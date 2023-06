Nach mehreren Jahren und einem beinah vorzeitigen Serien-Aus werden wir endlich erfahren, welches Ende diese Serie für uns bereithält.

Wie wäre es mit einer Zeitreise? Würdet ihr in die Vergangenheit reisen oder doch lieber „Zurück in die Zukunft“? Die Passagiere des Fluges in „Manifest“ konnten sich das kaum aussuchen. Vielmehr in der Zeit stecken geblieben als wirklich gereist, müssen sie so oder so nach Jahren der Verschollenheit in einer neuen Welt klarkommen. Welches Ende ihnen bevorsteht, zeigt euch „Manifest“ Staffel 4, Teil 2, der ab Freitag, dem 2. Juni 2023, endlich seine Premiere auf Netflix feiert.

++ Achtung, ab jetzt folgen Spoiler zu „Manifest“ Staffel 1-3! ++

Ihr könnt die neuen und finalen Episoden von „Manifest“ nicht abwarten? Der Trailer im folgenden Video zeigt euch, worauf ihr euch einstellen könnt.

„Manifest“ Staffel 4, Teil 2 aka „Manifest“ Staffel 5

Überhaupt erst einmal ein großes „Danke!“ an Netflix. Der Streaming-Gigant rettete „Manifest“ vor einiger Zeit vor seinem viel zu frühen Ende und bescherte uns am 4. November 2022 mit Staffel 4 seine erste eigenproduzierte Staffel der Mystery-Serie. Am 2. Juni 2023 soll es mit den finalen Folgen weiter und schlussendlich zu Ende gehen. Laut dem Serienschöpfer soll die Handlung von „Manifest“ Staffel 4, Part 2 oder auch „Manifest“ Staffel 5 ein paar Monate nach dem Ende von Staffel 4, Teil 1 spielen. Unter anderem zeigen uns die neuen Episoden der beliebten Mystery-Serie, ob sich Michaela und Jared trotz allem noch einmal zusammenraufen und glücklich werden. Die Erwartungen an das Ende von „Manifest“ sind in jedem Fall hoch. Ihr wollt euer Wissen zur Handlung vor dem großen Finale auffrischen? Unsere Kollegen und Kolleginnen bei kino.de zeigen euch das Wichtigste nochmal im Rückblick.

Alternative zu „Manifest“: Das „Lost“-Passagierflugzeug

Die Passagiere des Flugzeuges in „Manifest“ wurden lange für tot gehalten, da das Flugzeug wortwörtlich von der Erdoberfläche verschwand. Anders als in „Manifest“ stürzen die Protagonisten von „Lost“ nicht in eine Zeitschleife, sondern auf eine besondere Insel, die nicht nur Geheimnisse, sondern eine Menge Gefahren birgt. Allerdings sind sie dadurch nicht weniger lost. Ganze sechs Staffeln umfasst die Serie und ergatterte sich mit ihrem überzeugenden Mystery-Flair mehr als 110 Auszeichnungen und 390 Nominierungen. Ihr findet „Lost“ unter anderem als Kauf- und Leihoption bei Prime Video und bei Disney+ kostenlos im Abo.

