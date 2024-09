Die Höhle der Löwen 2024: Produkte, Investoren & Deals in Staffel 16

Die Jubiläumsstaffel der Sendung „Die Höhle der Löwen“ ist gestartet. Hier erfahrt ihr alles zu den Produkten, Investoren und auch Deals.

Im TV-Format „Die Höhle der Löwen“, das seit 2014 ausgestrahlt wird, präsentieren ambitionierte Unternehmer ihre Geschäftsmodelle vor einer kritischen Jury, in der Hoffnung, die Investoren für sich zu gewinnen. Diejenigen, die mit ihren kreativen Konzepten überzeugen und zudem geschickt verhandeln, haben die Chance, den ersehnten Deal zu ergattern. In diesem Jahr feiert die Sendung ihr zehnjähriges Jubiläum. Seit dem 2. September 2024 werdet ihr dabei mit neuen Folgen versorgt.

Anzeige

Bei der Show „Die Höhle der Löwen“ wurden in den letzten Jahren unzählig viele Produkte vorgestellt. Die beliebtesten Produkte stellen euch unsere kino.de Kollegen in ihrem Video vor:

Die 8 beliebtesten Produkte aus DIE HÖHLE DER LÖWEN

Das sind die Sendetermine der 15. Staffel

Am Montag, den 2. September 2024 um 20:15 Uhr, fiel der Startschuss für die Jubiläumsstaffel von „Die Höhle der Löwen“. Die beliebte Investmentshow wird wie üblich auf Vox ausgestrahlt und ist gleichzeitig auch über den RTL+-Stream verfügbar. VOX setzt die Ausstrahlung der 16. Staffel fort, indem jeden Montag eine neue Episode präsentiert wird. Die Sendezeiten sind demnach wie folgt festgelegt:

Folge 1: 2. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream

2. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream Folge 2: 9. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream

9. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream Folge 3: 16. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream

16. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream Folge 4: 23. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream

23. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream Folge 5: 30. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream

30. September 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream Folge 6: 7. Oktober 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream

7. Oktober 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream Folge 7: 14. Oktober 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream

14. Oktober 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream Folge 8: 21. Oktober 2024, 20:15 Uhr bei VOX im TV und im Stream

Anzeige

Das sind die Investoren der Jubiläumsstaffel

In der 16. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ werden einige Neuerungen eingeführt. Beauty-Expertin Judith Williams kehrt nach einer Pause wieder zurück ins Team. Auch Frank Thelen ist erneut dabei und feiert in der vierten Folge zusammen mit Jochen Schweizer sein Comeback. Diese Staffel verspricht wieder spannende Konkurrenzkämpfe zwischen den Löwinnen und Löwen um attraktive Geschäftsabschlüsse.

Anzeige

Das erwartet euch in der Jubiläumsstaffel

In der Jubiläumsstaffel bleibt vieles geheim, doch eines ist sicher: Ihr könnt euch neben den üblichen spannenden und innovativen Konzepten auf emotionale Überraschungen in einem der Pitches freuen. Zudem wird ein weiterer Pitch für erhebliche Aufregung sorgen, die auch die Jury nicht kaltlassen wird. Langeweile ist also ausgeschlossen.

Das sind die Start-ups in Folge 1

Carina Heidi Hader, 35 Jahre alt und Gründerin, stellt euch ihr innovatives Produkt „nayca“ vor, ein elektronisches Wärmepad zur Linderung von Periodenschmerzen. Carsten Maschmeyer, Tillman Schulz und Janna Ensthaler erleben mittels eines Periodenkrampf-Simulators die Schmerzen am eigenen Leib, um das Produkt besser zu verstehen. Sie bekam einen Deal!

Auch sportlich geht es in der ersten Folge zu. Der ehemalige Sportkommentator Werner Hansch tritt zusammen mit Marc Ellerbrock auf, seinem Mitgründer bei „Zockerhelden“. Dieses Start-up unterstützt Opfer von Online-Glücksspielsucht dabei, ihr Geld von betrügerischen Online-Anbietern zurückzufordern. Hansch, der selbst eine Vergangenheit als Spielsüchtiger hat, teilt persönliche Einblicke in der Hoffnung, die Investoren zu überzeugen. Dafür gab es einen Deal!



Annette und Tomasz Makowski präsentieren „Topfi“, eine praktische Innovation für Küchen: ein Halter (auf Amazon ansehen), der verhindert, dass der Topfdeckel während des Kochens auf der Arbeitsplatte abgelegt werden muss. Sie fordern 100.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. Sie bekamen einen Deal!



Evelin Stefano aus Hombrechtikon, Schweiz, will den Modemarkt revolutionieren. Mit seiner Marke VUP Fashion bietet er ein vielseitiges Accessoire an, das als Krawatte, Schal und mehr dient, und sucht 150.000 Euro für 12 Prozent seiner Anteile. Er verließ ohne Deal die Show.



Die Gründerinnen Luisa Schubert, Sarina Morawiak und Maraike Höhne, alle drei Mütter, möchten nahrhafte Bio-Fertiggerichte für Kleinkinder unter ihrer Marke „ratzfatz“ anbieten. Diese Gerichte sind speziell auf die Bedürfnisse der Kleinen abgestimmt und frei von Zusatzstoffen. Für ein Investment von 100.000 Euro bieten sie 10 Prozent der Unternehmensanteile. Auch für sie gab es einen Deal!



Anzeige

Das sind die Start-ups in Folge 2

Für Joel Selzener und Esad Alper soll Make-up für Männer kein Tabu mehr sein. Sie gründeten „maleup“. Ihre entwickelte Abdeckcreme ist vegan und an die Haut von Männern angepasst – damit werben sie über ihre Social-Media-Kanäle und machen sich gleich noch für die Enttabuisierung des Themas stark. Dafür gab es einen Deal!

Maximilian Arntzen und Valentina Heuschmidt stellen ihr Produkt „Karanga“ vor. Mit ihrer Erdnusssauce versuchen sie den Appetit der Investoren anzuregen. Sie versprechen intensiven Geschmack dank 86 Prozent enthaltenen Erdnüssen. Außerdem ist ihre Sauce vegan, glutenfrei und proteinreich. Allerdings gab es dafür keinen Deal.



Die Gründerinnen Virginia Schmidt und Alisa Parisi bringen ihr Produkt „Micalé Visions“ mit: ein Visionboard für unterwegs. Dafür bietet das Album 18 Fächer im A4-Format, die dann individuell mit Bild- und Zitat-Karten bestückt werden können. Sie bekamen einen Deal!

Wolfgang Marx und Jürgen Bloch lieben den Dartsport: Sie gründeten „triple20“ und stellen einen Schuh vor, der die Präzision der Spieler beim Dart verbessern soll. Allerdings waren die Investoren von der Vorstellung nicht beeindruckt: Es gab keinen Deal!



Sonja Lyer und Oliver Brehm soll für Entspannung sorgen: „TJ-Motion“ ist ein aus Silikon gefertigtes Zahnaufsatzkissen (auf Amazon ansehen). Das kann überall mitgenommen werden, wird auf die Backzähne gelegt und gegen Stress und Verspannungen im Kieferbereich helfen. Sie bekamen einen Deal!



Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.