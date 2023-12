Avatar - Frontiers of Pandora: Alle Sarentu-Totems für „Vision der Ahnen“

In Avatar: Frontiers of Pandora streift ihr als einer der letzten überlebenden Na'vi des Sarentu-Clans umher. Auch von diesem Clan gibt es einige Überbleibsel, nämlich die Sarentu-Totems. Hier zeigen wir euch, wo ihr alle finden könnt und was ihr dort tun müsst.

Sarentu-Totem: Vision der Ahnen starten

Insgesamt gibt es zwölf Sarentu-Totems in Pandora. Sobald ihr das erste Sarentu-Totem entdeckt habt, startet die Quest „Sarentu Totems“. Das Totem ist aus Holz und hat eine blaue Stickerei, die in eine bestimmte Richtung zeigt. Hierbei müsst ihr den blauen Stickereien bis zu einem Aussichtspunkt folgen. Von dort aus kommt eine Interaktion, ihr könnt das Totem begutachten und erhaltet dadurch eine Erleuchtung. Habt ihr alles richtig gemacht, erhaltet ihr einen Clan-Punkt, um Sachen dort einzukaufen. Sobald alle 12 Totems gefunden und erfolgreich abgeschlossen worden sind, erhaltet ihr die Trophäe/Auszeichnung „Visionen der Ahnen“.

Erstes Sarentu-Totem - Fundort

Euer erstes Totem könnt ihr im Osten vom Kinglor Wald holen. Reist per Schnellreise zur Hydro-Ölabsaugung Alpha und geht von dort aus in Richtung Osten zur Spitze des Geländes.

Hier findet ihr das erste Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Zweites Sarentu-Totem - Fundort

Auf in den Nordosten des Kinglor Waldes, nämlich zum Weberkreis. Ihr könnt dort über den pneumatischen Turm Echo oder über den Ausblick des Wanderers per Schnellreise hinreisen. Nun müsst ihr südlich am Färberkessel vorbei und auf der Gebirgsumrandung zur Spitze gehen. Dort befindet sich das zweite Sarentu-Totem.

Hier findet ihr das zweite Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Drittes Sarentu-Totem - Fundort

Nun müsst ihr in den Westen zum Seidenwald. Ihr könnt entweder den Gasextraktor Alpha oder noch näher den Stein des Geschichtenerzählers zum Schnellreisen verwenden. Dort gibt es nämlich viele fliegende Gesteinsbrocken und auf einem davon befindet sich das Sarentu-Totem.

Hier findet ihr das dritte Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Viertes Sarentu-Totem - Fundort

Als nächsten Schnellreisepunkt solltet ihr den Arahane Clan aufsuchen. Von dort aus geht es in Richtung Westen bis zur Klippe, wo das Totem steht.

Hier findet ihr das vierte Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Fünftes Sarentu-Totem - Fundort

In der Höhenprärie könnt ihr den Zeswa Clan besuchen und dann in Richtung Osten gehen. Fliegt an den roten Bäumen vorbei und lasst euch von der Gas-Öl-Trennungsanlage nicht abschießen. Auf dem Berg vor dem großen Stoßzahn befindet sich das fünfte Sarentu-Totem.

Hier findet ihr das fünfte Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Sechstes Sarentu-Totem - Fundort

Fliegt nun mit eurem Ikran zwischen Eywas Weite und die Steinerne Feste. Ihr könnt auch den Schnellreisepunkt Absauganlage verwenden. Denn von dort aus könnt ihr direkt südlich zum Totem fliegen, welches auf einem Gesteinsbrocken steht.

Hier findet ihr das sechste Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Siebtes Sarentu-Totem - Fundort

Zurück beim Zeswa-Clan müsst ihr euch nach der Schnellreise nur einmal nach hinten Richtung Westen drehen und ihr seht oben das Totem auf dem Gipfel.

Hier findet ihr das siebte Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Achtes Sarentu-Totem - Fundort

Reist in das Gebiet Mutter der Flüsse und sucht dort in dem riesigen See den großen Gesteinsbrocken auf. Auf dem kleineren Teil der beiden Brocken befindet sich das Totem.

Hier findet ihr das achte Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Neuntes Sarentu-Totem - Fundort

Vom Standort des achten Totems reist in Richtung Westen zu den vielen kleinen Türmchen. Am fruchtbaren Fluss befindet sich das neunte Totem.

Hier findet ihr das neunte Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Zehntes Sarentu-Totem - Fundort

Zum verwunschenen Wald könnt ihr per Schnellreise zum Treffen der Jäger reisen. Geht nun nach Westen über den Fluss. Auf der anderen Seite findet ihr das Totem.

Hier findet ihr das zehnte Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Elftes Sarentu-Totem - Fundort

Über dem Gebiet Wiegenkiefern könnt ihr per Schnellreise zum Feldlager Lima gelangen. Fliegt danach in Richtung Osten und überquert den Fluss. Solltet ihr den Schnellpunkt Felskluft bereits freigeschaltet haben, wäre dieser Punkt am praktischsten. Auf dem Berg im Südosten befindet sich das Totem.

Hier findet ihr das elfte Sarentu-Totem. (© Screenshot GIGA.de)

Zwölftes Sarentu-Totem - Fundort

Reist zum Versteck des Widerstands und geht in das Gebiet „Der Schnitt“. Dort befindet sich eine RDA-Anlage und direkt daneben im Süden befindet sich das letzte Totem. Achtet darauf, dass ihr niemanden alarmiert.