Spoiler zur Film-Reihe „Alex Cross“! +++



„… denn zum Küssen sind sie da“ (1997)

Alex Cross’ Nichte wird entführt und der Polizist nimmt die Spur nach dem Täter auf. Als er erfährt, dass weitere junge Frauen verschwunden sind und die ersten bereits tot aufgefunden wurden, zählt jede Minute.

„Im Netz der Spinne“ (2001)

Ein weiteres Mal ermittelt Alex Cross in einem Entführungsfall. Dieses Mal soll er die Tochter eines US-Senators aus den Fängen ihres größenwahnsinnigen Entführers retten.

„Alex Cross“ (2012)

Im Stil Picassos malt ein Mörder Bilder seiner Opfer, die zuvor von ihm gefoltert werden. Um der Mordserie ein Ende zu bereiten, wird Alex Cross zu Rate gezogen. Doch der Mörder findet Gefallen an seinem neuen Gegenspieler und plötzlich gerät auch Cross’ Familie in die Schusslinie.

Amazon startet „Alex Cross“-Serie

Im Sommer 2024 hatten Fans der Krimireihe allen Grund zur Freude: Prime Video kündigte den Start der neuen „Alex Cross“-Serie an und präsentierte ein Cover zur lang ersehnten Show. Die Serie soll den Titel „Cross“ tragen. Alle acht Folgen sollen am 15. November weltweit exklusiv auf Prime Video ihre Premiere haben.

Das offizielle Cover zu „Cross“ (© Akiva Griffith / Amazon MGM Studios)

Die „Alex Cross“-Bücher von James Patterson im Überblick

Theoretisch gäbe es noch jede Menge Material für weitere Verfilmungen. Wer diese nicht abwarten will, kann übers Lesen noch mehr Fälle mit Alex Cross lösen. In unserer Auflistung haben wir die Bücher von James Patterson für euch bei Amazon verlinkt. Das ist die Reihenfolge der Bücher nach Veröffentlichung:

