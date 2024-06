Citroën ë-C3: Reichweite, Preis und Platz im Kofferraum

Mit dem Citroën ë-C3 macht der für den 2CV bekannte Autobauer eine Kampfansage an chinesische Hersteller und zeigt, des E-Mobilität günstig geht.

Geht Elektromobilität von europäischen Autoherstellern nur teuer? Jedenfalls denken das vermutlich einige potenzielle Käufer, die hier eine Anschaffung beabsichtigen. Citroën will daran etwas ändern – mit dem ë-C3. Der Crossover setzt den C3, eines der beliebten modernen Autos von Citroën, nicht nur fort, sondern hebt das Modell mit der vollelektrischen Version auf ein neues Level. Was macht den Citroën ë-C3 besonders? Eine Argument spricht in jedem Fall für den elektrischen Crossover: der Preis. Citroën ruft für den ë-C3 einen Betrag von rund 23.000 Euro auf.

Ihr wollt den Citroën ë-C3 mal in Aktion sehen? Im Video bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack.

Citroën zeigt den ë-C3 – Europas erster echter Volksstromer

Kompakt-SUV in Kleinwagen-Format

Der Citroën ë-C3 hat die Formen eines kompakten SUV, der in den Abmessungen eines Kleinwagens steckt. Auf rund vier Metern steckt eine Lithium-Ferrophosphat-Batterie mit 44 kWh. Diese versorgt den vollelektrischen C3 mit einer Reichweite von bis zu 320 Kilometern (WLTP). Die Basis des elektrischen C3 ist die CMP Smart-Car-Plattform von Stellantis. Mit rund 23.000 Euro ist der Citroën ë-C3 in einer Preisklasse unterwegs, die durchaus mit der Konkurrenz aus China konkurrieren kann. Und wahrscheinlich ist auch genau das der Plan hinter dem elektrischen C3. Und man will bei Citroën den Preis noch weiter drücken. Es ist noch eine Basisversion geplant, die bei der Reichweite auf 200 Kilometer kommt und beim Preis die Grenze von 20.000 Euro unterschreitet.

Auch wahre Kultautos wären als E-Flitzer eine Option:



Angetrieben von 113 PS

Der Motor des ë-C3 schafft 113 PS und treibt die Vorderachse an. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h ist der Citroën ganz klar als Stadtauto ausgelegt. Dafür sind die Abmessungen des Citroën ë-C3 perfekt. Der Innenraum strahlt einen sehr modernen Look aus. Dazu setzt Citroën auf ein digitales Cockpit, in dem das Head-up-Display zum zentralen Element wird. Im Kofferraum ist Platz für bis zu 310 Liter. Genug Raum, um im Alltag das Wichtigste zu verstauen.

