Baldur’s Gate 3: Der beste Paladin-Build für den Eidbrecher

Wer als Paladin seinen Eid bricht, der wird in Baldur’s Gate 3 zum Eidbrecher. Dieser ist in der Lage starke Nahkampfangriffe auszuführen und Untote als Unterstützung aufs Schlachtfeld zu zaubern. In diesem Guide stellen wir euch den Eidbrecher-Build vor.

Baldur’s Gate 3 Facts

Paladin-Build für den Eidbrecher

Der Eidbrecher stellt keine Unterklasse für den Paladin dar, die ihr im Rahmen von Stufenaufstiegen auswählen könnt. Stattdessen werdet ihr zum Eidbrecher, wenn ihr gegen euren Eid verstößt und Unrecht begeht. Ihr habt relativ früh im Spiel bereits die Möglichkeit euren Eid zu brechen. Beispielsweise wenn ihr Lae'zel nach dem Tutorial begegnet. Tötet die Zivilisten, die sie Gefangen halten und schon ist euer Eid gebrochen.

Seine Stärken liegen im Nahkampf und in den Schwurzaubern, die sich nicht länger dem Licht, sondern vielmehr dem Schatten widmen. Verbrennt eure Feinde mit höllischem Tadel, belebt Tote wieder zum Leben oder verflucht gegnerische Kreaturen. Um die Stärken des Eidbrechers im Nahkampf zu maximieren, raten wir, auf Level 11 zu der Zweitklasse „Kämpfer“ zu greifen.

Volk und Volksunterart

Der Halbork eignet sich hervorragend für den Eidbrecher-Build. (© Screenshot GIGA)

Die Wahl des Volkes ist nicht mehr so wichtig, wie es noch zu Zeiten der „Early Access“-Version von Baldur’s Gate 3 war. Damals entschied das gewählte Volk noch über die jeweiligen Attributsboni, die ihr inzwischen selbst nach Belieben festlegen könnt.

Müssten wir uns für ein Volk entscheiden, würden wir euch den Halbork ans Herz legen, der mit Durchhaltevermögen (erhält 1 Trefferpunkt, wenn sie auf 0 sinken) und Wilde Angriffe (einen Extrawürfel Waffenschaden bei einem kritischen Treffer) zwei starke Volksmerkmale für den Eidbrecher mitbringt.

Hintergrund

Bei den Hintergründen solltet ihr das Attribut Charisma abdecken. Dadurch eignen sich Hintergründe, wie Adliger (Geschichte, Überzeugen), Scharlatan (Täuschen, Fingerfertigkeit), Gildenkünstler (Motiv erkennen, Überzeugen) oder Soldat (Athletisch, Einschüchtern). Soldat solltet ihr jedoch nicht wählen, wenn ihr einen Halbork als Volk gewählt habt, weil ihr sonst keine Boni mehr auf die Einschüchtern-Fertigkeit bekommt.

Attribute

Die wichtigsten Attribute für den Paladin sind Stärke und Charisma. (© Screenshot GIGA)

Das Primärattribut des Paladins ist Stärke, allerdings ist Charisma mindestens ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger durch das Zauberwirken. Beide Attribute sollten also hoch sein. Mit Geschicklichkeit, Intelligenz und Weisheit kann der Paladin kaum etwas anfangen, was euch bei der Punkteverteilung etwas Spielraum ermöglicht. Achtet bei der Punktevergabe außerdem darauf, dass ungerade Zahlen keine Boni gewähren und 8 oder 9 Punkte sogar zu einem Malus führen.

Ein Beispiel für die Verteilung der Attributspunkte:

Stärke: 16 (+2)

Geschicklichkeit: 10



Konstitution: 14

Intelligenz: 8

Weisheit: 10

Charisma: 16 (+1)

Die besten Zauber und Talente für den Eidbrecher-Build

Kampfstil: Kampf mit großen Waffen

Kampf mit großen Waffen Zauber des 1. Grades:

Erzwungenes Duell (Zwingt einen Gegner euch anzugreifen. Er ist bei Angriffswürfen gegen alle außer euch im Nachteil).

Göttliche Gunst (Waffenangriffe verursachen zusätzlich 1 bis 4 Gleißender Schaden).

Donnerndes Niederstrecken (+2d6 Schallschaden, Chance auf Umstoßen des Ziels).

Zorniges Niederstrecken (+1d6 Psychisch, Chance auf Verängstigen des Ziels).

Wunden heilen: Heilt eine Kreatur, die ihr berühren könnt.



Erzwungenes Duell (Zwingt einen Gegner euch anzugreifen. Er ist bei Angriffswürfen gegen alle außer euch im Nachteil). Göttliche Gunst (Waffenangriffe verursachen zusätzlich 1 bis 4 Gleißender Schaden). Donnerndes Niederstrecken (+2d6 Schallschaden, Chance auf Umstoßen des Ziels). Zorniges Niederstrecken (+1d6 Psychisch, Chance auf Verängstigen des Ziels). Wunden heilen: Heilt eine Kreatur, die ihr berühren könnt. Zauber des 2. Grades:

Brandmarkendes Niederstrecken (+2d6 gleißender Waffenschaden).

Magische Waffe (+1 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit eurer Waffe bis zur nächsten langen Rast).



Brandmarkendes Niederstrecken (+2d6 gleißender Waffenschaden). Magische Waffe (+1 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit eurer Waffe bis zur nächsten langen Rast). Zauber des 3. Grades:

Blendendes Niederstrecken (+3d6 gleißender Waffenschaden).

Elementarwaffe (+1 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit eurer Waffe und 1W4 einer Schadensart eurer Wahl).

Wiederbeleben (Belebt einen Toten mit einem Trefferpunkt wieder).

Blendendes Niederstrecken (+3d6 gleißender Waffenschaden). Elementarwaffe (+1 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit eurer Waffe und 1W4 einer Schadensart eurer Wahl). Wiederbeleben (Belebt einen Toten mit einem Trefferpunkt wieder). Zweitklasse ab Stufe 11: Kämpfer mit dem Kampfstil "Verteidigung" (+1 auf die Rüstungsklasse).

Kämpfer mit dem Kampfstil "Verteidigung" (+1 auf die Rüstungsklasse). Talente:

Meisterschaft schwerer Waffen auf Stufe 4 (Wenn ihr eine Kreatur kritisch trefft oder tötet, könnt ihr als Bonusaktion ein weiteres Mal angreifen. Mit geübten Zweihandwaffen könnt ihr +10 bewirken, allerdings erhaltet ihr einen Malus von -5 auf den Angriffswurf).

Attribusverbesserung auf Stufe 8 (Stärke auf 18)





Alle Freischaltungen bis zum Max Level

Stufe 2: Ihr erhaltet die Aktion „Trotziges Leid“ (Ziel erleidet 1-4 nekrotischen Schaden pro Zug und eure Angriffswürfe sind im Vorteil) und könnt einen Kampfstil auswählen. Mit dieser Stufe könnt ihr zum Eidbrecher werden.

Stufe 3: Ihr erhaltet einen neuen Zauberplatz (Stufe 1) und das Klassenmerkmal „Göttliche Gesundheit“ (Immun gegen Krankheiten).

Außerdem bekommt ihr die Aktionen „Untote kontrollieren“ (Übernehmt die Kontrolle über einen Untoten) und „Grässliches Aussehen“ (Verängstigt Gegner in der Nähe).

Zuletzt schaltet ihr auch noch zwei Schwurzauber frei: „Höllischer Tadel“ (2-20 Feuerschaden, wenn ihr angegriffen werdet) und „Wunden verursachen“ (3-30 nekrotischer Schaden im Nahkampfbereich).

Stufe 4: Ihr erhaltet eine neue Handauflegen-Ladung und könnt euer erstes Talent auswählen.

Stufe 5: Ihr schaltet einen neuen Zauberplatz (Stufe 1) und den ersten Zauberplatz (Stufe 2) frei und erhaltet einen Extra-Angriff.

Zuletzt bekommt ihr die Schwurzauber „Krone des Wahnsinns“ (Lässt einen humanoiden Gegner irre werden) und „Dunkelheit“ (Blendet Kreaturen im Bereich).

Stufe 6: Ihr bekommt die Aktion „Aura des Schutzes“ (Dauerhafter Bonus auf Rettungswürfe).

Stufe 7: Ein neuer Zauberplatz (Stufe 2) und die Klassenaktion „Aura des Hasses“ (Dauerhaft zusätzlicher Schaden für euch und Unholde/Untote)

Stufe 8: Gewährt ein zweites Talent.

Stufe 9: Ihr erhaltet den ersten Zauberplatz (Stufe 3) und die Schwurzauber „Fluch“ (Verflucht eine Kreatur) und „Tote beleben“ (Erschafft einen Untoten aus einer Leiche).

Stufe 10: Ihr erhaltet eine weitere Handauflegen-Ladung und die Aktion „Aura der Tapferkeit“ (Ihr und Verbündete in der Nähe können nicht mehr verängstigt werden).

Stufe 11: Der Paladin erhält ab Stufe 11 keine stärkeren Zauber mehr. Wählt den Kämpfer als Zweitklasse und erhaltet die Aktion „Durchschnaufen“ (Selbstheilung).

Stufe 12: Wählt beim Stufenaufstieg den Kämpfer, um die Aktion „Tatendrang“ (Gewährt sofort eine Zweitaktion) zu lernen.