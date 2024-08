Blumen-Bewässerung im Urlaub: Tipps und Gadgets

Sommerzeit ist Urlaubszeit, doch was ist mit den Blumen auf Fensterbänken? Mit folgenden Tricks sorgt ihr für eine gute Bewässerung, während ihr im Urlaub seid.



Es gibt einige Tricks zur Bewässerung von Topfpflanzen während der Abwesenheit. Die Bewässerung mittels Kunststoff (PET)- oder Glasflaschen kennen die meisten von euch (wahrscheinlich) bereits – an Wirksamkeit hat die Methode jedoch nicht eingebüßt. Dabei müsst ihr den Deckel mit mehreren Löchern versehen, mit Wasser befüllen und schließlich in den Boden stecken. Durch die Saugwirkung des Bodens wird dieser kontinuierlich befeuchtet. Übrigens: für einen stabilen Stand könnt ihr die Flasche an einem in den Boden gesteckten Holzstab ankleben. Mittels eines Lochs im Flaschenboden erleichtert ihr auch das Befüllen.

Anzeige

Tipp: Durch die Verwendung von Tonkegeln wird Wasser nur dann abgegeben, wenn die Saugspannung des Bodens geringer ist, als die des Kegels. Es handelt sich somit um ein praktisches und nützliches Gadget.

TIMELEOS Tonkegel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2024 14:01 Uhr

Blumen mit Küchenrolle bewässern: geht das überhaupt?

Alternativ zur Flaschenbewässerung könnt ihr eure Pflanzen auch mit Küchenrolle bewässern. Bei dieser Variante rollt ihr einige Lagen des Küchenkrepps ab, verdrillt diese und legt den Verbund am Erdreich über den Wurzeln ab. Wickelt jetzt noch mehr Blätter von der Rolle ab (nicht abreißen!) und legt sie in einen mit Wasser gefüllten Eimer – durch die Sogwirkung wird das begehrte Grün kontinuierlich bewässert.

Anzeige

Wichtig: Bei dieser Methode solltet ihr darauf achten, dass der Blumentopf höher steht als der Eimer. Übrigens klappt die Methode nicht nur mit Küchenrolle, sondern auch mit einem Garn (keine Schafswolle) oder einem Bindfaden.

Auch zum Erhalt von Schnittblumen gibt es praktische Tricks. Wie ihr sie länger frisch haltet, erfahrt ihr im Video unserer Desired.de-Kollegen:

Muttertag Blumen Hacks_KW19_AD.mp4

Blumenbewässerung mittels Tropfsystems: Anleitung

Ihr könnt eure Blumen auch mit moderner Technik bewässern lassen. Am effizientesten gelingt dies mit einer Tropfbewässerung. Diese Systeme bestehen aus einem feinen Schlauch mit Ventil und einem dazugehörigen Behälter (der genaue Aufbau unterscheidet sich je nach System). Zur Bewässerung geht ihr dabei wie folgt vor:

Öffnet zuerst das Ventil und steckt es mitsamt Schlauch in den wurzelnahen Boden. Danach befüllt ihr den Wassertank oder schließt einen mit Wasser gefüllten Behälter an. Schließlich wird die Pflanze effizient bewässert.

Anzeige

Der Vorteil dieser Methode ist die effiziente Versorgung, denn da das Wasser direkt zur Wurzel gelangt wird Bodennässe vermieden.

Tipp: Eine Tropfbewässerung hat sich bei der Anzucht von Pflanzen bewährt und darf als Gadget in keinem Gewächshaus fehlen.

Solar Tröpfchenbewässerung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2024 13:56 Uhr

Diese Helfer unterstützen euch bei der Pflanzenpflege draußen.

Fazit zur Blumenbewässerung

Die meisten Pflanzenarten halten etwa eine Woche komplett ohne Wasser aus. Solltet ihr einen längeren Urlaub planen, so könnt ihr zur Bewässerung entweder auf Hausmittel oder ein automatisches System zurückgreifen. Hausmittel wie die Flaschenbewässerung sind günstig und eignen sich zur vorübergehenden Wasserversorgung. Besitzt ihr zusätzlich ein Gewächshaus, solltet ihr über eine Tropfbewässerung nachdenken.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.