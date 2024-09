Die Höhle der Löwen 2024 „lixl“: Hier gibt es die 3D-Wandbeleuchtung für Gamer & Streamer zu kaufen

Das Start-up „lixl“ garantiert euch ein revolutionäres Beleuchtungssystem in euren eigenen vier Wänden. Wir zeigen euch, wo ihr das System kaufen könnt.

Das heimische Spielerlebnis lässt sich nicht nur durch ansprechende Grafik oder einen guten Sound verbessern, sondern man kann es auch durch visuelle Lichteffekte intensivieren. In der neuesten Ausgabe von „Die Höhle der Löwen“ präsentiert das Start-up „lixl“ ein innovatives Beleuchtungssystem für Wände, das speziell für Gamer und Streamer entwickelt wurde. Dieses raffinierte System passt sich automatisch an Umgebungsgeräusche an und kann visuell auf die Inhalte von Computerspielen, Musik oder Serien abgestimmt werden.

Das sind die Gründer des Start-ups

Im Jahr 2017 entschlossen sich die versierten Licht-Experten Chris Herbold (41) und Patrick Fomferra (31), ein aufstrebendes Gaming-Start-up ins Leben zu rufen. Beide Gründer erkannten die Bedeutung von atmosphärischen Lichtinstallationen, die entscheidend zur einzigartigen Atmosphäre eines Raumes beitragen können. Vereint durch die Vision, Licht als dynamisches Element zu nutzen, kreierten sie ein dreidimensionales Beleuchtungssystem. Nachdem sie beträchtliche Zeit und Energie investiert hatten, führten sie schließlich ihr ausgereiftes Produkt in den Markt ein.

Das sind die Vorteile des Lichtsystems

Ihr neuartiges Beleuchtungskonzept setzt sich mit folgenden Merkmalen deutlich von der Konkurrenz ab:

Das Beleuchtungssystem besteht aus innovativem Textilmaterial.

Durch Lichtlinien entsteht ein beeindruckender Tiefeneffekt.

Farben und Farbverläufe sind frei wählbar.

Das 3D-Gaming-Licht lässt sich über eine App bedienen.

Es ist mit gängigen Smart-Home-Systemen kompatibel.

Die hochwertigen Paneele sind aus recycelbarem Material gefertigt.

Es gibt drei unterschiedliche Größen.

Hier könnt ihr das Lichtsystem kaufen

Ihr könnt das Lichtsystem bereits vor der Sendung „Die Höhle der Löwen“ im firmeneigenen Webshop erwerben. Dort stehen euch drei unterschiedliche Größen zur Auswahl. Zudem habt ihr die Option, ein Doppelpack des innovativen Lichtsystems zu bestellen. Auch auf Amazon ist das 3D-Lichtobjekt verfügbar.

Diesen Deal wollen die Gründer

Die Gründer von „lixl“ haben das Ziel, jedes Gamer-Zimmer in einen beeindruckenden Showroom zu verwandeln und bieten dafür ein Beleuchtungserlebnis der nächsten Generation. Um das Wachstum ihrer Firma zu fördern, suchen sie ein Investment von 300.000 Euro im Tausch gegen 25 Prozent der Unternehmensanteile. Ob dieses Angebot bei den Löwinnen und Löwen auf Interesse stößt, könnt ihr am Montag, den 20. September, um 20:15 Uhr bei VOX im TV oder via Stream auf RTL+ herausfinden.

