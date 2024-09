Darum solltet ihr im Flugzeug immer angeschnallt bleiben

Anschnallzeichen weg – Gurt ab. Diese Vorgehensweise kann fatale Folgen haben. Wir verraten euch, warum es wichtig ist, euch im Flieger anzuschnallen.

Der Gurt kann ab, schließlich leuchtet das Anschnallzeichen nicht. Viele Passagiere handeln nach dieser Devise und verbringen den größten Teil des Fluges ohne Sicherheitsgurt. Experten raten jedoch zum Gegenteil. Was die meisten Menschen bei Fahrten mit dem Auto längst verinnerlicht haben, sollte auch im Flieger Gültigkeit besitzen. Denn nur wer angeschnallt ist, fliegt auch wirklich sicher.

Warum solltet ihr euch im Flieger immer anschnallen?

Wer nur angeschnallt bleibt, wenn das Lichtzeichen darauf hinweist, spielt mit seinem Leben. Warum? Weil allein auf das Lichtzeichen kein Verlass ist. Beim Start ist alles im grünen Bereich. Tisch hochklappen, Rückenlehne aufrecht stellen, Gurt anlegen. Wer häufiger fliegt, kennt diese Prozedur auswendig. Viele Passagiere schnallen sich allerdings nach dem Start sofort wieder ab.

Experten warnen davor und appellieren daran, es nicht zu tun. Starke Turbulenzen können (Achtung! Kleiner Wortwitz!) auch aus heiterem Himmel auftreten. Die Piloten können sie nicht immer vorhersehen und damit nicht rechtzeitig reagieren und das Anschnallzeichen aktivieren. Es gibt also keine Vorwarnzeit und wer wirklich sicher fliegen will, muss angeschnallt bleiben.

Was passiert, wenn ihr euch nicht anschnallt?

Ein geschlossener Gurt kann in jedem Fall schwere Verletzungen in Folge von plötzlichen Turbulenzen verhindern. Kommt es zu starken Turbulenzen, sackt das Flugzeug häufig ab. Alle losen Gegenstände fliegen euch dann um die Ohren. Wer nicht angeschnallt ist, wird ebenfalls mit ordentlich Schwung nach oben gedrückt. Wenn ihr euren Gurt immer anlegt, könnt ihr euch böse Beulen am Kopf ersparen, die ihr davontragen würdet, wenn eure Köpfe Bekanntschaft mit der Deckenverkleidung des Flugzeuges machen.

