Die iTunes Charts entdecken – so geht's

Im iTunes Store kann man unter anderem eine große Auswahl an Musikstücken verschiedenster Genres kaufen und in die iTunes-Bibliothek herunterladen. Natürlich gibt es im iTunes Store auch die iTunes Charts, in der die beliebtesten Songs aufgelistet werden. Nachfolgend erfahrt ihr, wie die iTunes Charts strukturiert sind und wie ihr euch durch die Top-Titel navigieren könnt.

winload-itunes-store-charts-video-hd.mp4

Was sind die iTunes Charts?

Eine der wesentlichen Features des Medienverwaltungsprogramms iTunes ist der iTunes Store. In diesem kann eine sehr große Auswahl an Musikstücken, Filmen, Fernsehserien, Büchern, Podcasts sowie auch Apps für die tragbaren iOS-Geräte iPod, iPhone und iPad gekauft und heruntergeladen werden. Die in den einzelnen Kategorien erhältlichen Titel werden dabei täglich erweitert und es gibt in den jeweiligen Kategorien des iTunes Store auch iTunes Charts, in denen die am meisten heruntergeladenen Mediendateien aufgeführt werden.

iTunes Charts finden und Navigation

Die iTunes Charts findet man jeweils im rechten Bereich der gewählten Kategorie, also beispielsweise Musik, Filme oder Bücher. Im Folgenden wird beschrieben, wie man durch die Charts der Kategorie Musik navigiert, für die anderen Kategorien iTunes gilt dies entsprechend.

Zum einen findet man im rechten Bereich der Kategorie Musik die iTunes Top 10 der Singles und darunter die der Alben. Wenn man mit der Maus über die gelisteten Titel bzw. Alben fährt, kann man die Songs auch anhören oder direkt kaufen. Ein Klick auf „Top Titel“ bzw. „Top Alben“ über den Single-Charts oder iTunes Album Charts öffnet eine neue Seite, in dem die Top 200 der Singles bzw. Alben aufgelistet werden. Auch hier können die aufgelisteten Titel angespielt und auch direkt gekauft werden.

iTunes Charts für einzelne Genres

Darüber hinaus führt iTunes auch die Top-Titel, Top-Alben und Top-Videos der einzelnen Genres in der Kategorie Musik auf. Um diese einzusehen, wählt ihr in der Kategorie „Musik“ im rechten Bereich das gewünschte Musikgenre im Drop-Down-Menü mit der Aufschrift „Alle Kategorien“ aus. Nun werden die Charts des gewählten Genres wie auch in der Hauptkategorie aufgelistet. Auch in die Top 200 der Singles bzw. Alben gelangt man wie oben bereits beschrieben.

