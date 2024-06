Der Bergdoktor Staffel 18: „Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren“

Wenn ihr geduldig auf „Der Bergdoktor“ Staffel 18 wartet, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Denn die Dreharbeiten sind schon in vollem Gange.



„Der Bergdoktor“ kehrt zurück – das ist längst bekannt. Nun haben die Verantwortlichen auf Instagram spannende Neuigkeiten zur Fortsetzung geteilt. Demzufolge laufen die Dreharbeiten für Staffel 18 „bereits auf Hochtouren“. Begonnen haben sie im April 2024. Aber wann können wir die neuen Folgen im TV sehen?

Wann geht „Der Bergdoktor“ mit Staffel 18 weiter?

Ein konkreter Sendetermin ist für „Der Bergdoktor“ Staffel 18 noch nicht bekannt. Sollte bei den Dreharbeiten alles glatt laufen, können wir jedoch damit rechnen, dass die neuen Folgen wie gewohnt Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025 im TV beim ZDF und in der Mediathek des Senders zu sehen sein werden. Alle Fans, die dem Dreh etwas näher sein wollen, sollten zu Instagram schauen: Auf der Profil-Seite von Hauptdarsteller Hans Sigl teilt der Schauspieler immer wieder mal Einblicke aus dem Drehalltag.

„Der Bergdoktor“ Staffel 18: Wie viele Folgen erwarten uns?

Wie der kürzlich geteilte Instagram-Beitrag zu den Dreharbeiten ebenfalls verrät, werden uns mit der 18. Staffel „Der Bergdoktor“ acht neue Folgen erwarten. Nach dem Happy End der letzten Staffel könnten diese Folgen Potenzial für neue Konflikte bieten. Unsere Kollegen bei Kino.de geben euch einen Rückblick auf die 17. Staffel.

„Der Bergdoktor“ Staffel 18 Besetzung: Wer ist dabei?

Schon jetzt steht fest, dass die Besetzung von „Der Bergdoktor“ Staffel 18 wieder mit fast allen bekannten Gesichtern der vorigen Staffel aufwarten kann. Wir können also damit rechnen, dass die folgenden Protagonisten zurückkehren:

Hans Sigl als Dr. Martin Gruber

Ronja Forcher als Lilli Gruber



Heiko Ruprecht als Hans Gruber



Ylvi Unertl als Sophia Gruber



Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber



Hilde Dalik als Karin Bachmeier



Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler



Dominic Raacke als Paul Richter



Natalie O’Hara als Susanne Dreiseitl



Frédéric Brossier als David Kästner



Wolfram Berger als Rolf Pflüger



Barbara Lanz als Caro Pflüger



Rebecca Immanuel als Dr. Vera Fendrich



Annika Ernst als Dr. Angelika Rüdiger



Aufmerksamen Fans dürfte nicht entgangen sein, dass mindestens ein Name in der Auflistung fehlt. Andrea Gerhard, die seit der zwölften Staffel als Linn Kemper zur Stammbesetzung der Serie gehörte, wird in den neuen Folgen nicht mehr auftauchen. Ob sie eines Tages wieder zurückkehrt, wissen wir derzeit nicht. Dafür können wir uns auf einige neue Gesichter freuen.

