Auxmoney Auszahlungsdauer: Wie lange dauert es?

Bei Auxmoney kann man online schnell Anfragen für Kredite stellen. Der Anbieter wirbt damit, „in 3 Schritten zum Wunschkredit“ zu kommen. Wie lange dauert es, bis man einen Kredit bei Auxmoney ausgezahlt bekommt?

Online-Shops Facts

Die Anfrage kann direkt online gestellt werden. Auf dieser Seite wählt man aus, wie viel Geld man haben möchte. Es können Beträge zwischen 1.000 und 50.000 Euro ausgewählt werden. Danach wird ein Verwendungszweck aus dem Drop-Down-Menü angeben. Der Rückzahlungsbetrag wird automatisch berechnet und direkt angezeigt. Mit „Jetzt starten“ leitet man die Kreditanfrage ein.

Anzeige

Wie lange dauert es, bis der Kredit bei Auxmoney ausgezahlt wird?

Auf den folgenden Seiten gibt man dann einige persönliche Angaben ein, die für die Bearbeitung notwendig sind. Das Ausfüllen der Online-Formulare dauert nur wenige Minuten. Die Anfrage wird sofort an Auxmoney weitergeleitet und zeitnah geprüft. Dabei findet zunächst eine Vorprüfung auf Basis eurer Angaben statt. Die Entscheidung darüber, ob eure Kreditanfrage bearbeitet wird, dauert ebenfalls nur wenige Minuten.

Anzeige

Habt ihr eine Zusage erhalten, soll der Kreditbetrag innerhalb von 24 Stunden ausgezahlt werden.

Es fallen keine zusätzlichen Gebühren für die schnelle Auszahlung an. Im Idealfall dauert es also von der Kreditanfrage bis zur Auszahlung 1 Tag. Für den Sofortkredit darf es jedoch keine negativen Schufa-Einträge geben.

Anzeige

Kreditkarten: Das solltet ihr vor dem Abschluss wissen Abonniere uns

auf YouTube

Auxmoney: Was bedeutet „Auszahlung offen“?

Die Auszahlung bei Auxmoney kann sich unter bestimmten Bedingungen verzögern. Ihr solltet also nicht darauf vertrauen, dass Geld innerhalb eines Tages zu bekommen, nachdem ihr den Antrag abgeschickt habt. Bei Finanzgeschäften erfolgen einige Prüfungen, die einige Zeit dauern können. Nutzerberichten zufolge kann es je nach Fall auch 2 bis 10 Tage oder sogar 4 Wochen dauern, bis man das Geld endlich bekommt. Dabei sollte man beachten, dass jeder Fall unterschiedlich behandelt wird.

So kann es vorkommen, dass noch Unterlagen fehlen und sich die Genehmigung deshalb verzögert. Ihr werdet per E-Mail und in eurem neu angelegten Auxmoney-Account informiert, falls ihr noch etwas nachreichen müsst. In eurem Kundenkonto könnt ihr den Bearbeitungsstatus einsehen. Sobald ihr dort seht „Auszahlung offen“, wird die Zahlung des Kreditbetrags durch Auxmoney oder die „SWK Bank“ durchgeführt. Seht ihr also diesen Status, wurde euer Kreditantrag genehmigt und das Geld ist auf dem Weg zu euch. Danach sollte man den Status „Herzlichen Glückwunsch. Ihr Kredit wird in Kürze ausgezahlt“ sehen. Bis das Geld da ist, sollte es anschließend nicht mehr lange dauern.

Anzeige

Falls die Bearbeitung eures Kreditantrags ungewöhnlich lange dauert, könnt ihr den Anbieter kontaktieren und nachfragen, ob es Probleme gibt. Das geht per Kontaktformular (zum Formular) oder telefonisch unter dieser Service-Nummer: 0211 – 737 100 020 (Ortstarif).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.