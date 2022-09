Smartphones bis 300 Euro haben einiges zu bieten und viele Modelle besitzen ein zukunftssicheres Innenleben. Wir zeigen euch unsere 4 Empfehlungen von Samsung, Realme, Xiaomi und OnePlus.

5G-Technik, flotten Prozessoren und farbenfrohen Displays von sich. Gerade Android-Handys von Herstellern wie Samsung und Xiaomi glänzen mit einem starken Innenleben – Kompromisse gibt es natürlich trotzdem. Welche Handys dennoch einen Blick wert sind, erfahrt ihr in unserem GIGA-Vergleich.

Samsung Galaxy A33 5G: Vom Vorgänger gelernt

GIGA-Tipp Anfang 2021 hat Samsung mit dem Galaxy A32 5G ein günstiges Smartphone bis 300 Euro auf den Markt gebracht, dass jedoch einige Schwächen aufwies, wie wir auch im GIGA-Test beschrieben. Ein Jahr später hat Samsung mit dem Nachfolger Galaxy A33 (bei Amazon ansehen) diese ausgemerzt: Das 5G-Smartphone hat endlich ein AMOLED-Display, nicht mehr nur LC-Technologie. Dadurch kommen Farben besser zur Geltung, ebenso Schwarzwerte. Und ein weiterer Bonus: Bei der Kamera profitieren wir von einem optischen Bildstabilisator. Bei Bewegungen verwackeln die Aufnahmen also weniger.

Mit seiner Rückseite erinnert das Samsung Galaxy A33 an das Galaxy A53 (Bildquelle: GIGA)

Statt des vorherigen Mediatek-Prozessors schlägt im Samsung Galaxy A33 als System-on-a-Chip der Exynos 1280, der auch im höherpreisigen Galaxy A53 verbaut wurde. Hier bekommen wir also ein ganzes Stück mehr Leistung. Zudem bleibt Samsung bei dem Galaxy A33 der IP67-Zertifizierung treu: Das Smartphone ist vor Staub und längerem Untertauchen geschützt.

In seinem Test zum Samsung Galaxy A33 hebt unser Redakteur Peter zudem das schicke Design und den starken Akku (5.000 mAh) hervor, der sogar bis zu 3 Tage durchgehalten hat.

Vorteile:

5G-Mobilfunk

starke Kamera mit OIS

IP-Zertifizierung

Nachteile:

kein Klinkenanschluss

Samsung Galaxy A33 5G (Schwarz) jetzt ab 263,43 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2022 23:46 Uhr

Display 6,4 Zoll mit 90 Hz Betriebssystem & SoC One UI 4.1 (Android 12) mit Exynos 1280 Interner Speicher 128 GB ROM, 6 GB RAM

Realme 9 Pro 5G: Großartige Ausstattung zum Spitzenpreis

Preis-Tipp Das Realme 9 Pro ist für ein Smartphone bis 300 Euro (bei Amazon ansehen) mit vielen Highlights ausgestattet: Obwohl das Display (als einziges in unserer Auswahl) nur mit LC-Technik arbeitet, sorgt die Bilderwiederholrate von 120 Hz für flüssige Animationen. Zudem besitzt das Handy 5G-Mobilfunktechnik und auch die Triple-Kamera macht zumindest auf dem Papier einen guten Eindruck: Hauptkamera mit 64 Megapixel, Makro-Objektiv mit 2 Megapixel, Ultraweit-Objektiv mit 8 Megapixel. Der Snapdragon 695 ist ein guter Achtkern-Prozessor, der Alltagsaufgaben problemlos meistert, aber Games sollten nicht zu anspruchsvoll sein. Dagegen ist der Speicher per Micro-SD-Karte erweiterbar – ein Feature, das nicht mehr selbstverständlich ist.

Für weit unter 300 Euro besitzt das Realme 9 Pro ein starkes Innenleben (Bildquelle: Realme)

Der Snapdragon 695 ist ein guter Achtkern-Prozessor, der zwar Alltagsaufgaben problemlos meistert, aber Games sollten nicht zu anspruchsvoll sein. Dagegen ist der interne Speicher per Micro-SD-Karte erweiterbar – ein Feature, das nicht mehr selbstverständlich ist.

Ein Wermutstropfen ist der Akku: Mit einer Kapazität von 5.000 mAh hält er 1-2 Tage durch, dafür dauert die Aufladung bis zu 90 Minuten. Das darf ruhig etwas schneller gehen.

Vorteile:

5G-Mobilfunk

starker Akku

erweiterbarer Speicher

Nachteile:

keine IP-Zertifizierung

langwierige Akkuaufladung

Realme 9 Pro 5G (Meteor Black) jetzt ab 235,46 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2022 13:48 Uhr

Display 6,6 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC Realme UI 3.0 (Android 12) mit Snapdragon 695 RAM 128 GB ROM, 6 bis 8 GB RAM

Xiaomi Poco X4 Pro: Endlich ein Top-Display

Wir haben natürlich auch ein Xiaomi in petto: Der Hersteller hat mit dem Poco X4 Pro (bei Otto ansehen) ein zukunftssicheres Smartphone bis 300 Euro mit 5G-Technik entwickelt. Wir bekommen mit 120 Hz eine ebenso hohe Bildwiederholrate wie beim obigen Realme. Obwohl der Prozessor Snapdragon 695 nicht mehr so stark wie beim Vorgänger ist, sorgt er zusammen mit dem Arbeitsspeicher für eine flüssige Performance. Xiaomi hat sich beim Poco X4 Pro für ein AMOLED-Display entschieden, das – anders als das LC-Display des Poco X3 Pro – eine besonders kontrastreiche Darstellung bietet.

Das Xiaomi Poco X4 Pro 5G besitzt endlich ein besseres Display (Bildquelle: Xiaomi)

Ein weiteres Highlight: Der Akku hat wie das Samsung Galaxy A33 und Realme 9 Pro eine Kapazität von 5.000 mAh und hält entsprechend lang durch. Wie von Xiaomi gewohnt, ist er flott aufgeladen – in 30 Minuten sind fast 80 Prozent wieder drin. Weiterhin besitzt das Smartphone von Xiaomi eine IP53-Zertifizierung und ist (zumindest etwas) vor Staub und Wasser geschützt. Übrigens wird das Poco X4 Pro ab Werk mit Android 11 geliefert, Upgrades auf 12 und 13 sind jedoch vorgesehen.

Vorteile:

AMOLED-Display

starker Akku mit schneller Aufladung

IP53-Zertifizierung

Nachteile:

Kamera mit Schwächen

Einbußen beim Prozessor

Xiaomi Poco X4 Pro 5G (Laser Black) jetzt ab 288,95 € bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2022 13:42 Uhr

Display 6,67 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC MIUI 13 (Android 11) mit Snapdragon 695 Speicher 64 bis 128 GB ROM, 6 bis 8 GB RAM

Was euch bei Android 13 erwartet, erfahrt ihr in unserem Video:

OnePlus Nord CE 5G: Starker Akku, weniger starke Kamera

OnePlus gehört wie die Marke Realme zum Mutterkonzern BBK Electronics. Mit dem Nord CE 5G (bei Amazon ansehen) hat OnePlus ebenfalls ein zukunftssicheres Smartphone bis 300 Euro entwickelt. Dabei besticht das AMOLED-Display mit seinen satten Farben. Im Nord 5G schlägt zudem der Snapdragon 750G 5G. Zusammen mit der Bildwiederholrate von 90 Hz werden auch Handy-Games möglich, sofern sie keine Leistungsfresser sind.

Das OnePlus Nord CE 5G besticht mit seinem AMOLED-Display (Bildquelle: GIGA)

Während der Akku bei Stiftung Warentest mit knapp 44 Stunden Laufzeit sehr gut abschneidet, erreicht die Kamera nur eine befriedigende Note – für gute Bilder sind gute Lichtverhältnisse nötig. Doch wenn man davon absehen kann, bekommt man mit dem OnePlus Nord CE 5G trotzdem ein gelungenes Smartphone bis 300 Euro.

Vorteile:

lange Akku-Laufzeit

farbintensives Display

Klinkenanschluss vorhanden

Nachteile:

mäßige Fotoqualität

kein erweiterbarer Speicher

OnePlus Nord CE 5G (Charcoal Ink) jetzt ab 264,60 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2022 09:49 Uhr

Display 6,43 Zoll mit 90 Hz Betriebssystem & SoC OxygenOS (Android 11) mit Snapdragon 750G 5G Speicher 128 bis 256 GB ROM, 6 bis 12 GB RAM

Smartphones bis 300 Euro: So haben wir ausgewählt

Bei Smartphones bis 300 Euro tummeln sich viele Modelle. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits an den Ergebnissen der Stiftung Warentest – Bewertungen sind unten verlinkt. Auch die Ergebnisse anderer Testseiten und Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonten.

In einem separaten Artikel erfahrt ihr mehr darüber, wie wir bei GIGA mit Produktempfehlungen und Tests umgehen:

Mit unserer Recherche wollen wir bei GIGA euch passende Produkte empfehlen und Fehlkäufe vermeiden. Euer Vertrauen ist uns wichtig – deshalb könnt ihr euch auf uns verlassen.

Ich selbst beschäftige mich seit Jahren mit Handys und Smartphones. Von den Nokia-Klassikern über die ersten Klapp- und Schiebehandys bis hin zu Smartphones haben mich alle Generationen fasziniert. Persönlich sind mir nicht nur technische Innovationen, sondern auch Nachhaltigkeit wichtig.

Ein Hinweis zu den Preisen: Die meisten Android-Smartphones sind starken Preisschwankungen unterworfen, insbesondere in den ersten 6 Monaten nach Marktstart fallen diese am schnellsten. Auch Deal-Events wie Prime Day, Black Friday und Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise.

