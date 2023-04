Die neuste Staffel von „Cloak and Dagger“ ist schon ein paar Jahre her, weshalb sich viele Fans fragen, ob die Serie weitergehen wird. Wir klären euch auf.

„Cloak and Dagger“ ist eine amerikanische TV-Serie, die auf Marvel-Comics basiert. Die Handlung dreht sich um die beiden Teenager Tandy Bowen (Aubrey Joseph) und Tyrone Johnson (Olivia Holt), die durch ein traumatisches Ereignis miteinander verbunden sind und plötzlich über ungewöhnliche Kräfte verfügen. Tandy kann Lichtdolche erzeugen und Tyrone kann in den Schatten verschwinden und sich teleportieren. Gemeinsam kämpfen sie gegen Verbrechen in New Orleans und versuchen, ihre Vergangenheit und ihre Kräfte zu verstehen und zu kontrollieren. Bisher gibt es zwei Staffeln von „Cloak and Dagger“ die ihr auf Prime Video streamen könnt. Ob eine Dritte noch dazukommen wird, erfahrt ihr hier.

Infos über die Filme und Serien von Marvel in den Phasen fünf und sechs bekommt ihr, wenn ihr unser Video schaut.

Wird es „Cloak and Dagger“ Staffel 3 geben?

Obwohl die ersten beiden Staffeln von „Cloak and Dagger“ ganz gut beim Publikum und der Kritik angekommen sind – auf Rotten Tomatoes hat die Serie immerhin eine Kritikerzustimmung von 87% und einen Audience Score von 66% – wird es keine dritte Staffel geben. Bereits 2019, nach Veröffentlichung der zweiten Staffel, wurde die Serie zur Trauer vieler Fans abgesetzt. Da aber immer mal wieder bereits abgesetzte Serien doch wieder fortgesetzt werden, dürfen Fans noch etwas Resthoffnung haben. Bisher scheint aber nichts in Planung zu sein.

Alternativen zu „Cloak and Dagger“

Wenn ihr nach dem Ende von „Cloak and Dagger“ nun ähnliche Serien als Alternative sucht, haben wir hier ein paar Tipps für euch:

„Heroes“: Eine Gruppe von Menschen entdeckt, dass sie über außergewöhnliche Kräfte verfügen und muss lernen, diese zu kontrollieren und zu nutzen. Über Amazon Prime Video könnt ihr die Serie kaufen.

„The Gifted“: Eine Familie entdeckt, dass ihre Kinder Mutantenkräfte haben, und muss vor der Regierung fliehen. Streamen könnt ihr die Serie auf Disney+.



„Marvels Agents of S.H.I.E.L.D.“: Die Serie dreht sich rund um eine Gruppe von Agent*innen von S.H.I.E.L.D., die übernatürliche Bedrohungen abwehren müssen. Alle sieben Staffeln gibt es auf Disney+ zu sehen.



