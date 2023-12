Avatar - Frontiers of Pandora: Systemneustart lösen und alle Datensammler finden

Einige RDA-Datensammler sind in Pandora verteilt und müssen von euch gehackt werden, damit sie alle nötigen Informationen hergeben. Hier zeigen wir euch, wo ihr alle Datensammler findet und wie ihr sie hacken könnt.

Avatar: Frontiers of Pandora Facts

Datensammler finden und benutzen

Auf der Karte sind sie mit dem Namen Computerterminal markiert. Habt ihr den Punkt noch nie entdeckt, ist er violett gefärbt. Seid ihr daran schon vorbeigelaufen, ist er blau und grün, wenn ihr alles erledigt habt. Bei jedem Computerterminal müsst ihr zuerst die Station hacken und danach die drei Datensammler in der Umgebung suchen. Ihr könnt euch dabei an den Windturbinen orientieren. Ist die Landschaft von allen Wolken freigelegt und ihr wart schon mal in der Nähe, werden euch die Datensammler sogar auf der Karte angezeigt. Habt ihr alle gesammelt, erhaltet ihr die Trophäe „Datenretter“.

Avatar - Frontiers of Pandora: Erster Datensammler - Systemneustart

Hier findet ihr die erste Datensammlerstation. (© Screenshot GIGA.de)

Der erste Datensammler befindet sich im Westen vom Kingslor Wald in der Nähe der Tropfeninseln. Geht dort über den Fluss und ihr kommt direkt zum Gelände. Scannt das Gerät mit eurer Scanpistole und es startet die Quest Systemneustart. Diese ist quasi ein Tutorial, damit ihr lernt, wie ihr die Datensammler aktivieren könnt. Geht durch die Höhle rechts hinein und hüpft nach oben, sobald ihr ansteht. Dreht euch nach links und ihr findet die erste Stange zum Scannen.

So sehen die Datensammler aus, die ihr suchen und scannen müsst. (© Screenshot GIGA.de)

Für die beiden anderen müsst ihr nur noch weiter den Hügel begutachten und einmal umrunden und die erste Station ist erledigt.

Zweiter Datensammler - Fundort

Hier findet ihr die zweite Datensammlerstation. (© Screenshot GIGA.de)

Der zweite Datensammler ist ebenfalls im Kingslor Wald, dieses Mal aber im Osten oberhalb des Wasserlauftals. Sucht die Gegend um die Schattenhöhle auf und auf einer der Inseln im Fluss befindet sich die Station. Haltet einfach nach den Windturbinen Ausschau.

Dritter Datensammler - Fundort

Fliegt in der Höhenprärie zum Festtal und landet dort auf der Erhebung, wo die Bögen der Feierlichkeiten sind. Achtet allerdings darauf, dass euch keine Gegner erwischen. Sowohl Wildtiere als auch RDA-Mitglieder warten darauf, euch zu jagen.

Hier findet ihr die dritte Datensammlerstation. (© Screenshot GIGA.de)

Vierter Datensammler - Fundort

Diesen hier könnt ihr nur schwer übersehen. Er befindet sich auf der freien Fläche südlich der Mutter der Flüsse entlang des Doulas Stroms. Geht dort bei den roten Blumen in den Container hinein, um mit der Suche zu beginnen.

Hier findet ihr die vierte Datensammlerstation. (© Screenshot GIGA.de)

Fünfter Datensammler - Fundort

Bleibt in diesem Gebiet und reist ein Stück nach Norden hin zum Tochterbecken. Dort wartet bereits der nächste Datensammler hinter einem Felsen.

Hier findet ihr die fünfte Datensammlerstation. (© Screenshot GIGA.de)

Sechster Datensammler - Fundort

Reist in den Verhangenen Wald und sucht dort den Bereich südlich der Steinkaskaden auf. Dort befindet sich eine Schlucht, wo der Datensammler zu finden ist.

Hier findet ihr die sechste Datensammlerstation. (© Screenshot GIGA.de)

Siebter Datensammler - Fundort

Weiter geht es in den Norden in den purpurroten Wald. Dort findet ihr einen größeren Flussbereich mit dem Namen Das Auge des Flusses. Direkt darunter quer über den Fluss befindet sich das siebte Datenterminal.

Hier findet ihr die siebte Datensammlerstation. (© Screenshot GIGA.de)

Achter Datensammler - Fundort

Für diesen müsst ihr vom verhangenen Wald aus ziemlich weit in den Süden reisen. Nämlich zum verstohlenen Fluss. Dort findet ihr direkt neben dem Namen die Datenstation unter einem gefallenen Baum.

Hier findet ihr die achte Datensammlerstation. (© Screenshot GIGA.de)

Neunter Datensammler - Fundort

Der letzte Datensammler befindet sich ebenfalls im Süden des verhangenen Waldes. Sucht dort das Gebiet zwischen Der Schnitt und Wiegenkiefern auf. Fliegt hinunter in die Schlucht genau in die Mitte Flusses. Dort befindet sich das neunte Terminal.