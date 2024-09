10 Jahre „Die Höhle der Löwen“: 15 spannende Fakten aus der Show enthüllt

© IMAGO/APP-Photo 12 / 16

Die erfolgreichste Staffel von „Die Höhle der Löwen“ war Staffel 5, die im Jahr 2018 ausgestrahlt wurde. In dieser Staffel gab es nicht nur die meisten Deals, sondern auch einige der erfolgreichsten Produkte, die in der Show vorgestellt wurden. Dazu gehören unter anderem Rokitta's Rostschreck, Puregreen, Ankerkraut und Abfluss-Fee, die sich zu Verkaufsschlagern entwickelten und hohe Umsätze erzielten. Aber nicht nur das: Auch in Bezug auf Zuschauerzahlen war Staffel 5 ein Meilenstein für die Show.