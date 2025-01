Amazon verkauft Kissen für 19,99 Euro, die ein nerviges Problem im Auto lösen

Ihr kämpft mit dem Problem, dass die Scheiben von innen beschlagen, vor allem an Regentagen oder im Winter? Dieses Produkt schafft Abhilfe und sorgt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit für freie Sicht!

Was kann das airdry-Kissen?

Das airdry-Kissen für Autos, Wohnwägen, kleine Räume oder Boote sorgt dafür, dass Feuchtigkeit absorbiert wird. Wer also Probleme mit beschlagenen Scheiben, Schimmel oder generell einer zu hohen Luftfeuchtigkeit hat, dem könnte dieses Anti-Feuchtigkeitskissen behilflich sein.

Amazon bietet das Kissen aktuell im Doppelpack um 10 Prozent reduziert an, womit der Preis nur noch bei 17,99 Euro liegt. Wer also über den Winter mit klarer Sicht und weniger nervigem Scheibenkratzen auskommen will, kann jetzt zugreifen.

So funktioniert das Entfeuchter-Kissen

Die Wirkweise des Kissens ist ein sehr feines Silica-Gel, welche die Füllung des Kissens darstellt. Es kann bis zu 40 Prozent seines Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen. Das ist bei Kissen mit einem Gewicht von 750 Gramm gar nicht so wenig! Die Wirkdauer umfasst circa zwei Monate, bevor das Kissen getrocknet werden sollte und dann wiederverwendet werden kann.

Wie wende ich die airdry-Kissen im Auto richtig an?

Am effektivsten sind die Kissen unter der Windschutzscheibe, dort vermindern sie am besten eine angeschlagene Scheibe. Achtet nur darauf, dass ihr die Kissen immer so in euren Vehikeln platziert, dass sie beim Fahren nicht herumfliegen können oder in den Fußraum gelangen können!

Wie trockne ich das Entfeuchter-Kissen?

Trocknen kann man das Kissen entweder in der Mikrowelle, im Backofen oder auf der Heizung, je nachdem, wie schnell es gehen soll. In der Mikrowelle reichen meist acht Minuten bei 600 Watt, im Backofen zwei bis drei Stunden bei 100 Grad Umluft, und auf der Heizung muss das Kissen circa zwei bis drei Tage trocken.

