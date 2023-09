Apple Trade In: Neues Angebot lässt euch euer altes iPhone gegen Geld eintauschen

Mit Apples neuem Angebot könnt ihr euer altes iPhone recyceln lassen und teils sogar ein besseres Modell dafür bekommen. Wir verraten, wie ihr vorgehen solltet.

Falls ihr kein Geld habt, um euch ein neues Smartphone zu leisten, könnt ihr euch mit eurem jetzigen iPhone einen finanziellen Vorteil bei Apple verschaffen. Bei dem Tech-Konzern könnt ihr jetzt eure alten Apple-Geräte gegen eine Gutschrift bei einem neuwertigen Gerät des Konzerns eintauschen. Je nach Modell und Zustand des Apple-Geräts kann euch eine Gutschrift von bis zu 805 Euro winken. Ihr könnt euer altes Gerät entweder per Versand verschicken oder direkt in einem Apple Store abgeben. Wir verraten, wie ihr euch eure Prämie sichert.

In unserem Video erfahrt ihr, was neu am iPhone 15 ist.

So funktioniert Apple Trade In

Online

Eintauschwert schätzen lassen

Als erstes könnt ihr den Wert des Smartphones, welches ihr eintauschen wollt, schätzen lassen. Zudem könnt ihr auswählen, für welches neue Gerät ihr die Gutschrift erhalten möchtet. Falls ihr erstmal kein neues Apple-Gerät wollt, könnt ihr die Gutschrift auch für später aufbewahren. Das Geld könnt ihr zu jederzeit für andere Apple Produkte oder Services nutzen. Falls euer iPhone nicht gut genug für eine Gutschrift ist, wird es kostenlos recycelt.

Vorbereitung

Vor der Abgabe solltet ihr jedoch darauf achten, dass ihr eure Daten auf einem externen Gerät oder in der Cloud speichert, bevor ihr das Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Apple sendet euch eine Bestätigungs-E-Mail, welche eine genaue Anleitung enthält, wie ihr eure Daten sichern solltet.

Versenden

Sobald ihr euer Trade-in-Kit erhalten habt, könnt ihr euer Gerät sorgfältig verpacken und an Apple versenden. Eure Gutschrift wird euch bei Erhalt angerechnet.

Im Apple Store abgeben

Vorbereitung

Auch hier solltet ihr euer Smartphone vorbereiten und eure Daten auf einem externen Gerät oder in der Cloud sichern.

Direkt zum Apple Store bringen

Dann könnt ihr euer Gerät direkt in einem Apple Store abgeben. Hier überprüft ein Spezialist oder eine Spezialistin euer Gerät und ihr erfahrt sofort den genauen Wert. Euer Handy bleibt direkt im Laden und ihr erhaltet eure Gutschrift und könnt euch gegebenenfalls direkt ein neues Gerät aussuchen.

Das sind die möglichen Eintauschwerte der iPhone-Modelle

So viel könnt ihr laut Apple für euer altes iPhone bekommen:

iPhone 14 Pro Max: bis zu 805 Euro

iPhone 14 Pro: bis zu 720 Euro



iPhone 14 Plus: bis zu 565 Euro



iPhone 14: bis zu 525 Euro



iPhone SE (3. Generation): bis zu 220 Euro



iPhone 13 Pro Max: bis zu 705 Euro



iPhone 13 Pro: bis zu 585 Euro



iPhone 13: bis zu 465 Euro



iPhone 13 mini: bis zu 405 Euro



iPhone 12 Pro Max: bis zu 475 Euro



iPhone 12 Pro: bis zu 390 Euro



iPhone 12: bis zu 300 Euro



iPhone 12 mini: bis zu 240 Euro



iPhone SE (2. Generation): bis zu 95 Euro



iPhone 11 Pro Max: bis zu 310 Euro



iPhone 11 Pro: bis zu 265 Euro



iPhone 11: bis zu 230 Euro



iPhone XS Max: bis zu 190 Euro



iPhone XS: bis zu 160 Euro



iPhone XR: bis zu 155 Euro



iPhone X: bis zu 120 Euro



iPhone 8 Plus: bis zu 100 Euro



iPhone 8: bis zu 70 Euro



iPhone 7 Plus: bis zu 65 Euro



iPhone 7: bis zu 45 Euro



