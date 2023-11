Black Friday Weekend: Viele Schnäppchen sind noch zu haben

Der Black Friday 2023 geht weiter! Zum Wochenende hin haben viele Online-Händler ihre besten Deals immer noch online – doch viele Angebote sind knapp geworden.

Black Friday 2023: Die besten aktuellen Deals

Wir haben die Preise verschiedener Aktionen mit denen anderer Händler verglichen (alle Black-Friday-Deals bei Amazon ansehen). Alle folgenden Produkte sind derzeit im Preisvergleich am günstigsten (Quelle: idealo.de):

Top 10 Deals

Amazon-Produkte: Fire Stick und Alexa-Speaker

Fire TV Stick 4K Statt 74,99 Euro UVP: Smarter Fire-TV-Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung, Dolby Vision/Atmos und HDR10+. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 00:05 Uhr

Echo Pop Statt 54,99 Euro UVP: Kompakter und smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:42 Uhr

Echo Dot (5. Generation, 2022) Statt 64,99 Euro UVP: Smarter Lautsprecher mit Amazon-Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:00 Uhr

Der neue Echo Show 5 (3. Generation) Statt 109,99 Euro UVP: Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes und mehr. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:52 Uhr

Smartphones & Zubehör

Samsung Galaxy A14 Statt 199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:52 Uhr

Motorola G73 5G (8/256 GB) Smartphone mit 6,5 Zoll IPS-Display und 120 Hz, 256 GB Speicher, Mediatek MT6855 Dimensity 930, 8 GB RAM, 5.000 mAh Akkukapazität, 5G, Android 13. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:46 Uhr

Galaxy A54 5G Statt 539 Euro: 5G-Smartphone mit 256 GB Speicher, 8 GB RAM, 6,4-Zoll-Display, 5000 mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:43 Uhr

Samsung Galaxy S21 FE 5G Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:58 Uhr

Samsung Galaxy S23 Ultra Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 23:54 Uhr

Amazfit Smartwatch GTR 4 Black Statt 229,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:58 Uhr

Powerbank Ultra Slim 10.000 mAh Powerbank mit USB C Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:58 Uhr

Tablets

Amazon Fire HD 10-Tablet (2023) Statt 164,99 Euro. 10,1-Zoll-Tablet, Version mit Werbung, kompatibel mit vielen Android-Apps über den Amazon Appstore Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:56 Uhr

Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Statt 209,99 Euro: 10,5-Zoll-Tablet mit 32 GB Speicher, 3 GB RAM und Android 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:01 Uhr

Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation, 64 GB) Statt 199 Euro UVP: Android-Tablet mit 2K IPS-Touchdisplay mit 10,6 Zoll, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit und 4 GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:14 Uhr

Apple iPad Wi-Fi (9. Generation 2021) Statt 429 Euro UVP: iOS-Tablet mit 10,2-Zoll-Display und 64 GB Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 23:35 Uhr

Galaxy Tab S9 FE Statt 529 Euro: WiFi-Tablet, 10,9-Zoll-DIsplay, S-Pen-Unterstützung, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 8000 mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:43 Uhr

Konsolen

2023 gibt es endlich richtig gute Deals für die aktuellen Sony- und Microsoft-Konsolen, aber auch Nintendo-Fans finden gute Angebote. Schaut auch in die entsprechenden Dealübersichten für PS5, Xbox Series und Switch für Rabatte auf Konsolen, Bundles, Zubehör und Spiele.

Sony PlayStation 5 (Disc-Edition) Statt 550 Euro UVP: Konsole mit optischem Laufwerk, inkl. 1 Controller. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 24.11.2023 22:53 Uhr

Nintendo Switch (OLED-Modell) Statt ca. 320 Euro. OLED-Version der Switch in Weiß. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 23:43 Uhr

Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe (Statt ca. 370 Euro) Bundle-Angebot: Konsole mit OLED-Display, Spiel (Download-Code) und 3 Monate Switch Online gratis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:46 Uhr

Bundle: Nintendo Switch (LCD) + Switch Sports Statt ca. 340 Euro. V2 der Konsole mit rot/blauen Joy-Cons, Spiel „Switch Sports“, 3 Monate Switch Online gratis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:43 Uhr

Microsoft Xbox Series X Konsole, inkl. 1 Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:49 Uhr

Fernseher

TV-Angebote gibt es traditionell viele am Black Friday – schaut für mehr Infos auch in unsere Übersichten zu den besten Fernseher-Deals und den besten OLED-TVs am Black Friday.

Amazon Fire TV-4 (43 Zoll, 4K UHD) Statt 499,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:42 Uhr

Philips 43" Ambilight Smart-TV inkl. Soundbar Statt 1.299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:09 Uhr

LG OLED48A29LA: 4K-OLED-TV, 48 Zoll OLED-TV mit 48 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 60 Hz, 4× HDMI 2.0, Triple Tuner, Modelljahr 2022, Stiftung Warentest „gut“ (1,8) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 23:48 Uhr

LG OLED55CS6LA: 4K-OLED-TV, 55 Zoll OLED-TV mit 55 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 4× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2022 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:53 Uhr

LG 50NANO756QC (50 Zoll) Statt 829 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz, Active HDR mit HDR10 Pro und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:46 Uhr

Philips 55PUS8108/12 LED-TV (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Ambilight, 60 Hz, Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:47 Uhr

LG 65QNED816RE QNED TV (65 Zoll) Statt 1.599 Euro UVP: QNED-Fernseher mit 4K-Auflösung, Smart-TV-Funktionen, Active HDR und 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:58 Uhr

Samsung Crystal UHD CU7179 (75 Zoll) Statt 945 Euro: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, HDR HLG, HDR10, HDR10+ und nativer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:00 Uhr

Philips Beamer NeoPix 530 Statt 419,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 23:00 Uhr

Audio & Lautsprecher

Blaupunkt Soundbar LS2225 mit Subwoofer Statt 129,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:04 Uhr

Teufel Cinebar 11 Statt 449,99 Euro: 2.1-Soundbar-Set mit Bluetooth, HDMI, 8 Langhub-Tönern und einem kabellos angesteuerten T6-Subwoofer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:45 Uhr

Sonos Arc Statt ca. 800 Euro. TV-Soundbar mit virtuellem 3D-Kino-Sound, Dolby-Atmos-Unterstützung, Sprachsteuerung per Alexa und Google. Einfache Einrichtung und Einbindung in ein bestehendes Sonos-System. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:55 Uhr

Bose Smart Soundbar 900 (Dolby Atmos) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:04 Uhr

Apple AirPods (2. Generation) Statt 159 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit kabelgebundenem Ladecase und automatischem Einschalten und Verbinden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 00:36 Uhr

Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe-Case Statt 279 Euro: Bluetooth-Kopfhörer mit ANC und Wireless-Case mit USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:50 Uhr

Samsung Galaxy Buds Live Statt 149 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:03 Uhr

soundcore P20i True Wireless Earbuds Statt 39,99 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit 10-mm-Treiber, anpassbarem EQ, 30 Std. Spielzeit, IPX5 wasserfest, 2 Mikros mit KI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:57 Uhr

Bose QuietComfort SE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 00:21 Uhr

Sony WH-1000XM4 Statt 379 Euro UVP: Kabellose Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer mit Schnellladefunktion und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:43 Uhr

soundcore by Anker Q20i Statt 49,99 Euro: kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid Active Noise Cancelling, 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus, Hi-Res Audio und tiefem Bass. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:42 Uhr

HyperX Cloud II, Over-ear Gaming Headset Statt 99,99 Euro UVP: Gaming-Headset mit Stummschaltung fürs Mikrofon. Kompatibel mit PlayStation, PC und Xbox One. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:54 Uhr

Soundcore Motion Boom Statt 109,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:55 Uhr

Bang & Olufsen Beosound Explore Statt 199 Euro UVP: Kabelloser tragbarer 360° Bluetooth Outdoor-Lautsprecher mit 27 Stunden Akkulaufzeit. Wasserdichter mit USB-C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:45 Uhr

Teufel Radio One Statt 169,99 Euro: Bluetooth-DAB/FM-Radiowecker mit angenehmem Klang zum Einschlafen & umfangreichen Weck-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:57 Uhr

JBL Charge Essential 2 Statt 149,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit USB-C-Anschluss und bis zu 20 Stunden Akku-Kapazität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:58 Uhr

PC & Speicher

Medion 15,6"-Notebook E15309 Statt 449 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:57 Uhr

Gaming PC-System Engineer X20 Statt 1.799 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:51 Uhr

Samsung 980 Pro (2 TB) Statt 174,99 Euro UVP: Interne SSD mit NVMe M.2, Heatsink, PCIe 4.0 (bis zu 7.000 MB/s). Für PS5 geeignet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:59 Uhr

Samsung Portable SSD T7 Touch Statt 244,99 Euro UVP: Externe SSD-Festplatte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:56 Uhr

Apple Pencil (2. Generation) Statt 149 Euro UVP: Eingabestift in Weiß mit drucksensitiver Spitze, Neigungserkennung und kabellosem Laden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 00:52 Uhr

Apple Magic Mouse Statt 85 Euro UVP: Kabellose Bluetooth-Maus mit Multi-Touch-Funktion und wiederaufladbar mit USB‑C auf Lightning Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:02 Uhr

Logitech MX Master 2S Statt 109,00 Euro: Kabellose Maus, Bluetooth und 2.4 GHz-Verbindung, 4000 DPI Sensor, Wiederaufladbarer Akku, Multi-Device, 7 Tasten, für PC/Mac/iPadOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:52 Uhr

Arzopa Portable Monitor (15,6 Zoll) Statt 179,99 Euro UVP: Tragbarer Full-HD-Monitor mit zwei Lautsprechern und HDMI / USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:52 Uhr

BenQ GW2480 (23,8 Zoll) LED-Monitor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:52 Uhr

Dell S2721NX (27 Zoll) Statt 199 Euro UVP: Full-HD-Monitor mit 1.920 x 1.080, IPS, 8 ms, 75Hz, 300cd/m², HDMI, Audio Out und AMD FreeSync. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:55 Uhr

Samsung Evo Select (512 GB) Statt 46,90 Euro: MicroSDXC-Speicherkarte mit UHS-I U3, 130 MB/s, Full HD & 4K-Unterstützung, inklusive SD-Adapter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 00:01 Uhr

Haushalt

Dyson V15 Detect Absolute (2023) Statt 799 Euro UVP: Stielsauger mit 660 Watt und 3 Saug-/Reinigungsmodi (Eco-Auto-Boost), Lichtstrahl speziell für Hartböden und bis zu 60 Minuten Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:10 Uhr

Dreame L10s Ultra Statt 1.199,90 Euro UVP: Saugroboter mit Wischfunktion und automatischer Entleerung, Selbstreinigung & 3D-Hinderniserkennung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:59 Uhr

Tefal GC774D OptiGrill Statt 429,99 Euro UVP: 4-in-1 Kontaktgrill Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:51 Uhr

Philips Series 2200 Kaffeevollautomat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:46 Uhr

Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ Statt 239,99 Euro UVP: Heißluftfritteuse / Grill mit 1550 Watt in Edelstahl/Schwarz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:50 Uhr

SodaStream Crystal 3.0 Statt 99,99 Euro UVP: Wassersprudler mit Quick-Connect CO2-Zylinder und Glaskaraffe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 23:00 Uhr

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Statt 109,99 Euro UVP: Elektrische Zahnbürste mit Drucksensor, BrushSync-Technologie und 2 Reinigungsmodi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:43 Uhr

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4900 Statt 91,99 Euro: Elektrische Schallzahnbürste, Doppelpack mit zwei Aufsteckbürsten und drei Putzmodi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:50 Uhr

Braun Series 9 Pro Premium Heren-Rasierer Statt 279 Euro: Testsieger bei Stiftung Warentest. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:53 Uhr

Beko WMC91464ST1 Statt 989 Euro UVP: Waschmaschine mit Bluetooth, 9 kg, ProSmart Inverter Motor, Dampffunktion, Pet Hair Removal, Watersafe+, Coupon aktivieren und 25 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:47 Uhr

Smart Home

DJI Mini 3 Fly More Combo & DJI RC Drohne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:57 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Statt 95 Euro UVP: Wi-Fi 6 Repeater mit zwei Funkeinheiten: 5-GHz-Band (bis 2.400 Mbit/s), 2,4-GHz-Band (bis 600 Mbit/s). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:46 Uhr

Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II Statt 79,95 Euro: Smartes Thermostat mit App-Funktion, kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Apple HomeKit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:02 Uhr

Blink Outdoor + Blink Mini + Sync Module Statt 134,98 Euro UVP: Witterungsbeständige HD-Überwachungskamera + smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen + Sync Module zum Verbinden der Kameras. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:59 Uhr

Reolink Argus Eco + Solarpanel Statt 99,99 Euro UVP: Kabellose WLAN-Solar-Überwachungskamera für Außen mit Akku, 1080p und Bewegungsmelder. Coupon aktivieren und 6 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:50 Uhr

Bresser Wetter Center mit 5-in-1 mit Außensensor Statt 110 Euro UVP: Wetterstation Funk mit Außensensor für Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind und Regen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:59 Uhr

Philips Wake-up Light HF3505/01 Statt 119,99 Euro UVP: Wecker mit 2 natürlichen Wecktönen, Aufwachen mit Licht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:50 Uhr

Auto, Fahrrad & Werkzeug

FISCHER Fahrrad-Beleuchtungsset Statt 34,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:48 Uhr

Kärcher EDI 4 – Elektrischer Eiskratzer mit rotierender Scheibe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:51 Uhr

Fischer Bike Akku-Kompressor inkl. Powerbank Statt 79,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:47 Uhr

Telefunken Trekking E-Bike Expedition XC940 Statt 2.299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:48 Uhr

Fischer E-Bike Terra 2.1 Junior 27,5" Statt 1.549 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:52 Uhr

Telefunken E-Scooter Synergie S600 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 22:50 Uhr

Saphe One+ Verkehrsalarm Statt 19,95 Euro: Warnt europaweit vor Radar, Blitzer, Unfällen & Gefahren – Verbindung mit Smartphone via Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 01:46 Uhr

ooono Park - Elektronische Parkscheibe mit Zulassung fürs Auto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 00:42 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Statt 79,92 Euro: Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:03 Uhr

Scheppach Benzin-Kettensäge CSP530S mit Gehörschutz und Schutzbrille Statt 399 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:06 Uhr

Bresser Fernglas Primax 8x56 Statt 449 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 02:08 Uhr

Black Friday & Cyber Monday 2023 – diese Daten sind wichtig

Der Black Friday findet 2023 am 24. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 27. November, fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon ein paar Tage früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2023 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2023 auf einen Blick:

11.11.2023: Singles Day

Singles Day 24.11.2023: Black Friday

Black Friday 27.11.2023: Cyber Monday

Bei Amazon ist die Black Week bereits am 17. November gestartet und läuft bis einschließlich dem 27. November (Cyber Monday). Auch unter anderen Bezeichnungen wie Cyberweek, Bunte Black Deals oder Novembermania versprechen Amazon, MediaMarkt, Teufel und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2023 herum die besten Angebote des Jahres.

Black Friday 2023 in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2023 in Deutschland wiederkehren:

Welche Händler haben Aktionen am Black Friday geplant?

Amazon ist sicherlich einer der prominentesten Händler, wenn es um den Black Friday bzw. Cyber Monday geht. Aber auch MediaMarkt, Saturn, Otto und viele andere Onlineshops sowie lokale Läden zünden im November ein wahres Schnäppchen-Feuerwerk. Das sind die wichtigsten Aktionen der vergangenen Jahre auf einen Blick:

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Mitglieder bei Amazon Prime sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Black Friday günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über Black-Friday-Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Black Friday gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

