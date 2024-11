Der erste Code Red in „7 vs. Wild“: LetsHugo packt zwei Wochen später endlich aus

Nach seinem Ausscheiden bei „7 vs. Wild“ war zwei Wochen lang nicht geklärt, was genau mit dem Twitch-Streamer Hugo los war. In einem Statement-Video gibt es jetzt Aufklärung.

„7 vs. Wild“: Hugo meldet sich nach Evakuierung

Das erste Mal in der Geschichte von „7 vs. Wild“ wurde ein Code Red gedrückt. Grund dafür war Hugo, dem es in einer Nacht aus unerklärlichen Gründen schlecht ging: Er zitterte unkontrolliert, hatte Sodbrennen und Schmerzen an der Seite. Wir haben die Geschehnisse in einem Übersichtsartikel für euch zusammengefasst.

Das Orga-Team der Show entschied sich dazu, die Behind-the-Scenes-Videos für zwei Wochen zu pausieren, sodass die Zuschauer auf YouTube nicht gespoilert werden. Die Folgen kommen nämlich zwei Wochen vorher auf Freevee. So wusste die Community zwei Wochen nicht, was Hugo genau hatte.

Hugo berichtet seine Sicht der Dinge in YouTube-Video

Auf seinem YouTube-Kanal lud Hugo nun ein Video hoch, welches er kurz nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus aufnahm. Er berichtet über die Geschehnisse, nachdem er von dem Team abgeholt wurde.

Von den Sanitätern wurde er zunächst untersucht und es wurde ihm etwas zu Trinken und Essen gegeben. Von der Hütte aus musste Hugo 1 1/2 Stunden ins Krankenhaus gebracht werden. Dort angekommen wurde ihm Blut abgenommen, wo bei ihm ein Blutzuckerspiegel von 32 und schlechte Leberwerte festgestellt wurden.

Die Diagnose: Dehydrierung. Der Twitch-Streamer hat während seines Aufenthalts nicht genug Flüssigkeit zu sich genommen. Es wurden ihm zwei Beutel von Kochsalzlösung injiziert. Vier Stunden lang wurden ihm diese gegeben und er konnte währenddessen schlafen. Danach konnte Hugo die ersten kleinen Mahlzeiten zu sich nehmen und nach zehn Stunden das Krankenhaus wieder verlassen.

Hugo beendet das Video damit, aufzuzählen, was er durch die Show gelernt hat, unter anderem weiß er einfache Dinge jetzt viel mehr zu schätzen. Außerdem betrauerte er nochmal sein Ausscheiden bei der Show und bedankte sich bei Joey Kelly für seine Unterstützung.

Hier könnt ihr euch nochmal das YouTube-Video von Hugo in voller Länge anschauen:

Die Community zeigt Verständnis

Die Kommentare unter dem Video sind durchzogen von positiven Nachrichten. Hugo selbst dachte, dass er nach seinem Ausscheiden viel Hate abbekommen würde, da er einer der Kandidaten mit der wenigsten Erfahrung und dem geringsten Können war.

Doch glücklicherweise sieht das die Community anders und überschüttet ihn mit Verständnis und lieben Worten. Sie erkennen, dass Hugo für seine Verhältnisse wirklich über sich hinaus gewachsen ist und sieben Tage bei der Show zu bleiben, ist mehr, als viele von Hugo erwartet hätten.

