D&D Fans, aufgepasst: So wurde aus einem Fan-Entwurf ein einzigartiges LEGO-Set

Aus einem Fan-Entwurf ist ein einzigartiges LEGO-Set entstanden, das vor allem Dungeons & Dragons-Spieler begeistern dürfte.

Im März 2024 hat LEGO mit „Die Sage vom Roten Drachen“ ein ganz besonderes Dungeons & Dragons-Set vorgestellt. So erschien dieses nicht nur zum 50. Jubiläum von Dungeons & Dragons, es basiert auch auf dem Entwurf eines Fans, der bei dem LEGO Ideas x Dungeons & Dragons Wettbewerb gewann und dessen Set somit grünes Licht für die Produktion bekam. Seit dem 1. April 2024 ist es für 359,99 Euro im LEGO Online-Shop erhältlich. Etwas günstiger bekommt ihr das Set beim Händler Proshop.

Anzeige

Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 13:46 Uhr

Über 3.700 Teile: Was euch in „Die Sage vom Roten Drachen“ erwartet

„Die Sage vom Roten Drachen“ entführt euch in die Welt des legendären Rollenspielklassikers Dungeons & Dragons. Das mit zahlreichen D&D-Anspielungen gespickte Set besteht aus insgesamt 3745 Teilen und lässt euch eine wunderschöne Taverne mit Brücke, Ruine und Verlies bauen. Hinzu kommen ein großer roter Drache und weitere Monster. Neben den Bauteilen sind auch sechs Minifiguren enthalten, inspiriert von einer durch das D&D-Team geschriebenen Kampagne. Zum Spielen könnt ihr euch die zusammen mit Wizards of the Coast entwickelte Kampagne herunterladen und selbst ins Abenteuer stürzen.

Anzeige

Noch mehr LEGO gefällig? Die coolsten Sets stellen euch unsere Familie.de-Kollegen im Video vor:

Das sind die 10 coolsten Lego-Sets

Kritik am neuen LEGO-Set

Von der LEGO- und D&D-Fangemeinde wurde das neue Set zwar größtenteils positiv aufgenommen, aber natürlich gibt es auch Kritik. So wird vor allem der hohe Preis bemängelt. Ein Kunde schreibt auf der offiziellen LEGO-Webseite zum Beispiel: „Absurder Preis. Alle Details mit Aufklebern gelöst und fast 10 Cent Pro Teil.“

Anzeige

Doch damit nicht genug: Viele Kunden bemängeln auch, dass das Design des Fan-Entwurfs leicht abgeändert wurde. Demnach wurde unter anderem die Farbe des Dachs und das Aussehen des Drachen verändert. Ein Nutzer auf StoneWars.de schreibt dazu: „Und wieder einmal wurde eine Vorlage mit Füßen getreten. Vor allem bei der Farbgebung, zumal es ja für Erwachsene ist oder sein soll!“

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.