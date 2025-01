Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Sachsen-Anhalt: Autofahrer sollten hier richtig aufpassen

Auf manchen Straßen kracht es ständig. Wo müsst ihr besonders aufpassen, wenn ihr in Sachsen-Anhalt unterwegs sind? Alle Infos in unserem Artikel.

Statistik der Allianz zum Unfallgeschehen in Deutschland

Die Unfallstatistik der Allianz Direct beinhaltet alle Unfälle auf Deutschlands Straßen, die über einen reinen Blechschaden hinausgehen. Um in die Statistik aufgenommen zu werden, muss also ein Personenschaden verzeichnet worden sein. Deutschlandweit wurden im Jahr 2023 291.890 solcher Unfälle gemeldet. Wie sieht es in Sachsen-Anhalt aus?

Unfälle in Sachsen-Anhalt

Insgesamt wurden 2023 in Sachsen-Anhalt 6910 Unfälle mit Personenschäden gemeldet. 5455 davon gingen mit leichten Verletzungen glimpflich aus, bei 1343 Unfällen wurden schwere Verletzungen gemeldet. Traurigerweise gab es auch 112 Unfälle, die tödlich endeten.

Sachsen-anhaltinische Unfallschwerpunkte

Neben den Autobahnen sind auch die Landeshauptstadt Magdeburg und Halle mehrfach in der Liste zu finden. Die 10 Unfallschwerpunkte in Sachsen-Anhalt sind folgende Straßen:

A2 bei Möckern: 36 Unfälle (19 mit Leichtverletzten, elf mit Schwerverletzten) Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg: 33 Unfälle (31 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten) Dessauer Straße in Wittenberg: 32 Unfälle (28 mit Leichtverletzten, drei mit Schwerverletzten, einer mit Todesfolge) Halberstädter Straße in Magdeburg: 29 Unfälle (26 mit Leichtverletzten, drei mit Schwerverletzten) A9 bei Coswig: 27 Unfälle (21 mit Leichtverletzten, fünf mit Schwerverletzten, einer mit Todesfolge) Delitzscher Straße in Halle: 24 Unfälle (23 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten) Berliner Straße in Wittenberg: 20 Unfälle (19 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten) Schönebecker Straße in Magdeburg: 20 Unfälle (17 mit Leichtverletzten, drei mit Schwerverletzten) Lübecker Straße in Magdeburg (20 Unfälle, 17 mit Leichtverletzten, drei mit Schwerverletzten) Paracelsusstraße in Halle: 18 Unfälle (15 mit Leichtverletzten, drei mit Schwerverletzten)

