Coinbase – so gelingt die Verifizierung Krypto-Plattform

Krypto – mit Coinbase geht das ganz einfach. Ob Kauf, Verkauf und Handel von Kryptowährung, Coinbase bietet die Plattform. Die Verifizierung ist schnell und unkompliziert.

Seit 2021 besitzt Coinbase die nötige Erlaubnis, um auch Handel mit Kryptowährung in Deutschland betreiben zu können. Damit haben sich für deutsche Kunden viele Türen, was den Kauf, Verkauf und generellen Handel von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum angeht, geöffnet. Schließlich steigt das Interesse an Krypto stetig weiter an, was vor allem durch die Milliarden-Umsätze, die Coinbase jährlich erzielt, sichtbar wird. Das Problem: es bedarf einer oftmals mühsamen Identitätsverifizierung. Diese Verifizierung ist notwendig, damit sichergestellt werden kann, dass Betrüger keine Chance haben. Coinbase setzt hierbei sogar auf ein vereinfachtes Verfahren. Doch wie läuft das genau ab?

Wie funktioniert die Identitätsverifizierung?

Identitätsverifizierung klingt viel komplizierter als es im Endeffekt ist. Ein Pluspunkt: Coinbase sorgt dafür, dass dieser Schritt besonders unkompliziert vonstattengeht. Alles, was ihr braucht, sind euer Personalausweis und ein Handy.

Ausweis hochladen: Zuerst müsst ihr Bilder eures Ausweises hochladen. Das kann euer Personalausweis, Reisepass oder Führerschein sein. Selfie machen: Anschließend müsst ihr ein Selfie oder ein kurzes Selfie-Video aufnehmen. Das dient dazu, sicherzustellen, dass ihr die Person auf dem Ausweis seid.

Manchmal kann Coinbase auch zusätzliche Informationen von euch anfordern, um sicherzugehen, dass alle Angaben stimmen.

Verifizierung des Bankkontos

Damit ihr euer Bankkonto verifizieren könnt, benötigt ihr eure IBAN. Die IBAN ist eure internationale Bankkontonummer. Ihr findet sie normalerweise auf eurem Kontoauszug oder im Online-Banking. Dann folgt eine Überweisung von einem Kleinstbetrag an das Konto, welches Coinbase angibt. Um euer Bankkonto verifizieren zu können, muss es sich um ein Konto in Deutschland handeln. Außerdem darf es kein Gemeinschafts-, Spar-, Community-, Spenden- oder ähnliches Konto sein.

Kontodaten eingeben: Gebt eure IBAN ein und stellt sicher, dass es sich um ein deutsches Konto handelt. 5 Cent überweisen: Überweist 5 Cent an die Solarisbank AG. Wichtig: hierbei müsst ihr schnell sein. Die Überweisung muss innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen sein. TAN bestätigen: Bestätigt die Überweisung mit einer TAN. Je nach Bank kann das eine SMS-TAN, Foto-TAN oder eine andere Art der TAN sein.

Diese Überweisung zeigt Coinbase, dass ihr der alleinige Inhaber des Kontos seid. Nachdem ihr die genannten Schritte erfolgreich abgeschlossen habt, könnt ihr die KYC-Dokumente (Know Your Customer) unterzeichnen, um euren Antrag abzuschließen. Ladet alle Dokumente herunter, um sie für eure Unterlagen zu sichern.

Kein Onlinebanking? Kein Problem!

Falls ihr keinen Zugang zu Onlinebanking habt, könnt ihr eure Identität auch über den Dienst IDnow verifizieren. Dabei handelt es sich um eine Video-Identifikation, bei der ihr live mit einem Mitarbeiter verbunden werdet und so euer Bankkonto verifizieren könnt.

