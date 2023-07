Bei Problemen mit Bestellungen ist die Kundenhotline bei Alternate die beste Anlaufstelle. Hier erfahrt ihr, wie ihr den Kundenservice erreicht.



Alternate ist ein beliebter Online-Shop, der eine Vielzahl von Produkten aus den Bereichen Elektronik, Computer, Haushalt und mehr anbietet. Ihre breite Produktpalette und die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus einzukaufen, machen sie zu einer attraktiven Wahl für viele Kunden. Die Hotline von Alternate ist eine wichtige Ressource für Kunden, die bei Fragen oder Problemen Unterstützung benötigen. Die Hotline von Alternate ist in verschiedenen Situationen für euch da. Zum Beispiel, wenn ihr technische Schwierigkeiten mit einem erworbenen Produkt habt, Fragen zur Funktionsweise eines Produktes habt oder Probleme bei der Bestellung oder Bezahlung auftreten. Ihr könnt euch jederzeit an den Kundenservice wenden, um Unterstützung und Lösungen für eure Anliegen zu erhalten. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Hotline erreichen könnt und welche weiteren Möglichkeiten es gibt.

Elektronikgeräte richtig zu entsorgen ist gar nicht so einfach. In unserem Video erfahrt ihr, worauf ihr bei der Entsorgung achten solltet:

Wohin mit alten Geräten? – Elektronik richtig entsorgen!

So erreicht ihr die Alternate-Hotline

Ihr habt Probleme oder Fragen bezüglich eurer Bestellung bei Alternate? Dann ist die Kundenhotline genau das richtige. Hier erreicht ihr die Abteilungen und könnt dort eure Probleme schildern:

Bestellannahme (Mo.–Fr. 08:00–18:00 Uhr, Sa. 09:00–14:00 Uhr)

Technik (Mo.–Fr. 09:00–17:00 Uhr)

Service (Mo.–Fr. 09:00–18:00 Uhr)

Erreichbar ist die Hotline unter der Telefonnummer 06403 - 90 50 40.

Welche Alternativen gibt es zur Alternate-Hotline?

Neben der Kundenhotline, gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten und Hilfe zu erhalten. Zum einen gibt es auf der Website ein Kontaktformular. Dort müsst ihr nur euren Namen und eure E-Mail-Adresse hinterlegen und könnt dann euer Anliegen schildern. Zum anderen könnt ihr einfach eine E-Mail an die Adresse: info@alternate.de schreiben. Außerdem könnt ihr Alternate über die gängigen Social-Media-Plattformen Instagram und Twitter per Direktnachricht erreichen und eure Fragen stellen. Ihr seht, dass euch das Unternehmen viele Möglichkeiten bietet, um euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.