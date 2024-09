Deutsche Bahn gibt heißen Tipp: So kommt ihr entspannt und günstiger an euer Ziel

Bahnfahren ist an manchen Tagen alles andere als relaxt. Spätestens wenn der Zug ausfällt, ist es um eure Nerven schlecht bestellt. Die Deutsche Bahn gibt Tipps, wie ihr zumindest preislich deutlich Geld sparen könnt. Wenigstens ein kleiner Trost, wenn es auf dem Bahnhof mal stressiger wird.

Der schlechte Ruf der Deutschen Bahn

In sozialen Netzwerken gehen Witze über die Deutsche Bahn oft schneller viral als das euer Zug in den Bahnhof einfährt. Ausfälle, Verspätungen und nicht funktionierende Bordbistros sind beim Aushängeschild der deutschen Mobilität leider keine Randerscheinung. Auch die Stiftung Warentest hat mit dem Konzern gnadenlos abgerechnet.

Dennoch ist die Bahn auch eine wunderbare Methode, günstig und entspannt Ziele in naher und ferner Umgebung zu erreichen. Das ist klimaschonend und für all jene unter euch, die keinen Führerschein haben, euer Ticket in die weite Welt. Die Bahn hat nun einen genialen Spartrick veröffentlicht, mit dem ihr euer Budget schonen könnt.

Mit diesem Trick spart ihr beim Bahnfahren Geld

Nervenzusammenbruch, weil der Zug mal wieder überfüllt ist und ihr euren reservierten Sitzplatz nicht mal erreicht? Das ist Realität in deutschen Zügen, allerdings primär zu den Hochzeiten. Zu Ferienbeginn, vor dem (verlängerten) Wochenende und vormittags ist die Auslastung in Zügen extrem. Ähnlich sieht es aus, wenn an eurem Reiseziel gerade ein großes Event stattfindet.

Zu viele Menschen und zu wenig Platz. Keine Frage, dass die Fahrpreise zusätzlich anziehen. Aus diesem Grund empfiehlt die Bahn, Zugverbindungen am frühen Morgen oder in den Abendstunden zu wählen. Wenn andere noch oder schon schlafen, habt ihr im Zug nicht nur freie Platzwahl, sondern zahlt auch noch weniger.

Das liegt daran, dass die Auslastung für die Preise mitverantwortlich ist. Je mehr Nachfrage, desto teurer das Angebot.

So wisst ihr, wie teuer es im Zug wird

Seid ihr zeitlich ungebunden, sind auch Zugverbindungen unter der Woche oder außerhalb der Ferienzeiten günstiger. Am Ende kommt es aber auf die Auslastung an. Die findet ihr raus, indem ihr die Auslastungsanzeige in der DB-Navigator-App nutzt.

Am wenigsten ist los, wenn ein graues Männchen angezeigt wird. In diesen Zügen kommt ihr besonders günstig an ein Ticket mit Sitzplatz. Zwei graue Figuren stehen für eine mittlere Auslastung, auch hier ist noch ein Schnäppchen möglich.

Sind drei orangene oder gar rote Figuren zu sehen, ist der Zug für die Sparfüchse unter euch keine gute Idee. Es wird voll und dementsprechend teuer sind die Sitzplätze.

